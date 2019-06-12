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4 مسلسلات تنتظر رصاصة الرحمة|«ضاهر» محمد فؤاد أبرزها

هناك الكثير من المسلسلات التي تم وضعها داخل الأدراج والسبب مشاكل إنتاجية وتسويقية، ومن بينها «الضاهر» بطولة محمد فؤاد، الذي لم نسمع عنه سوى بالمحاكم بسبب مشاكله الكثيرة.
تحرير:ريهام عبد الوهاب ١٢ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٤٠ م
محمد فؤاد وراغدة - كواليس مسلسل الضاهر
محمد فؤاد وراغدة - كواليس مسلسل الضاهر
حالة من الهدوء تسيطر على مواقع التصوير بعد انتهاء الفنانين من تصوير أعمالهم الخاصة بالموسم الرمضاني المنقضي وموسم أفلام عيد الفطر، وأغلبهم سافر لقضاء عطلة الصيف والحصول على قسط من الراحة بعد استغراقهم أشهر متتالية بالتصوير، ولكن على الصعيد الآخر كشف صناع الأعمال المتوقفة عن استعدادهم للعودة إلى بلاتوهات التصوير الفترة المقبلة لاستكمال مشاريعهم، على رأسهم صناع مسلسل «فالنتينو» بطولة عادل إمام و«حشمت فى البيت الأبيض» بطولة بيومى فؤاد، اللذان خرجا من سباق رمضان 2019، ما يفتح باب التساؤل عن الأعمال الدرامية المعلقة والتى لم يصدر بشأنها أي قرار.
فهناك عدد ليس بقليل من المسلسلات التي شرع التصوير فيها وتوقف المشروع لأسباب مختلفة، ولم يصدر فيها المنتج حكما سواء بالاستكمال أو حتى إلغاء العمل، وأعمال أخرى انتهت من التصوير بشكل كامل وفى كل مرة يتحدد موعد عرضها يتفاجأ المشاهدون بخروجها دون سبب معلن، وهذه أبرز المسلسلات التي ينتظر أبطالها أن يروها
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تدهور الحالة الصحية للفنان ياسر صادق

تدهورت الحالة الصحية للفنان ياسر صادق، رئيس المركز القومى للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية وعضو اللجنة العليا للمهرجان، خلال الساعات القليلة الماضية، حيث تم حجزه في غرفة العناية المركزة بمستشفى الأمل. وسبق أن أدلت الفنانة نهال عنبر، رئيسة اللجنة الصحية بنقابة المهن التمثيلية، بتصريحات صحفية بشأن الحالة الصحية للفنان، مؤكدة أنه يمر بأزمة صحية صعبة للغاية، وهو يتلقى العلاج اللازم حاليًا، كما يجري بعض الفحوصات والتحاليل لتوضيح الإجراءات الطبية التي ستتخذ بعد ذلك.
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عمرو سعد: تدربت مثل لاعبى المنتخب لأتقن «حملة فرعون»

نافس الفنان عمرو سعد خلال موسم عيد الفطر، بفيلم "حملة فرعون"، حيث واجه صراعًا قويًا مع 4 أعمال أخرى، هى: "الممر" للفنان أحمد عز، و"كازابلانكا" للفنان أمير كرارة، و"محمد حسين" للفنان محمد سعد، و"سبع البرمبة" للفنان رامز جلال. ورغم أن العمل تتوفر به العديد من عوامل النجاح وجذب الجمهور، إلا أنه احتل المركز قبل الأخير فى شباك التذاكر، محققا إيرادات تجاوزت 14 مليون جنيه منذ بدء عرضه، وهو من تأليف كريم حسن بشير، وإخراج رؤوف عبد العزيز، ومن إنتاج محمد السبكى.
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الإمارات تستجيب للأعلى للإعلام وتوقف عرض«شيخ الحارة»

أعلن المجلس الأعلى للإعلام، اليوم الأربعاء، عن تلقي رئيسه الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، خطابا من الدكتور سلطان الجابر وزير الدولة الإماراتي، رئيس المجلس الوطني للإعلام، أكد فيه التواصل مع قناتي "الظفرة وحواس" وتم حذف المحتوى الذي يتعارض مع المعايير المعمول بها في القوانين والأنظمة الإعلامية المصرية من برنامج "شيخ الحارة" تقديم الإعلامية بسمة وهبة، وأنه تم وقف عرض البرنامج على القناتين. وثمن الجابر العلاقات المتميزة التي تربط بين مصر والإمارات، مؤكدا حرص بلاده على توطيدها وترسيخها لما فيه خدمة الشعبين الشقيقين في ظل القيادتين الحكيمتين.
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أفلام العيد.. الأكشن يزيح الكوميديا من عرشها

الكثيرون لا يفضلون دخول دور السينما فى الأعياد، والسبب الزحام الشديد الذى تشهده، فتكون مجبرًا على الوقوف لساعات طويلة أمام شباك التذاكر لشراء تذكرة لدخول الفيلم، وقد تصدم في النهاية بنفاد التذاكر، وتضطر إلى دخول فيلم آخر بدلا من العودة إلى المنزل بعد هذا العناء. وعكس المواسم السابقة، لم تتربع الكوميديا على عرش موسم عيد الفطر، بل كان الأكشن هو الذي كسب الرهان هذا العام، وكان اختيار الجمهور المفضل. وإذا كنت فى حيرة بشأن مشاهدة أى الأفلام الـ5 التي تعرض في السينمات حاليًا، هذا التقرير سيساعدك فى تحديد وجهتك.
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تشييع جثمان محمد نجم.. و6 فنانين فقط يشاركون في وداعه

شيعت أسرة الفنان الراحل محمد نجم، جثمانه إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة، بعد صلاة الجنازة عليه في مسجد مصطفى محمود بالمهندسين، وسط حضور ضعيف للغاية من الفنانين، حيث لم يشارك في مراسم الجنازة سوى الفنان عمرو عبد الجليل، شقيق زوجة نجم، والفنانين عبد الله مشرف ومنير مكرم، ووفاء عامر وشيرين والسيناريست محمد الغيطي.. وغادر نجم، الحياة صباح اليوم الأربعاء، عن عمر ناهز 75 عاما، بعد صراع مع المرض، ورحلة شهدت أعمالا مسرحية محفورة باسمه في تاريخ الفن، وأعلن نبأ الوفاة مهندس الديكور الفنان وائل عبد الله عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، عبر «فيسبوك».
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مصطفى خاطر: عادل إمام «نمبر وان» وأعشق نور الشريف

حل النجم مصطفى خاطر اليوم الأربعاء، ضيفا على برنامج "رسايل"، مع الإعلامية جيهان عبدالله على إذاعة "نجوم إف إم"، وكشف عن سبب تصدره البطولة المطلقة مبكرًا، وقال إنه بدأها تدريجيًا بداية من عمله مع دنيا سمير غانم في مسلسل "نيللي وشيريهان"، وبعدها تواجد مع ياسمين عبدالعزيز في مسلسل "هربانة منها"، كما تواجد في مسلسل "ربع رومي" الذي يعد بطولة جماعية. ووجه مصطفى خاطر رسالة للفنان أشرف عبدالباقي، وقال إنه الأستاذ الذي تعلم منه الكثير من الأشياء، أهمها الالتزام ويكفيه ثقته فيه وفي زملائه في فرقة "مسرح مصر" التي انطلقوا منها.
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سر تراجع أحمد بدير عن قتل ياسمين صبري في «حكايتي»

تصدرت الحلقة السادسة عشرة من مسلسل «حكايتي» بطولة الفنانة ياسمين صبري، تريند محرك البحث «جوجل» وذلك بعد أن شهدت الأحداث تطورا كبيرا، وانكشف سر قديم جعل الفنان أحمد بدير يتراجع عن قرار قتل ابنة شقيقه ياسمين صبري، وذلك خوفًا على مستقبل ابنه «أدهم» الذى يجسده أحمد حاتم، ويبدو أن هذا السر لا يعلمه إلا أحمد بدير وجميل برسوم، وله علاقة بالصعيد التي تركتها العائلتان فى الماضى، لوجود ثأر، فخاف الأول على ابنه «أدهم» وخاف الثاني على حفيده «علي» يجسده أحمد صلاح حسني، بعد أن قتل والده على يد «سليمان» عم «داليدا».
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