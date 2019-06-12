الإعدام لـ4 أشخاص قتلوا آخر بسبب أرض بالإسماعيلية

تحرير:محمد مصباح ١٢ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٣٤ ص

إعدام - تعبيرية

قضت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات الإسماعيلية، برئاسة المستشار هاني كمال غبريال، وعضوية كل من المستشار أيمن محمد والمستشار محمد إبراهيم، وأمانة سر صلاح بدر، بمعاقبة المتهمين "ح . إ. س" و"م . إ .س" و"إ . ع .س" و"إ . ع .س" بالإعدام بعد قتلهم عمدا مع سبق الإصرار والترصد للمجني عليه "عبد الله سليمان منصور" وأعدوا لذلك بأسحلة نارية قبل أن يتربصوا به في طريق عودته لمنزله وأطلقوا النيران صوبه ومرافقيه فأصابته في رأسه ومات في الحال وشرع المتهمون في قتل نجلي المجني عليه محمد ومحمود الذين هربوا من السيارة أثناء الواقعة.

حسب التحقيقات، ترجع الواقعة لحدوث خلاف بين المتهمين والمجني عليه بسبب التعدي الحاصل من الطرف الأول على قطعة أرض زراعية ورغبة المجني عليه في إنهاء الخلاف صلحا فقد دعاهم إلى جلسة عرفية تلزمهم بسداد مبالغ مالية كتعويض عما بدر منهم من اعتداء وإتلاف إلا أنهم رفضوا طلبه وعقدوا العزم على الخلاص منه بقتله وأعدوا