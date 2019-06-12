ماذا قال بيراميدز عن استبعاد معلول من أمم إفريقيا؟

تحرير:أحمد ثروت ١٢ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٣٥ ص

على معلول

علق أحمد عفيفي المتحدث الرسم لنادي بيراميدز، على استبعاد علي معلول، نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ولاعب المنتخب التونسي، عن قائمة منتخب نسور قرطاج التي تسافر إلى مصر لخوض كأس الأمم الإفريقية 2019، وذلك بعد مشاركته أمس في الدقائق الأخيرة أمام كرواتيا التي أقيمت بينهما أمس الثلاثاء وانتهت بفوز تونس بهدفين لهدف، وكتب عفيفي عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»: «‏معلول المستبعد من قائمة تونس ده اللي هو علي معلول! اللي بيلعب في الاهلي!».

وحقق المنتخب التونسي، مساء أمس الثلاثاء، انتصارا معنويا على حساب وصيف بطل العالم منتخب كرواتيا بهدفين لهدف، وسجل هدفي نسور قرطاج أنيس البدري ونعيم سليتي، بينما أحرز هدف كرواتيا برونو بيتكوفيتش. وفجّر آلان جيريس مفاجأة مدوية في القائمة النهائية لنسور قرطاج التي ستشارك في بطولة أمم إفريقيا، إذ قرر استبعاد