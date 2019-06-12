قبل كان 2019.. صدامات عربية تاريخية في كأس الأمم

١٢ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:١٩ م

مصر والجزائر

يتجدد الصراع العربي في كأس الأمم الإفريقية التي تحتضنها مصر هذا الصيف، من خلال مواجهة تونس لنظيرتها موريتانيا ضمن مباريات المجموعة الخامسة، تلك المباراة التي تعيد للأذهان الكثير من الصدامات العربية طوال تاريخ البطولة، وأقيمت أول بطولة للكان في عام 1957، وأتت أول مواجهة في تاريخ البطولة بين مصر والسودان في الخرطوم وحينها فاز الفراعنة بنتيجة 2-1 في طريقهم للفوز باللقب الأول، ومن الصدامات العربية الشهيرة أيضًا فوز تونس على المنتخب الوطني بهدف نظيف في ربع نهائي كان 2000، وحينها كانت مصر حاملة لقب البطولة.

ومن المواجهات العربية الشهيرة أيضًا فوز مصر على المغرب بهدف طاهر أبو زيد في نصف نهائي كان 1986، ليحقق حينها المنتخب الوطني ثاني فوز في تاريخه على أسود الأطلس. ويبقى الصدام العربي الأشهر في كأس الأمم، هو نهائي كان 2004 والذي جمع بين تونس والمغرب، وحسم نسور قرطاج تلك المواجهة بنتيجة 2-1، ليتوجوا بلقبهم