في خطوة جديدة.. المصنفات تحرز أكثر من 4000 كتاب مزيف
تحرير:كريم محجوب
١٢ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ م
كتب - أرشيفية
قامت مباحث المصنفات بمحافظة الجيزة بتحريز أكثر من 4000 كتاب مزيف، وذلك خلال حملة استهدفت إحدى المطابع في منطقة الجيزة، وعددا من الكتب التي تم طرحها في سوق النشر، وبدورها سلمتها إلى اتحاد الناشرين المصريين برئاسة الناشر سعيد عبده، للتحفظ عليها إلى حين انتهاء التحقيقات اللازمة.
ومن جانبه التقى وفد من اتحاد الناشرين المصريين مع مساعد وزير الداخلية لمباحث المصنفات اللواء محمد طاهر، وعدد من القيادات المسؤولة، وذلك في ضوء قيام الاتحاد بالتعاون مع المصنفات في ما يتعلق بجرائم تزييف الكتب.
وأسفر هذا اللقاء عن الآتي:
- التنسيق الكامل بين كل جهات مباحث المصنفات فى المحافظات.
- إخطار الاتحاد دوريا بالمحاضر التى يتم تحريرها فى مسائل تزييف الكتب.
- تفعيل الكتاب الدورى الصادر عن النائب العام رقم 4 لسنة 2018، بالتعاون مع لجنة حماية حقوق الملكية الفكرية باتحاد الناشرين المصريين فى كل ما يتعلق
وأسفر هذا اللقاء عن الآتي:
- التنسيق الكامل بين كل جهات مباحث المصنفات فى المحافظات.
- إخطار الاتحاد دوريا بالمحاضر التى يتم تحريرها فى مسائل تزييف الكتب.
- تفعيل الكتاب الدورى الصادر عن النائب العام رقم 4 لسنة 2018، بالتعاون مع لجنة حماية حقوق الملكية الفكرية باتحاد الناشرين المصريين فى كل ما يتعلق بجرائم الملكية الفكرية.
- التعاون مع اتحاد الناشرين المصريين فى تنظيم المؤتمر الثانى لمكافحة تزييف الكتب وحماية حق المؤلف.
- التدخل للتحفظ على كل الكتب المضبوطة إلى حين صدور القرار النهائى بشأنها من الجهات القضائية.
- إخطار الاتحاد لمعاونة مباحث المصنفات عند القيام بأى حملة أو ضبطية لتكليف أحد ممثلى الاتحاد بمعاونة سيادتكم.
- التنبيه على مسؤولى الإدارة بكل المحافظات بعدم التعامل مع أعضاء الاتحاد خلال إجراءات الضبط والتفتيش.