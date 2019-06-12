جريمة

بسبب معزتين.. تجديد حبس «راعي أغنام» الجيزة 15 يوما

تحرير:تهامى البندارى ١٢ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٤٠ ص
متهم- أرشيفية
متهم- أرشيفية
جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح الجيزة، اليوم الأربعاء، حبس راعي أغنام، 15 يوما جديدة، على خلفية اتهامه بتعذيب طفل وقتله، وإلقاء جثته أمام أحد المستشفيات، بمنطقة أبو النمرس، في الوقت الذي استعجلت فيه النيابة تحريات المباحث النهائية حول ظروف وملابسات الواقعة، وخاطبت مصلحة الطب الشرعي لورود تقرير الصفة التشريحية للطفل المجني عليه، فيما ذكر المتهم خلال التحقيقات الأولية أنه لم يقصد قتل الطفل، لكنه فارق الحياة حينما كان يؤدبه فقط، في سبيل إبلاغه بمكان اختفاء الأغنام المتغيبة عن القطيع.
توصلت التحريات إلى أن الطفل المجني عليه " أمير.أ"، 10 سنوات، مصاب بكدمات متفرقة في جسده، وعثرت النيابة على آثار تعذيب به، وتبين أن المتهم استشاط غضبا بعد اختفاء الماعز، قام بعدها بتقييد الطفل بالحبال من يديه وقدميه، وتعدى عليه بالضرب، بواسطة عصا خشبية، حتى فارق الحياة. وقف المتهم رجب.م، أمام وكيل النيابة
اقرأ المزيد
حادث- تصادم- سيارتين- و-توك- توك (2)

مصرع 12 وإصابة 11 آخرين في حادث تصادم بالأوتوستراد

لقى 12 شخصا مصرعهم اليوم الأربعاء، في حادث تصادم بطريق الأوتستراد بحلوان، وذلك بسبب السرعة الزائدة.. حيث ورد بلاغ إلى الإدارة العامة لشرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص أعلى طريق الأتوستراد، ليتم الدفع بقوة أمنية من المرور ترافقها سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث،وتبين أنه خلال سير عربية ميكروباص على الطريق قادمة من حلوان في اتجاه المعادي، انفجر إطارها فاصطدمت بسيارة ميكروباص أخرى، وسيارة ملاكي، ماتسبب في مصرع 12 وإصابة 11 آخرين، وجاري نقل جثث المصابين إلى المستشفيات.
محكمة عسكرية

المؤبد لـ32 وأحكام بالمشدد في «محاولة اغتيال السيسي»

قضت المحكمة العسكرية، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأربعاء، بالسجن المؤبد لـ 32 متهمًا، والمشدد 15 سنة لـ 29 آخرين، كما عاقبت 81 متهما آخرين بالسجن المشدد 5 سنوات، والمشدد 3 سنوات لـ 117 آخرين، والمشدد 10 سنوات لـ 36 آخرين، والسجن المشدد 7 سنوات لمتهم، وبراءة اثنين آخرين، وانقضاء الدعوى الجنائية لمتهم لوفاته، وعدم اختصاص لمتهم قاصر، وذلك لإدانتهم بمحاولة اغتيال رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، وولى عهد السعودية السابق، محمد بن نايف، والتحريض على تنفيذ عمليات عدائية ضد البلاد، في القضية المقيدة برقم 148 عسكرية.
جلسة-استئناف-الحكم-على-سامح-عاشور-نقيب-المحامين-تصوير-دعاء-السيد (2)

«معركة الروب الأسود» هل يترشح عاشور نقيبًا للمحامين؟

معركة جديدة يخوضها أصحاب الروب الأسود خلال الفترة القليلة المقبلة، تزامنا مع مناقشة اللجنة التشريعية بمجلس النواب، مشروع تعديل قانون المحاماة، وحالة اللغط المثارة وانقسام المحامين إلى فريقين، أحدهما يؤكد انتهاء فترة ولاية سامح عاشور نقيبًا للمحامين، وعدم جواز ترشحه لدورة ثالثة، وفريق آخر يؤيد التعديلات المقدمة من مجلس النقابة، والتي تفتح الباب وتسمح لسامح عاشور بالترشح مجددا نقيبا للمحامين، ما دعا عاشور إلى الخروج فى رسالة مصورة لجموع المحامين، قبل ساعات، يشرح فيها موقفه من تلك التعديلات.
سجن (2)

10 سنوات سجنا لسيدة «فقعت عين جارتها» في الشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار سامي بيومي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين سلامة جاب الله وأشرف عبيد، وسكرتارية تامر عبد العظيم وسامي سمير، اليوم الأربعاء، بمعاقبة ربة منزل بالسجن لمدة عشر سنوات، على خلفية اتهامها في القضية رقم 17619 جنايات ثانٍ الزقازيق لسنة 2018، بالتعدي على جارتها والتسبب في إصابتها بعاهة مستديمة في عينها، على أثر نشوب مشاجرة بينهما بسبب لهو الأطفال بكفر «الزقازيق البحري»، وانتهى الأمر بـ«فقع» عين الجارة.
اقرأ المزيد من الأخبار
سرقة-السيارات (3)

«اللي هيفتح بقه هيموت» شهامة يحيى قتلته بالحى الراقي

«قتلته شهامته»، مقولة انطبقت بكافة حذافيرها على «يحيى» صاحب الأربعين عاما، حيث تصدى لعصابة مكونة من أربعة متهمين استوقفته أثناء سيره برفقة زوجته وأطفاله الثلاثة، هددتهم بسلاح ناري كان بحوزتهم، بغرض ترك السيارة والنزول منها لسرقتها، وإلا تعرضوا للقتل جميعا، دافع يحيى عن أسرته في مشهد بطولي، ولم يدر بخلده أن الجناة معدومي الضمير، سيكملون جريمتهم النكراء في عز الظهر بحى النزهة الراقي، فارق الأب حياته متأثرا بإصابته بعدة أعيرة نارية، قبل أن يتم ضبط الجناة وتقديمهم لمحكمة الجنايات.
شادى-الغزالى-حرب

تجديد حبس «الغزالي» 45 يوما بتهمة نشر أخبار كاذبة

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الخميس، تجديد حبس شادي الغزالي حرب وآخرين، 45 يوما، على ذمة التحقيقات التي تجرى معه بشأن اتهامهم بنشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومي للبلاد، والانضمام لجماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور، ووجهت النيابة إلى «الغزالي» ارتكاب تهم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.
«حسم ولواء الثورة» تسقطان في يد الداخلية -7

للشهود.. تأجيل محاكمة 271 عضوا بـ«حسم» لـ19 يونيو

قررت محكمة جنايات شرق القاهرة العسكرية المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأربعاء، تأجيل محاكمة 271 عضوا بحركتي «حسم ولواء الثورة»، إلى جلسة 19 من يونيو المقبل، لاستكمال سماع شهود القضية، التي قيدت برقم 123 جنايات عسكرية، ويواجه فيها المتهمون ارتكاب جرائم الانضمام لتنظيم إرهابي مسلح وتكوين لجان نوعية مسلحة والانضمام لحركة «حسم» الإرهابية، وتنفيذ عدد من العمليات العدائية ضد الدولة، واغتيال النقيب إبراهيم عزازي شريف، والاشتراك في الهجوم على كمين أمني بمدينة نصر.
شهود-فى-محكمة (3)

إخلاء سبيل عضو «طلاب مصر» الأسبق بتدابير احترازية

قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، إخلاء سبيل المتهم معاذ الشرقاوي نائب رئيس اتحاد طلاب جامعة طنطا الأسبق عضو اتحاد طلاب مصر الأسبق، بتدابير احترازية، على ذمة التحقيقات التي تجرى معه بشأن اتهامه بنشر وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، والدعوة لتعطيل العمل بأحكام القانون والدستور، وقررت نيابة أمن الدولة الاستنئاف على قرار المحكمة، وتحددت جلسة، غدا الخميس، لنظر استئناف نيابة أمن الدولة، داخل معهد أمناء الشرطة بطرة.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org