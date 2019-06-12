قبل كان 2019.. صدامات عربية تاريخية في كأس الأمم
١٢ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:١٩ م
مصر والجزائر
يتجدد الصراع العربي في كأس الأمم الإفريقية التي تحتضنها مصر هذا الصيف، من خلال مواجهة تونس لنظيرتها موريتانيا ضمن مباريات المجموعة الخامسة، تلك المباراة التي تعيد للأذهان الكثير من الصدامات العربية طوال تاريخ البطولة، وأقيمت أول بطولة للكان في عام 1957، وأتت أول مواجهة في تاريخ البطولة بين مصر والسودان في الخرطوم وحينها فاز الفراعنة بنتيجة 2-1 في طريقهم للفوز باللقب الأول، ومن الصدامات العربية الشهيرة أيضًا فوز تونس على المنتخب الوطني بهدف نظيف في ربع نهائي كان 2000، وحينها كانت مصر حاملة لقب البطولة.
ومن المواجهات العربية الشهيرة أيضًا فوز مصر على المغرب بهدف طاهر أبو زيد في نصف نهائي كان 1986، ليحقق حينها المنتخب الوطني ثاني فوز في تاريخه على أسود الأطلس.
ويبقى الصدام العربي الأشهر في كأس الأمم، هو نهائي كان 2004 والذي جمع بين تونس والمغرب، وحسم نسور قرطاج تلك المواجهة بنتيجة 2-1، ليتوجوا بلقبهم
ومن المواجهات العربية الشهيرة أيضًا فوز مصر على المغرب بهدف طاهر أبو زيد في نصف نهائي كان 1986، ليحقق حينها المنتخب الوطني ثاني فوز في تاريخه على أسود الأطلس.
ويبقى الصدام العربي الأشهر في كأس الأمم، هو نهائي كان 2004 والذي جمع بين تونس والمغرب، وحسم نسور قرطاج تلك المواجهة بنتيجة 2-1، ليتوجوا بلقبهم الأول والوحيد في كأس الأمم الإفريقية.
وحققت مصر أكبر نتيجة في مواجهات العرب بالكان، بالتغلب على الجزائر برباعية نظيفة في نصف نهائي كان 2010، أما أكثر بطولة شهدت صدامات عربية فكانت نسخة 2004، فإلى جانب النهائي السابق ذكره، تغلبت الجزائر على مصر 2-1 في دور المجموعات، وخسرت في ربع النهائي أمام المغرب 3-1.
ومن المباريات الشهيرة خسارة مصر أمام المغرب بمقصية مصطفى حجي في كان 1998، إلى جانب فوز الفراعنة على أسود أطلس في ربع نهائي الكان الأخير.