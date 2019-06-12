جريمة

حشيش بالتفاح.. رحلة رصد وضبط مخدرات بـ115 مليونا

المتهمون خبأوا 2 طن حشيش و5 ملايين قرص من مخدر الكبتاجون داخل رسالة تفاح سوري.. الأجهزة الأمنية رصدت المركب وداهمت الشحنة وعثرت على الممنوعات
تحرير:محمد عبدالجليل ١٢ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٣٦ ص
كونينر الحشيش
كونينر الحشيش
جهود ضخمة تبذلها أجهزة وزارة الدخلية، لضبط الحدود ومنع تهريب أي مواد ضارة بالمواطنين، ونجحت أمس، في إحباط محاولة تهريب كمية ضخمة من المواد المخدرة عبر ميناء دمياط، عقب معلوماتٍ سريةٍ باشتمال شحنة تفاح سوري قادمة للميناء على مواد وحبوب مخدرة شديدة الخطورة، تقدر بأكثر من 2 طن. ونجحت الأجهزة في تتبعها ورصدها عبر البحار حتى وصلت للميناء قبل أن ينقض عليها رجال الأمن ويلقوا القبض على المرافقين للشحنة، وكذا القبض على رجل أعمال، وأحد المتهمين بجلب الشحنة.
  تحريات سرية البداية كانت تحريات ومعلومات سرية تلقتها أجهزة الوزارة (قطاعا الأمن الوطني والأمن العام – الإدارة العامة لأمن المواني – الإدارة العامة لمكافحة المخدرات) من مصادر سرية، تفيد اعتزام مسئولي إحدى الشركات الكائنة، بدائرة مركز شرطة طلخا بمحافظة الدقهلية، باستيراد حاويتين من
اقرأ المزيد
اعدام

إعدام 4 أشخاص قتلوا آخر لخلاف على أرض بالإسماعيلية

قضت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات الإسماعيلية، برئاسة المستشار هاني كمال غبريال، وعضوية كل من المستشار أيمن محمد والمستشار محمد إبراهيم، وأمانة سر صلاح بدر، بمعاقبة المتهمين "ح . إ. س" و"م . إ .س" و"إ . ع .س" و"إ . ع .س" بالإعدام بعد قتلهم عمدا مع سبق الإصرار والترصد للمجني عليه "عبد الله سليمان منصور" وأعدوا لذلك بأسحلة نارية قبل أن يتربصوا به في طريق عودته لمنزله وأطلقوا النيران صوبه ومرافقيه فأصابته في رأسه ومات في الحال وشرع المتهمون في قتل نجلي المجني عليه محمد ومحمود الذين هربوا من السيارة أثناء الواقعة.
سيارة -اسعاف

وفاة طالب وإصابة مراقبين في امتحان الثانوية الأزهرية بكفر الشيخ

تعرّض مراقبان في امتحانات الصف الثالث الثانوى الأزهرى، لإصابات بمغص كلوى، وهبوط عام فى الدورة الدموية، أثناء المراقبة على الطلاب فى امتحان مادة "الإستاتيكا" للقسم العلمى، حيث استقبل قسم الطوارئ بمستشفى كفر الشيخ العام "صلاح لطفي أحمد - 45 عاما - مراقب المعهد الثانوي الأزهري بكفر الشيخ"، مصاب بمغص كلوى، كما استقبل مستشفى العبور للتأمين الصحى بكفر الشيخ "أمل السيد عبد الحفيظ - مراقبة بلجنة المعهد الإعدادى الأزهرى" مصابة بهبوط عام فى الدورة الدموية.
البضائع المهربة

إحباط محاولة تهريب 300 «كوتشي» بمنفذ المنزلة

سيارة نقل فارغة الحمولة، مرت بمنفذ كوبرى المنزلة الجديد الجمركي بمحافظة البحيرة، إلا أن قائد السيارة لم يتوقف وفق المعتاد للمناظرة والفحص، ومع تهربه اهتمت القوات باستيقافه، وفحص السيارة فحصًا دقيقا للاشتباه فى السائق، وبالفعل أسفر الفحص عن مخزن سري مصنع بجسم السيارة، بامتداد مساحة الصندوق الخلفى كاملًا، يحوي أحذية رياضية مهربة، تتجاوز قيمتها عشرات الآلاف من الجنيهات، وعلى الفور تم تحرير محضر بواقعة الضبط، وإحالة سائق السيارة سيئ النية إلى النيابة المختصة.
انتحار-قفز-من-النافذة-الشباك

بقع دماء تثير الشك في انتحار موظف بمدينة نصر

خلال المعاينة التي قامت بها النيابة العامة، لشقة يقطن بها موظف بمدينة نصر، وجدت جثته أسفل العقار محل إقامته، تم العثور على بقع دماء بأنحاء متفرقة، ما دفع النيابة إلى تكليف المباحث بعمل التحريات اللازمة لتحديد طبيعة الواقعة انتحار أم قتل.. فيما استمعت النيابة إلى أقول عائلة المجني عليه، عقب انتهاء المعاينة، حيث أكد ذوي الضحية أنه لم يعانِ من أمراض نفسية أو عصبية، كما أنه لم تكن لديه مشاكل مالية على حد علمهم أو أزمات صحية ولا علم لهم بوجود خلافات مع أحد من عدمه.
اقرأ المزيد من الأخبار
قطارات (3)

مصرع طالب أسفل عجلات القطار بكفر الشيخ

لقي طالب مصرعه، اليوم الجمعة، إثر سقوطه من أحد القطارات بمحطة قطاى قرية ابشان التابعة لمركز بيلا بمحافظة كفر الشيخ، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى بيلا المركزي، وجار انتداب فريق من النيابة العامة لمعاينة الجثة، والطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة وتم تحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيقات. تلقى اللواء فريد مصطفى، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من نقطة شرطة مستشفى بيلا المركزي، بوصول طالب سقط من أحد القطارات بمحطة قطار قرية ابشان بدائرة المركز.
حادث-تصادم سيارات

بسبب الزحام.. سائق يدهس ثلاثة أشقاء بالفيوم

تسبب الزحام والتكدس المروري الشديد بسبب الاحتفال بعيد الفطر المبارك، في دهس سائق ثلاثة أشقاء بسيارته في أثناء وقوفهم على جانب الطريق، بقرية "حلفا" على طريق أبو عش التابع لمركز إطسا بمحافظة الفيوم. تلقى اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، إخطارًا يفيد اصطدام السيارة رقم (ف.ب د 4837) قيادة "عبد الرحمن.س.ع"، 42 عامًا، سائق، مقيم بمطول، دائرة المركز بكل من "محمد.ح.ص"، 30 عامًا، فلاح ومصاب باشتباه كسر بالقدم اليمنى، وشقيقه عرفة، 29 عامًا، عامل مصابا بكسر في الضلوع، وشقيقهما الثالث أحمد، 26 عامًا، مصاب بكسور متعددة بالجسم واشتباه نزيف داخلي.
اصابة 8 أشخاص -في تصادم-سيارتين بالبحيرة (3)

نزيف العيد..مصرع شخصين وإصابة أخرين في حادث بالفيوم

بسبب اختلال عجلة القيادة لقي شخصين مصرعهما وأصيب اثنين آخرين، إثر انقلاب سيارتهم أثناء سفرهم من القاهرة إلى أسيوط، حيث تبلغ لمركز شرطة إطسا من إدارة شرطة النجدة بانقلاب سيارة ووجود متوفيان ومصابان بطريق (القاهرة / أسيوط الصحراوي الغربي)، أمام قرية قصر الباسل "اتجاه أسيوط" دائرة المركز. على الفور انتقلت قوات المباحث، والمرور، والحماية المدنية، وتبين انقلاب السيارة رقم «ه م 327»ملاكي، قيادة «أشرف. ي»، 54 عامًا، موظف بشركة للمقاولات، ومقيم شارع علي زهران الجيزة، ما تسبب في مصرعه هو وآخر وإصابة اثنين آخرين.
جثة-فى-شقة

«الحبة القاتلة».. مأساة في ثالث يوم العيد بالفيوم

يوم بلون السواد عاشته قرية نشأة دمو، التابعة لمركز الفيوم، حزنا على وفاة ربة منزل إثر تناولها «حبة حفظ الغلال»، عن طريق الخطأ ما تسبب في تسممها ووفاتها قبل وصولها إلى المستشفى، حرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات. الواقعة تلقى بها اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مستشفى الفيوم العام، بوصول «صباح.أ.ب»، 47 عامًا، ربة منزل، جثة هامدة، ادعاء تناول مادة سامة، على الفور انتقلت قوات المباحث إلى مكان البلاغ للتحري حول الواقعة، والتقت أسرة المتوفاة لسؤالهم عما حدث.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org