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هاني سلامة: شخصيات «قمر هادي» كلها مصرية

تحرير:التحرير ١٢ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٠٠ ص
هاني سلامة
هاني سلامة
قال الفنان هاني سلامة، إن مسلسل "قمر هادي" مختلف وغير مألوف على الساحة الفنية، معقبًا: "فكرة إنك تقدم حاجة مختلفة عن السائد الموجود، دي في حد ذاتها يكفيك شرف التجربة، إنك بتفكر خارج الصندوق"، مضيفًا خلال لقائه مع برنامج "كل يوم"، عبر فضائية on e، مساء الثلاثاء، أن "المسلسل ليس غريبًا عن المجتمع المصري، وشخصيات المسلسل كلها مصرية للغاية، والعلاقات كلها حقيقية جدًا وبتشوفها في حياتك"، موضحا أن كيفية تناول هذه الشخصيات داخل المسلسل، هي التي شهدت اختلافًا عن السائد، بالإضافة لعنصر التشويق.
تابع هاني سلامة: "إحنا بنعمل مسلسل فيه عنصر تشويق، لكن مش هتحس إنه مسلسل خواجة في حواديته، وأحداث المسلسل طبيعية، وليس بها وعظ، المسلسل لا يعظ بطريقة صريحة ولكن هناك حدوتة بشرية يمكن أن يتعرض لها أي شخص، ومعنى الحدوتة كله في آية في القرآن الكريم، يمكن أن تلخص الـ 30 حلقة من مسلسل قمر هادي". بينما قالت
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محمد ممدوح عن مشهده المؤثر في «قابيل»: أول مرة أشوفه

عرض برنامج "يحدث في مصر"، المذاع عبر شاشة قناة MBC مصر، مشهدا مؤثرا من مسلسل قابيل، للفنان محمد ممدوح، الذي قدم خلال العمل شخصية الضابط طارق، حيث ظهر فيه وهو يتحدث عن زوجته المتوفاة، وقد علق الفنان على الفيديو قائلا: "أول مرة أشوفه.. ماشفتش المسلسل كله لسه". وحول ما إذا كان "رومانسيًا" في الحقيقة، عقب: "هناك ملمح إنساني في كافة الشخصيات التي أقدمها، أحاول أن أقدمها بشكل حقيقي، وأحاول أن أجعل هناك مصداقية للشخصية"، ووجه الشكر إلى مؤلف العمل، مشددًا على أن الكتابة سهلت عليه أن يقدم تلك المشاعر بهذا الصدق.
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محمد فراج: صورنا هذا المشهد في «قابيل» 4 مرات

قال الفنان الشاب محمد فراج إنه سعيد بقبوله المشاركة في مسلسل قابيل، الذي عرض في رمضان الماضي، رغم علمه بأنه شخصيته ستظهر في العمل من الحلقة 1، مضيفا أنه وافق على الدور بعدما علم أن الفنانين محمد ممدوح وأمينة خليل مشاركان معه في بطولة المسلسل، فهو متحمس دائمًا للعمل معهما، ويجد مساحة كبيرة من التفاهم خلال الأداء أمامهما، كاشفًا أن علاقة الصداقة التي تجمعه بـ"محمد ممدوح" مستمرة منذ 15 عامًا، ولفت إلى أنه كان يهرب من الأخير في "اللوكيشن"، كي يستطيع أن يقدم كل ما في داخله خلال تصوير المشاهد التي تجمعهما.
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أمينة خليل: قابيل «مغامرة».. وهذا أصعب مشهد بالمسلسل

روح المغامرة التي شعرت بها أمينة خليل، خلال اطلاعها على سيناريو مسلسل "قابيل"، الذي عرض في الموسم الرمضاني السابق، كان السبب وراء قبولها الدور فيه دون تردد. أمينة قالت خلال لقائها ببرنامج «يحدث في مصر»، المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر»، مساء الثلاثاء، إنها لم تتمكن من الاطلاع على تعليقات الجمهور وردود الفعل بشأن المسلسل، فهي كانت بعيدة تمامًا عن السوشيال ميديا خلال عرض المسلسل، والسبب يعود إلى استمتاعها الكبير بالتصوير، مشيدة بأداء بطلي العمل محمد ممدوح ومحمد فراج.
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بوستر-كلبش

ON تعلن مواعيد عرض الحلقات الأخيرة لمسلسلاتها

أصدرت شبكة قنوات "ON" بيانًا، كشفت فيه عن مواعيد عرض الحلقات الأخيرة من المسلسلات التي تذاع على شاشتها، حيث أوضحت أن كلًا من "قمر هادي"، و"أبو جبل"، وطلقة حظ"، و"كلبش 3"، و"حكايتي"، ستعرض غدًا الثلاثاء، على أن تعاد الحلقات الأخيرة مرة أخرى يوم الأربعاء المقبل، ثاني أيام عيد الفطر المبارك. "قمر هادي" يذاع في تمام الساعة 11 مساءً. من تأليف إسلام حافظ، وإخراج رؤوف عبد العزيز، وإنتاج شركة "سينرجى"، وبطولة هانى سلامة، وداليا مصطفى، ويسرا اللوزى، ومريم حسن، ومحسن محيى الدين، ونورهان، وهادى الجيار، وغيرهم من الفنانين.
مسلسل قمر هادي

«قمر هادي» الحلقة 28.. انهيار هاني سلامة ومقتل عارف

شهدت أحداث الحلقة 28 من مسلسل قمر هادى، الذي يقوم ببطولته الفنان هاني سلامة، والمذاع على فضائية "On E" العديد من المفاجآت، إذ دخلت فيروز ابنة هادي أبو المكارم "هاني سلامة" المستشفى لعلاجها من سرطان الدم، ما جعل هادي في حالة نفسية سيئة جدا بسبب الصدمة، وتتوالى الصدمات في المسلسل، إذ يكشف هادى لشقيقه عصام أن "عارف" شقيقهما من والدهما، وبعد ساعات قليلة تم اختطاف عارف وعصام من قبَل فليب "تامر فرج" وقتل عارف، وذلك لإجبار عصام على الإفصاح عن تركيبة المخدر "حباية قمر".
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الحلقة الـ25 «قمر هادي».. كشف سر زوجة هادي الحقيقية

بدأت الحلقة الـ25 من مسلسل «قمر هادي» باتصال هاتفي من "فيليب" تامر فرج، لزوجة هادي، داليا مصطفى، يخبرها فيه بقتله شقيقتها، ثم ينهي مكالمته مرسلا إليها شريط فيديو له وهو يعذب شقيقتها حتى الموت، وفي نفس الوقت يدخل "هادي" غرفة زوجته ليجد صورا لهما معًا، وتعترف داليا مصطفى أخيرًا بأنها زوجته الحقيقية وليست يسرا اللوزي، كما كانت تحاول إيهامه طوال الفترة السابقة. وبينما وقف "هادي" يلوم زوجته على خداعه، رفضت هي أن تعترف بالذنب وأخبرته بأن أنانيته ورغبتها في حماية ابنتها هما السبب في هذه المؤامرة، التي دفعت شقيقتها الثمن فيها وماتت.
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الحلقة الـ23 قمر هادي.. «فيروز» مصابة بمرض خطير

بدأت الحلقة الـ13 من مسلسل قمر هادي، بمكالمة من "فيليب" تامر فرج، لـ"هادي" هاني سلامة يهدده فيها بقتل ابنة عمه شهد مرسلًا له فيديو لها وهي مربوطة في بدروم فيلته الخاصة، فيذهب "هادي" مسرعًا إلى الفيلا على أمل أن ينقذ "شهد"، غير مدرك أن "فيليب" قتلها بالفعل، وبينما جلس "هادي" يهدد فيليب بتدميره لو مس شعرة من عائلته، ويحاول إقناعه بالإفراج عن ابنة عمه المختطفة، لم يبال "فيليب" بتهديدات "هادي" على الإطلاق، وظل يسخر منه، مطالبًا أن ينفذ شروطه بالحرف، وهي تسليم المخدرات وتدوير الماكينة من جديد لتصنيع دفعة مخدرات "قمر" جديدة.
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