هاني سلامة: شخصيات «قمر هادي» كلها مصرية

قال الفنان هاني سلامة، إن مسلسل "قمر هادي" مختلف وغير مألوف على الساحة الفنية، معقبًا: "فكرة إنك تقدم حاجة مختلفة عن السائد الموجود، دي في حد ذاتها يكفيك شرف التجربة، إنك بتفكر خارج الصندوق"، مضيفًا خلال لقائه مع برنامج "كل يوم"، عبر فضائية on e، مساء الثلاثاء، أن "المسلسل ليس غريبًا عن المجتمع المصري، وشخصيات المسلسل كلها مصرية للغاية، والعلاقات كلها حقيقية جدًا وبتشوفها في حياتك"، موضحا أن كيفية تناول هذه الشخصيات داخل المسلسل، هي التي شهدت اختلافًا عن السائد، بالإضافة لعنصر التشويق.
تابع هاني سلامة: "إحنا بنعمل مسلسل فيه عنصر تشويق، لكن مش هتحس إنه مسلسل خواجة في حواديته، وأحداث المسلسل طبيعية، وليس بها وعظ، المسلسل لا يعظ بطريقة صريحة ولكن هناك حدوتة بشرية يمكن أن يتعرض لها أي شخص، ومعنى الحدوتة كله في آية في القرآن الكريم، يمكن أن تلخص الـ 30 حلقة من مسلسل قمر هادي".
بينما قالت
تابع هاني سلامة: "إحنا بنعمل مسلسل فيه عنصر تشويق، لكن مش هتحس إنه مسلسل خواجة في حواديته، وأحداث المسلسل طبيعية، وليس بها وعظ، المسلسل لا يعظ بطريقة صريحة ولكن هناك حدوتة بشرية يمكن أن يتعرض لها أي شخص، ومعنى الحدوتة كله في آية في القرآن الكريم، يمكن أن تلخص الـ 30 حلقة من مسلسل قمر هادي".
بينما قالت الفنانة داليا مصطفى، إن أكثر ما شجعها على المشاركة في مسلسل "قمر هادي"، هو السيناريو، ففي عمل واحد يظهر ممثلة تقوم بدورين مختلفين عن بعض، مشيرة إلى أن دورها في المسلسل نقلة نوعية لها، موضحة أنه يظهر الفارق بين شخصيتي "مريم" و"سلمى"، ونجحت في تقديمهما.
مسلسل "قمر هادي" عرض خلال موسم شهر رمضان الماضي، من بطولة هاني سلامة ويسرا اللوزي وهادي الجيار وآخرين، ومن تأليف إسلام حافظ وإخراج رؤوف عبد العزيز.