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في خطوة جديدة.. المصنفات تحرز أكثر من 4000 كتاب مزيف

تحرير:كريم محجوب ١٢ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ م
كتب - أرشيفية
كتب - أرشيفية
قامت مباحث المصنفات بمحافظة الجيزة بتحريز أكثر من 4000 كتاب مزيف، وذلك خلال حملة استهدفت إحدى المطابع في منطقة الجيزة، وعددا من الكتب التي تم طرحها في سوق النشر، وبدورها سلمتها إلى اتحاد الناشرين المصريين برئاسة الناشر سعيد عبده، للتحفظ عليها إلى حين انتهاء التحقيقات اللازمة. ومن جانبه التقى وفد من اتحاد الناشرين المصريين مع مساعد وزير الداخلية لمباحث المصنفات اللواء محمد طاهر، وعدد من القيادات المسؤولة، وذلك في ضوء قيام الاتحاد بالتعاون مع المصنفات في ما يتعلق بجرائم تزييف الكتب.
وأسفر هذا اللقاء عن الآتي: - التنسيق الكامل بين كل جهات مباحث المصنفات فى المحافظات. - إخطار الاتحاد دوريا بالمحاضر التى يتم تحريرها فى مسائل تزييف الكتب. - تفعيل الكتاب الدورى الصادر عن النائب العام رقم 4 لسنة 2018، بالتعاون مع لجنة حماية حقوق الملكية الفكرية باتحاد الناشرين المصريين فى كل ما يتعلق
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مؤلف «شقة فيصل» يعتذر بسبب هذا المشهد ويعد بحذفه

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