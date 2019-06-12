هاني سلامة: شخصيات «قمر هادي» كلها مصرية

تحرير:التحرير ١٢ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٠٠ ص

هاني سلامة

قال الفنان هاني سلامة، إن مسلسل "قمر هادي" مختلف وغير مألوف على الساحة الفنية، معقبًا: "فكرة إنك تقدم حاجة مختلفة عن السائد الموجود، دي في حد ذاتها يكفيك شرف التجربة، إنك بتفكر خارج الصندوق"، مضيفًا خلال لقائه مع برنامج "كل يوم"، عبر فضائية on e، مساء الثلاثاء، أن "المسلسل ليس غريبًا عن المجتمع المصري، وشخصيات المسلسل كلها مصرية للغاية، والعلاقات كلها حقيقية جدًا وبتشوفها في حياتك"، موضحا أن كيفية تناول هذه الشخصيات داخل المسلسل، هي التي شهدت اختلافًا عن السائد، بالإضافة لعنصر التشويق.

تابع هاني سلامة: "إحنا بنعمل مسلسل فيه عنصر تشويق، لكن مش هتحس إنه مسلسل خواجة في حواديته، وأحداث المسلسل طبيعية، وليس بها وعظ، المسلسل لا يعظ بطريقة صريحة ولكن هناك حدوتة بشرية يمكن أن يتعرض لها أي شخص، ومعنى الحدوتة كله في آية في القرآن الكريم، يمكن أن تلخص الـ 30 حلقة من مسلسل قمر هادي". بينما قالت