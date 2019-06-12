هيجيتا: «هحلق» شعري إذا لم تفز كولومبيا بكوبا أمريكا

١٢ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:١٠ م

ريني هيجيتا

يعد ريني هيجيتا من أشهر اللاعبين الذين أنجبتهم كرة القدم الكولومبية، حيث تميز حارس مرمى كولومبيا السابق بأفعاله المجنونة، من مراوغة اللاعبين والتصدي بطريقة العقرب للتسديدات التي يتعرض لها، وعلى الرغم من اعتزاله وبلوغه عامه الـ52، إلا أن عشاق كرة القدم يتذكرون اسمه جيدًا ويتذكرون أيضًا شعره الطويل، والذي استغله هيجيتا في الدخول في تحد جديد، يتعلق بمشاركة منتخب بلاده في النسخة المقبلة من كوبا أمريكا، والتي ستنطلق في البرازيل الأسبوع المقبل، وذلك بحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية.

وقال هيجيتا في هذا الشأن: "إذا لم تتوج كولومبيا بلقب كوبا أمريكا، سأقص شعري، كولومبيا تقدم كرة قدم مميزة للغاية، وعلينا جميعًا أن ندعم الشجاعة الكبيرة التي يتحلى بها مدرب الفريق كارلوس كيروش، ونأمل في أن يحقق النتائج الإيجابية معنا". وتتواجد كولومبيا في المجموعة الثانية إلى جانب كل من الأرجنتين وباراجواي