إرهاب

مقر فروع داعش.. «جهاد أبو طبل» أخطر بؤر الإرهاب بمصر

جهاد أبو طبل منطقة وعرة ذات مساحات شاسعة مليئة بأشجار الزيتون الكثيفة والمناطق المرتفعة خلف الطريق الدائري الجنوبي للعريش وحولها منطقة ملبدة بالألغام والعبوات الناسفة
تحرير:منة عبد الرازق ١٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٠٠ م
إحدى عمليات الجيش في شمال سيناء - أرشيفية
إحدى عمليات الجيش في شمال سيناء - أرشيفية
أضحت كمائن الجيش والشرطة، خصوصًا الكمائن الثابتة، مُستهدَفًا للإرهابيين في شمال سيناء، خصوصا خلال الأعياد والمناسبات، وكان آخر هذه الهجمات الاعتداء على كمين 14 بمدينة العريش، وبعد كل عملية إرهابية يفر المسلحون إلى مخابئهم وجحورهم التي اتخذوها أماكن للتدريب والإيواء، ويقول شهود عيان بالعريش بجانب صفحات الأخبار التابعة لهم على مواقع التواصل الاجتماعي، إن الإرهابيين فروا إلى منطقتي "المسمى" و"جهاد أبو طبل"، اللتين تعدان من أخطر البؤر الإرهابية التي تداهمها القوات المسلحة منذ أكثر من أربع سنوات.
الكمائن ومنطقة أبو طبل من وقت لآخر يظهر اسم المنطقتين بعد كل عملية إرهابية تستهدف كمائن الجيش والشرطة كرد قوي على المسلحين، حيث إن للمنطقتين تاريخا إرهابيا حافلا منذ سنوات. وتعد جهاد أبو طبل منطقة وعرة، ذات مساحات شاسعة، مليئة بأشجار الزيتون الكثيفة والمناطق المرتفعة، وتقع خلف الطريق الدائري الجنوبي
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هجوم-ارهابى-فى-السعودية (2)

هجوم إرهابي على مطار أبها السعودي.. وإصابة 26 مسافرا

استهدف هجوما إرهابيا مطار أبها الدولي جنوب المملكة العربية السعودية، ما أسفر إصابة 26 شخصا جميعم مدنيون من المسافرين ومن جنسيات مختلفة، وأوضح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، العقيد تركي المالكي، اليوم الأربعاء، أن الهجوم الإرهابي نفذه الحوثيون، موضحا أنه في تمام الساعة (02:21) من صباح اليوم، "سقط مقذوف معادي (حوثي) بصالة القدوم بمطار أبها الدولي، الذي يمر من خلاله يوميا آلاف المسافرين المدنيين من مواطنين ومقيمين من جنسيات مختلف".
ابو بكر-البغدادى

تكهنات عديدة.. أين يختبئ زعيم داعش أبوبكر البغدادي؟

18 دقيقة هي مدة الفيديو الذي بثته الشبكة الإعلامية التابعة لتنظيم داعش الإرهابي، عبر تطبيق "تليجرام"، والذي ظهر من خلاله زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي "أبوبكر البغدادي"، بعد غياب تام عن الأنظار دام لنحو 5 سنوات، كانت تلك الدقائق كافية جدا لإشعال التكهنات حول مكان تواجد البغدادي حاليا، وانتشار التحليلات التي تتحدث عن الدول التي ربما تمثل مخبأ آمنا لزعيم أحد أخطر التنظيمات الإرهابية عالميا في الوقت الحالي، والتي من المحتمل أن يكون ذلك الفيديو نُقل منها إلى العالم.
ميليشيات-الجنجويد-السودانية

ميليشيات «الجنجويد» من دارفور إلى فض اعتصام القيادة

ظهر اسم ميليشيات الجنجويد من جديد على الساحة السودانية، التي ارتكبت أفظع جرائم النهب والسرقة والاغتصاب في دارفور، عادت لتستكمل جرائمها ولكن هذه المرة في العاصمة، الخرطوم، حينما نشر ناشطون سودانيون صورا على مواقع التواصل الاجتماعي توجه أصابع الاتهام إلى الجنجويد بارتكابها فض اعتصام القيادة العامة بالقوة، فما هي قصة هذه الميليشيات، ونشأتها؟. بدأ ظهورها أواخر الثمانينيات، بعد ظهور صراع في دارفور بين القبائل ذوات الأصول العربية وهم الرعاة، وبين المزارعين الأفارقة، وفي هذا الصراع نشأت الجنجويد والتي اعتبرها البعض الجناح العسكري للقبائل العربية.
التنديد-بحركة-النازيون-الجدد-فى-المانيا

خلية «إن إس يو».. قصة احتفال نازيي ألمانيا ضد المسلمين في 9 يونيو

تحتفل مدينة كولونيا بألمانيا كل عام في التاسع من شهر يونيو، احتفالاً من نوع خاص، إذ تحيي ذكرى حادث إرهابي وهو تفجير قنبلة مسامير حدث منذ 15 عاماً في نفس الشارع ضد المسلمين، من قبل خلية تدعى "إن إس يو" اليمينية المتطرفة التي تعتبر من ضمن حركة النازيين الجدد.
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