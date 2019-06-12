رياضة

هيجيتا: «هحلق» شعري إذا لم تفز كولومبيا بكوبا أمريكا

١٢ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:١٠ م
ريني هيجيتا
ريني هيجيتا
يعد ريني هيجيتا من أشهر اللاعبين الذين أنجبتهم كرة القدم الكولومبية، حيث تميز حارس مرمى كولومبيا السابق بأفعاله المجنونة، من مراوغة اللاعبين والتصدي بطريقة العقرب للتسديدات التي يتعرض لها، وعلى الرغم من اعتزاله وبلوغه عامه الـ52، إلا أن عشاق كرة القدم يتذكرون اسمه جيدًا ويتذكرون أيضًا شعره الطويل، والذي استغله هيجيتا في الدخول في تحد جديد، يتعلق بمشاركة منتخب بلاده في النسخة المقبلة من كوبا أمريكا، والتي ستنطلق في البرازيل الأسبوع المقبل، وذلك بحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية.
وقال هيجيتا في هذا الشأن: "إذا لم تتوج كولومبيا بلقب كوبا أمريكا، سأقص شعري، كولومبيا تقدم كرة قدم مميزة للغاية، وعلينا جميعًا أن ندعم الشجاعة الكبيرة التي يتحلى بها مدرب الفريق كارلوس كيروش، ونأمل في أن يحقق النتائج الإيجابية معنا". وتتواجد كولومبيا في المجموعة الثانية إلى جانب كل من الأرجنتين وباراجواي
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تعرف على القنوات المجانية لنقل مباريات أمم إفريقيا

قبل أيام من استقبال الحدث الأكبر في قارة إفريقيا، وبداية بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 19 يونيو الجاري وحتى 21 من يوليو المقبل، والتي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا بعد أن كان يقام العرس القاري في السابق بمشاركة 16 منتخبًا، يقوم الكثير من عشاق كرة القدم حول العالم، بالبحث عن ترددات القنوات المجانية التي ستعرض مباريات البطولة عبر الأقمار الصناعية المختلفة، بعدما أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن عدد من القنوات الناقلة لمباريات البطولة.
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نادر شوقي: الأهلي لن يقدر على ثمن شراء رمضان صبحي

أكد نادر شوقي، وكيل أعمال رمضان صبحي، نجم المنتخب الوطني ونادي هيدرسفيلد الإنجليزي المعار لصفوف النادي الأهلي، أن المارد الأحمر لن يقدر على ثمن شراء رمضان صبحي نهائيا، وقال شوقي في تصريحات تلفزيونية: "مع احترامي الشديد، فالأهلي لن يقدر على ثمن الشراء نهائيا، أما تجديد الإعارة يحتاج للتفاوض بطريقة ما، قبل شهرين كان التفاوض سهلا، لا أقول ذلك لأن اللاعب تلقى عرضا لأن لديه عرض من أول يوم، وبدوري أحاول تسهيل الأمور على النادي الأهلي نجاحي من عدمه لا يعني أنني لم أقم بدوري 100%".
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صدمة.. فرصة استمرار رمضان صبحي مع الأهلي معدومة

كشف نادر شوقي، وكيل أعمال رمضان صبحي، نجم المنتخب الوطني ونادي هيدرسفيلد الإنجليزي المعار لصفوف النادي الأهلي، أن رمضان يرغب في الاستمرار مع المارد الأحمر، لكنه ألمح إلى صعوبة موقف القلعة الحمراء في التفاوض لتجديد إعارة اللاعب، وقال شوقي في تصريحات تليفزيونية: "بدأت التشاور مع مسؤولي الأهلي منذ يومين فقط، لأن عقد رمضان صبحي ينتهي في الأول من يوليو، والنادي الإنجليزي صمم على وجود اللاعب في إنجلترا اعتبارا من 2 يوليو، وفرصة استمرار رمضان مع الأهلي تكاد تهبط ولا تصعد، كنت أريد أن أقول لفظ معدومة ولكن لن أقوله".
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كوتينيو: لم أقدم المستويات المتوقعة مني هذا الموسم

يقدم فيليب كوتينيو مستويات مميزة مع المنتخب البرازيلي عل جميع الأصعدة في الوقت الحالي، وذلك قبل أيام قليلة من انطلاق كوبا أمريكا التي تحتضنها البرازيل، ويأتي ذلك المستوى في الوقت الذي تعرض له في الموسم المنقضي إلى انتقادات لاذعة وصافرات الاستهجان من قبل جماهير برشلونة بسبب انخفاض مستواه وعدم تقديمه المستويات المتوقعة بعد انضمامه إلى العملاق الكتالوني قادمًا من ليفربول الإنجليزي في يناير من عام 2018، أملًا في أن يكون الخليفة للرسام الإسباني أندريس إنيستا والذي رحل العام الماضي للدوري الياباني، بحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية.
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تعرف على مواعيد مباريات كوبا أمريكا 2019

تحتضن دولة البرازيل فعاليات بطولة كوبا أمريكا 2019، التي ستنطلق في الثانية والنصف صباحا يوم الخامس عشر من شهر يونيو الجاري، حيث ستفتتح البرازيل مشوارها في البطولة على أرضها ووسط جماهيرها أمام بوليفيا. كانت قرعة كوبا أمريكا قد أسفرت عن وقوع منتخب راقصي السامبا في المجموعة الأولى كونها البلد المستضيف، التي تضم كلًا من بوليفيا، فنزويلا، بيرو، بينما جاء منتخب الأرجنتين في المجموعة الثانية بصحبة كولومبيا، باراجواي، قطر، أما المجموعة الثالثة فجاءت كالتالي: أوروجواي، الإكوادور، تشيلسي، اليابان التي تشارك لنفس سبب مشاركة منتخب قطر.
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ويليان يعوض غياب نيمار المصاب في كوبا أمريكا

اختار مدرب المنتخب البرازيلي تيتي، نجم تشيلسي ويليان، للانضمام إلى قائمة السليساو التي تستعد للمشاركة في كوبا أمريكا التي ستنطلق يوم الجمعة المقبل في البرازيل، وذلك لتعويض نجم الفريق نيمار، والذي عانى من إصابة قوية في الكاحل في مباراة ودية أمام قطر منذ أيام، ليتأكد غيابه عن البطولة، وكانت هناك الكثير من الخيارات أمام تيتي لتعويض نيمار أبرزها فينيسوس جونيور لاعب ريال مدريد ولوكاس مورا لاعب توتنهام، إلا أن تيتي فضل الاعتماد على خبرة ويليان، والذي خاض آخر مباراة يوم 29 مايو الماضي في تتويج فريقه بلقب الدوري الأوروبي على حساب أرسنال في باكو.
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رسميا.. استبعاد نيمار من كوبا أمريكا

أعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم غياب نيمار دا سيلفا، مهاجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، عن المشاركة مع المنتخب البرازيلي في بطولة كوبا أمريكا، التي تستضيفها البرازيل في الفترة من 14 يونيو إلى 7 يوليو بمشاركة 12 منتخبًا، هي المنتخبات العشرة لأمريكا الجنوبية (البرازيل، الأرجنتين، بوليفيا، تشيلي، كولومبيا، الإكوادور، الباراجواي، البيرو، الأوروجواي، فنزويلا)، ومنتخبا قطر واليابان المشاركان بدعوة، وأكد الاتحاد البرازيلي في بيانه أن اللاعب لن يشارك في البطولة بسبب تعرضه لإصابة في الكاحل.
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