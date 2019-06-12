حشيش بالتفاح.. رحلة رصد وضبط مخدرات بـ115 مليونا

المتهمون خبأوا 2 طن حشيش و5 ملايين قرص من مخدر الكبتاجون داخل رسالة تفاح سوري.. الأجهزة الأمنية رصدت المركب وداهمت الشحنة وعثرت على الممنوعات

تحرير:محمد عبدالجليل ١٢ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٣٦ ص

جهود ضخمة تبذلها أجهزة وزارة الدخلية، لضبط الحدود ومنع تهريب أي مواد ضارة بالمواطنين، ونجحت أمس، في إحباط محاولة تهريب كمية ضخمة من المواد المخدرة عبر ميناء دمياط، عقب معلوماتٍ سريةٍ باشتمال شحنة تفاح سوري قادمة للميناء على مواد وحبوب مخدرة شديدة الخطورة، تقدر بأكثر من 2 طن. ونجحت الأجهزة في تتبعها ورصدها عبر البحار حتى وصلت للميناء قبل أن ينقض عليها رجال الأمن ويلقوا القبض على المرافقين للشحنة، وكذا القبض على رجل أعمال، وأحد المتهمين بجلب الشحنة.

تحريات سرية البداية كانت تحريات ومعلومات سرية تلقتها أجهزة الوزارة (قطاعا الأمن الوطني والأمن العام – الإدارة العامة لأمن المواني – الإدارة العامة لمكافحة المخدرات) من مصادر سرية، تفيد اعتزام مسئولي إحدى الشركات الكائنة، بدائرة مركز شرطة طلخا بمحافظة الدقهلية، باستيراد حاويتين من

تحريات سرية

البداية كانت تحريات ومعلومات سرية تلقتها أجهزة الوزارة (قطاعا الأمن الوطني والأمن العام – الإدارة العامة لأمن المواني – الإدارة العامة لمكافحة المخدرات) من مصادر سرية، تفيد اعتزام مسئولي إحدى الشركات الكائنة، بدائرة مركز شرطة طلخا بمحافظة الدقهلية، باستيراد حاويتين من إحدى الدول العربية مشمولها تفاح سوري.



وأضافت المعلومات قيام القائمين عليها بتهريب كمية كبيرة من مخدر الحشيش وعقار الكبتاجون المخدر ضمن مشمول الحاويتين، وقدومهما عبر ميناء دمياط البحري، وأكدت أن الشحنة قادمة باسم إحدى الشركات التي تتخذ من نشاطها ستارا لجلب شحنة المخدرات والحبوب الممنوعة، لترويجها على الشباب.







الرصد والتتبع

فور التأكد من المعلومات الواردة تم رصد المركب القادم عليه شحنة الممنوعات، وخط سيره وموعد وصوله بالتنسيق مع كل الأجهزة المعنية، حتى وصوله لميناء دمياط، وعقب تقنين الإجراءات تم تشكيل لجنة أمنية جمركية لجرد وفحص مشمول الحاويتين أسفرت أعمالها عن ضبط

9320 طربة من مخدر الحشيش وزنت 1 طن و866 كيلو جراما، و5,498,000 (خمسة ملايين وأربعمئة وثمانية وتسعون ألف قرص) لعقار الكبتاجون المخدر، شديد الخطورة على متعاطيه.

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ونجحت جهود أجهزة الأمن في تحديد هوية أفراد التشكيل العصابي وتبين أنه يضم 7 يحمل ثلاثة منهم جنسية إحدى الدول العربية، والقائمين على جلب وتهريب شحنة المواد المخدرة، وبسؤال المستخلص الجمركى المفوض من قبل صاحب الشأن، أقر بصحة واقعة الضبط، ونفى علمه بما تحويه الشحنة من مواد مخدرة.

ملاحقة الجناة

فور سقوط الشحنة لاحقت أجهزة وزارة الداخلية باقي المتهمين عنها وألقت القبض على أحد أفراد التشكيل، وتبين أنه صاحب شركة للتجارة الخارجية، ومقيم بدائرة مركز شرطة طلخا بمحافظة الدقهلية، حال وجوده بدائرة مركز شرطة دمياط، وقبل أن يتمكن من الهرب، وتمت مواجهته بالتحريات والمضبوطات.







115 مليونا

قدرت لجان الفحص المشكلة لفحص شحنة المخدرات القيمة المالية للمضبوطات من المواد المخدرة بنحو 115 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق، وجار تكثيف الجهود الأمنية لضبط المتهمين الهاربين.

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إغراق البلاد

من جهته أكد مصدر أمني أن ضبط الشحنة يعد نتاج تعاون وثيق بين أجهزة الأمن المختلفة بوزارة الداخلية، ودليلا على قوة ويقظة المؤسسة الأمنية التي تقف بالمرصاد لكل من يحاول جلب السموم والموت لشباب الوطن.

وأضاف المصدر لـ"التحرير" أن شحنة المخدرات كانت تعد لإغراق البلاد بالمواد المخدرة من الحشيش والأقراص المخدرة، لافتا إلى أن الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط وتوجيه ضربات قاصمة لتجار الكيف من خلال الحملات والمداهمات في كل أنحاء الجمهورية، وضبط المتاجرين بحياة المواطنين.

ولفت المصدر إلى أن استمرار الحملات قوض قدرة التشكيلات العصابية على ممارسة أنشطتهم في ترويج وجلب السموم عبر الحدود نتيجة تضييق الخناق عليهم في الداخل وملاحقتهم في حملات لا تتوقف ليل نهار.