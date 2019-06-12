أحمد عز: لهذا السبب تغيبت عن الدراما وأنتظر ولاد رزق

تحرير:التحرير ١٢ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ م

أحمد عز

قال الفنان أحمد عز المشارك بفيلم " الممر" فى موسم عيد الفطر الحالي، فى برنامج "عرب وود" المذاع على "روتانا سينما"، إنه يتمنى النجاح لكل الأفلام المتنافسة فى الموسم، وأن يحققوا جميعهم أعلى الإيرادات، منوها أنه بذل مجهودا كبيرا هو وكل صناع العمل، ولكن ما يحدث بعد ذلك لا يملكه بيده، وتحدث بعدها عن أعماله الجديدة، وقال إنه ينتظر عرض فيلم "ولاد رزق 2" فى عيد الأضحى، يليه فيلم "يونس"، وكذلك عمل مسرحي بعنوان "علاء الدين"، الذي نوه عنه قائلا: "مش عارف أعمل بروفات لحد دلوقتي، عملت مرة مسرح زمان في الهناجر بس كان حالة خاصة كده واتعرض أسبوعين".

وكشف أحمد عز عن سبب غيابه عن دراما رمضان هذا الموسم، قائلا إنه من الصعب تقديم مسلسل بجودة عالية كل عام، وأنه يقدم مسلسل كل 4 أو 5 سنوات، وذلك حينما يجد سيناريو مناسبا، مؤكدا أنه لن يعمل إلا إذا كان العمل مناسبا، وليس لمجرد التواجد. "الممر" من تأليف وإخراج شريف عرفة، حوار وتأليف أغاني أمير طعيمة، بطولة