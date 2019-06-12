4 مسلسلات تنتظر رصاصة الرحمة|«ضاهر» محمد فؤاد أبرزها

هناك الكثير من المسلسلات التي تم وضعها داخل الأدراج والسبب مشاكل إنتاجية وتسويقية، ومن بينها «الضاهر» بطولة محمد فؤاد، الذي لم نسمع عنه سوى بالمحاكم بسبب مشاكله الكثيرة.

تحرير:ريهام عبد الوهاب ١٢ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٤٠ م

حالة من الهدوء تسيطر على مواقع التصوير بعد انتهاء الفنانين من تصوير أعمالهم الخاصة بالموسم الرمضاني المنقضي وموسم أفلام عيد الفطر، وأغلبهم سافر لقضاء عطلة الصيف والحصول على قسط من الراحة بعد استغراقهم أشهر متتالية بالتصوير، ولكن على الصعيد الآخر كشف صناع الأعمال المتوقفة عن استعدادهم للعودة إلى بلاتوهات التصوير الفترة المقبلة لاستكمال مشاريعهم، على رأسهم صناع مسلسل «فالنتينو» بطولة عادل إمام و«حشمت فى البيت الأبيض» بطولة بيومى فؤاد، اللذان خرجا من سباق رمضان 2019، ما يفتح باب التساؤل عن الأعمال الدرامية المعلقة والتى لم يصدر بشأنها أي قرار.

فهناك عدد ليس بقليل من المسلسلات التي شرع التصوير فيها وتوقف المشروع لأسباب مختلفة، ولم يصدر فيها المنتج حكما سواء بالاستكمال أو حتى إلغاء العمل، وأعمال أخرى انتهت من التصوير بشكل كامل وفى كل مرة يتحدد موعد عرضها يتفاجأ المشاهدون بخروجها دون سبب معلن، وهذه أبرز المسلسلات التي ينتظر أبطالها أن يروها

فهناك عدد ليس بقليل من المسلسلات التي شرع التصوير فيها وتوقف المشروع لأسباب مختلفة، ولم يصدر فيها المنتج حكما سواء بالاستكمال أو حتى إلغاء العمل، وأعمال أخرى انتهت من التصوير بشكل كامل وفى كل مرة يتحدد موعد عرضها يتفاجأ المشاهدون بخروجها دون سبب معلن، وهذه أبرز المسلسلات التي ينتظر أبطالها أن يروها على الشاشة حتى ينسون ما عانوه أثناء التحضير له بمجرد أن يسمعوا إشادات الجمهور بالعمل..

«الضاهر»

يأتي على رأس تلك الأعمال مسلسل «الضاهر» الذي من المفترض يشهد عودة الفنان محمد فؤاد إلى الدراما بعد غياب 9 سنوات منذ أن عرض له «أغلى من حياتي» الذى كانت تجربة جديدة وحققت نسبة مشاهدة معقولة حينها، ولكن يبدو أن تلك العودة أصبحت معلقة، فبعد أن روج منتج العمل تامر عبد المنعم لانفراج أزمة المسلسل ودخوله ضمن خريطة عرض برمضان 2019، فوجئ الجمهور بعدم ترويج قناة الحياة له، والتى من المفترض قامت بشراء حقوق عرضه، وبذلك عاد «الضاهر» إلى الدرج مرة أخرى دون أية إشعارات جديدة.

مسلسل «الضاهر» كان من المفترض أن يعرض فى رمضان 2017، ولكن اعتراض المصنفات الفنية على السيناريو، أطاحت به من المشاركة فى السباق حينها، ومن ثم دب خلاف بين تامر عبد المنعم ومحمد فؤاد، على الأمور المالية ووصل النزاع إلى ساحة المحكمة، وتم حل الأزمة فى النهاية وتم استكمال التصوير خلال الأشهر الماضية بعد الحصول على تصريح تصوير، ولكن هل سنرى المسلسل يخرج إلى النور قريبًا أم انتهى أمره؟ المسلسل يشارك فى بطولته حسن يوسف، رغدة، مادلين طبر ودارين حداد.

«خط ساخن»

الحال نفسه ينطبق على مسلسل «خط ساخن» الذي كان سيشهد عودة السورية سلاف فواخرجي إلى الدراما المصرية بعد غياب 9 أعوام، منذ أن قامت ببطولة مسلسل «كليوباترا»، ولكن هناك الكثير من الأزمات التي تعوق طرح هذا المسلسل الذى لم يتم استكمال تصويره بعد، رغم أنه كان من المفترض أن فى رمضان العام الماضى، وفقًأ للمؤتمر الصحفى الذى أقيم فى نهاية عام 2017 والذى أعلن خلاله عن بدأ التصوير من أجل السباق الرمضاني.

انطلق تصوير المسلسل بالفعل ولكن أثناء التصوير أصيب الفنان نضال الشافعي حينها وتوقف التصوير ومن ثم وقعت بعض الأزمات الإنتاجية والتي انتهت بفشل تسويقه وخروجه من الموسم الرمضاني لعام 2018، ومنذ ذلك الوقت لم يتم الإعلان عن تفاصيل عرض أو حتى استكمال تصويره تمهيدًا لعرضه حتى خارج المواسم الرمضانية، ويشارك فى بطولة العمل حسين فهمي، صلاح عبد الله، ميدو عادل وسهر الصايغ.

«السر»

وقبل انطلاق شهر رمضان الماضى بنحو 20 يومًا، خرجت الفنانة وفاء عامر تروج لمسلسلها «السر» وأنه أخيرًا سيخرج للنور، بعد انضمامه إلى خريطة مسلسلات رمضان 2019، ولكنها لم تكشف عن القناة الفضائية التي ستذيعه، وجاء الموسم وانتهى ولم نسمع شيئا عن هذا المسلسل وعن سبب ابتعاده رغم أنه جاهز للعرض، وكان من المفترض أن يعرض العام الماضى فى شهر فبراير قبل موسم رمضان، ولكنه تأجل دون سبب واضح؛ رغم ترويج أصحابه لعرضه على قناة ON E حينها.

مسلسل «السر» بطولة جماعية من إنتاج محمد فوزي زوج وفاء عامر، ويشارك فيه كل من؛ «عزت أبو عوف، نضال الشافعي، ريم البارودي، ألفت عمر، محمد سليمان، هشام المليجى، منة جلال، محمد جمعة وهشام المليجي».

«منطقة محرمة»

الحال نفسه ينطبق على مسلسل «منطقة محرمة» بطولة خالد النبوي، الذي خرج من رمضان 2018، بسبب عدم انتهاء المؤلف يوسف حسن يوسف من كتابة السيناريو ومع ضيق الوقت تم خروج العمل من الماراثون الرمضاني هو الأمر الذى أزعج المشاركين فى المسلسل، وكان من المفترض أن يعود المسلسل لاستكمال تصوير بعد انتهاء رمضان العام الماضى، وهذا ما لم يحدث دون إبداء الشركة المنتجة سبب توقف المشروع الذي يشارك فى بطولته محمود عبد المغني وأمل بوشوشة ومصطفى أبو سريع وسميرة مقرون، إخراج محمد بكير.







ربما تعليق تلك المشروعات الدرامية تذكرنا بالمصير المجهول الذي واجه كلا من مسلسل «الفوبيا» بطولة خالد الصاوي، الذي كان من المفترض عرضه فى رمضان 2017، والذى واجه الكثير من المشاكل الإنتاجية انتهت بانسحاب بطل المسلسل من العمل، وأيضا مسلسل «نوح» الذي انسحب منه كل من حسن الرداد وإيمي سمير غانم بسبب تعثر منتج العمل فى استكمل تصويره، وكذلك الجزء الثاني من مسلسل «البارون» بطولة عمرو عبد الجليل، الذي عصفت به أزمة إنتاجية حالت دون استكمال تصويره.