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أحمد عز: لهذا السبب تغيبت عن الدراما وأنتظر ولاد رزق

تحرير:التحرير ١٢ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ م
أحمد عز
أحمد عز
قال الفنان أحمد عز المشارك بفيلم " الممر" فى موسم عيد الفطر الحالي، فى برنامج "عرب وود" المذاع على "روتانا سينما"، إنه يتمنى النجاح لكل الأفلام المتنافسة فى الموسم، وأن يحققوا جميعهم أعلى الإيرادات، منوها أنه بذل مجهودا كبيرا هو وكل صناع العمل، ولكن ما يحدث بعد ذلك لا يملكه بيده، وتحدث بعدها عن أعماله الجديدة، وقال إنه ينتظر عرض فيلم "ولاد رزق 2" فى عيد الأضحى، يليه فيلم "يونس"، وكذلك عمل مسرحي بعنوان "علاء الدين"، الذي نوه عنه قائلا: "مش عارف أعمل بروفات لحد دلوقتي، عملت مرة مسرح زمان في الهناجر بس كان حالة خاصة كده واتعرض أسبوعين".
وكشف أحمد عز عن سبب غيابه عن دراما رمضان هذا الموسم، قائلا إنه من الصعب تقديم مسلسل بجودة عالية كل عام، وأنه يقدم مسلسل كل 4 أو 5 سنوات، وذلك حينما يجد سيناريو مناسبا، مؤكدا أنه لن يعمل إلا إذا كان العمل مناسبا، وليس لمجرد التواجد. "الممر" من تأليف وإخراج شريف عرفة، حوار وتأليف أغاني أمير طعيمة، بطولة
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أحمد-عـز (1)

أحمد عز يكشف كواليس «الممر»: اتدربنا في معسكر للجيش

أبدى الفنان أحمد عز سعادته بردود الفعل الإيجابية التي حصل عليها فيلم الممر، الذي نافس به خلال موسم عيد الفطر الماضي، حيث نوه بأن العاملين في الفيلم كانوا فخورين بالمشاركة في مثل هذا العمل الوطني. وأضاف في تصريحات لبرنامج على مسؤوليتي، المذاع عبر فضائية صدى البلد، اليوم الثلاثاء، أن كواليس عمل الفيلم كانت متعبة للغاية، منوهًا إلى أن المخرج شريف عرفة عرض عليه فكرة الفيلم خلال تصويره مسلسل أبو عمر المصري، ولم يتردد في الموافقة عليه، حتى قبل قراءة السيناريو.
المنتج-هشام-عبد-الخالق

هشام عبد الخالق: تكلفة «الممر» تجاوزت 65 مليون جنيه

حماس المنتج هشام عبد الخالق لنوعية الأفلام الحربية، كان السبب وراء خروج فيلم "الممر" إلى النور، ووجوده فى عيد الفطر لينافس على الإيرادات، فى موسم قوي، يشهد صراعا بين عدد من النجوم، ولكن الفيلم حجز لنفسه مكانة وتجاوزت إيراداته، الـ18 مليونا حتى الآن، ويعد الفيلم من أكثر الأعمال اختلافا عن النوعية التي اعتدنا عليها في السنوات الماضية، فمنذ فترة طويلة لم نجد عملا حربيا ينافس في دور العرض، لأن المنتجين كانوا يتخوفون من أن يخوضوا تلك التجربة لأنها تعد مغامرة، ولكن "عبد الخالق" تحمس لأن يعرف الجيل الحالي ما حدث في حرب الاستنزاف.
محمد-امام-1

3 أفلام تدخل موقع التصوير قريبًا.. أبرزها «لص بغداد»

بعد انقضاء الموسم الرمضاني لعام 2019، وانتهاء إجازة عيد الفطر يستعد عدد من الفنانين للعودة إلى مواقع التصوير من أجل الانتهاء من الأعمال التي توقفت بسبب انشغالهم بأعمالهم فى رمضان أو العيد، على رأسهم الفنان محمد إمام، الذى من المنتظر أن يستكمل تصوير فيلمه «لص بغداد» مع المخرج أحمد خالد موسى، والذى توقف بسبب انشغاله بمسلسل «هوجان» الذي عرض ضمن الماراثون الرمضاني وحقق نجاحا كبيرا، بينما يشاركه فى بطولة الفيلم الجديد كل من فتحي عبدالوهاب، صلاح عبدالله، محمد عبدالرحمن وياسمين رئيس.
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أحمد-عـز (1)

أحمد عز يكشف كواليس «الممر»: اتدربنا في معسكر للجيش

أبدى الفنان أحمد عز سعادته بردود الفعل الإيجابية التي حصل عليها فيلم الممر، الذي نافس به خلال موسم عيد الفطر الماضي، حيث نوه بأن العاملين في الفيلم كانوا فخورين بالمشاركة في مثل هذا العمل الوطني. وأضاف في تصريحات لبرنامج على مسؤوليتي، المذاع عبر فضائية صدى البلد، اليوم الثلاثاء، أن كواليس عمل الفيلم كانت متعبة للغاية، منوهًا إلى أن المخرج شريف عرفة عرض عليه فكرة الفيلم خلال تصويره مسلسل أبو عمر المصري، ولم يتردد في الموافقة عليه، حتى قبل قراءة السيناريو.
المنتج-هشام-عبد-الخالق

هشام عبد الخالق: تكلفة «الممر» تجاوزت 65 مليون جنيه

حماس المنتج هشام عبد الخالق لنوعية الأفلام الحربية، كان السبب وراء خروج فيلم "الممر" إلى النور، ووجوده فى عيد الفطر لينافس على الإيرادات، فى موسم قوي، يشهد صراعا بين عدد من النجوم، ولكن الفيلم حجز لنفسه مكانة وتجاوزت إيراداته، الـ18 مليونا حتى الآن، ويعد الفيلم من أكثر الأعمال اختلافا عن النوعية التي اعتدنا عليها في السنوات الماضية، فمنذ فترة طويلة لم نجد عملا حربيا ينافس في دور العرض، لأن المنتجين كانوا يتخوفون من أن يخوضوا تلك التجربة لأنها تعد مغامرة، ولكن "عبد الخالق" تحمس لأن يعرف الجيل الحالي ما حدث في حرب الاستنزاف.
محمد-جمعه

محمد جمعة: تعلمت اللهجة السيناوية من أجل «الممر»

يشارك الفنان محمد جمعة في موسم عيد الفطر الحالي بفيلم " الممر"، الذي يحقق نجاحا كبيرا في دور العرض بإيرادات تخطت الـ14 مليون جنيه، حيث يعد الفيلم من أكثر الأعمال اختلافا عن النوعية التي اعتدنا عليها في السنوات الماضية، فمنذ فترة طويلة لم نجد عملا حربيا ينافس في دور العرض، ويناقش الفيلم المرحلة الزمنية بدءًا من حرب 1967 وحتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف، ويتناول قصة قوات الصاعقة المصرية، وعلى رأسهم قائد المجموعة 39 قتال الشهيد إبراهيم الرفاعي، بتكلفة هي الأضخم في تاريخ السينما المصرية.
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نجوم يشيدون بـ«الممر»: أعاد إلى أذهاننا رأفت الهجان

حرص عدد من النجوم على الإشادة بفيلم "الممر" المنافس فى موسم عيد الفطر، فقد وجه بطل المنتخب أحمد حسن، التحية لصناع العمل، وكتب عبر حسابه بـ"فيسبوك": "أنا مش من هواة دخول السينما، لكن أصريت أدخل الفيلم مع أولادي علشان يعرفوا ولو جزء بسيط من تاريخ بلدهم، ويعرفوا يعني إيه جيش بلدهم، وشرف الدفاع عن العرض والأرض، ومين العدو الأكبر لدولنا العربية، ويعرفوا يعني إيه مرارة الانكسار ومن بعدها فرحة الانتصار". وأضاف: "فيلم الممر أعاد لأذهاننا رأفت الهجان وعمر المختار والغريب والرصاصة لا تزال في جيبي".
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