تأديب وإصلاح.. نكشف تفاصيل استبعاد علي معلول من تونس

١٢ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٣٤ ص

علي معلول

أثار قرار الفرنسي آلان جيريس، المدير الفني لمنتخب تونس، المتمثل في التخلي عن علي معلول، الظهير الأيسر لنسور قرطاج والنادي الأهلي، وتعويضه بكريم العواضي، صدمة في صفوف جماهير القلعة الحمراء، الذين عبروا عن دهشتهم من القرار، بينما انقسمت الآراء في تونس، وذكرت صحيفة الصباح نيوز التونسية، اليوم الأربعاء، أن قرار آلان جيريس تسبب في ردود أفعال كبيرة، خاصة مع القيمة الفنية لعلي معلول صاحب الـ29 عامًا والذي انضم لصفوف الأهلي قادمًا من الصفاقسي، وتفوقه على بقية منافسيه في مركز الظهير الأيسر.

وواصلت الصباح نيوز، من مصارد، بأن استبعاد علي معلول لم يكن لأسباب فنية وإنما لأسباب تأديبية بالأساس، حيث لم يكن الظهير الأيسر للنادي الأهلي، سعيدًا بالجلوس على دكة بدلاء تونس، ضد كرواتيا. وأردفت بأن معلول لم يقم بمصافحة زملائه كما أنه لم يكن بنفس العزيمة والرغبة التي كانت تميزه في السابق وهو ما لم يقبله