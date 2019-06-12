جريمة

الحبس سنة وغرامة 500 ألف جنيه لنجل صفوت الشريف

تحرير:سماح عوض الله ١٢ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٢٠ م
محكمة- أرشيفية
محكمة- أرشيفية
قضت محكمة جنح مستأنف التهرب الضريبي، المنعقدة بمحكمة القاهرة الجديدة، الأربعاء، بمعاقبة أشرف صفوت الشريف، رئيس مجلس إدارة شركة "برايم بيكتشرز إيجيبت" للمرئيات، نجل رئيس مجلس الشورى السابق صفوت الشريف، بالحبس لمدة سنة، وإلزامه بسداد مبلغ 500 ألف جنيه، وكفالة 10 آلاف جنيه، لإيقاف عقوبة الحبس مؤقتًا لحين الاستئناف على الحكم، وذلك لاتهامه بالتهرب من سداد ضريبة المبيعات عن شركة "برايم بيكتشرز إيجيبت" للمرئيات، وبعد الحكم أبدى دفاع «أشرف» استعداده للتصالح والسداد.
صدر الحكم برئاسة المستشار كمال مسعود، وعضوية كل من المستشارين عبد الرحيم الخطاري ومصطفى العفيفي، وسكرتارية محمد صبحي، بينما تم تحديد جلسة 29 يونيو الجاري للتصالح مع وزارة المالية، وسداد المبلغ. براءة نجل صفوت الشريف من «الكسب غير المشروع» كانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس،
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مصرع 12 وإصابة 11 آخرين في حادث تصادم بالأوتوستراد

لقى 12 شخصا مصرعهم اليوم الأربعاء، في حادث تصادم بطريق الأوتستراد بحلوان، وذلك بسبب السرعة الزائدة.. حيث ورد بلاغ إلى الإدارة العامة لشرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص أعلى طريق الأتوستراد، ليتم الدفع بقوة أمنية من المرور ترافقها سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث،وتبين أنه خلال سير عربية ميكروباص على الطريق قادمة من حلوان في اتجاه المعادي، انفجر إطارها فاصطدمت بسيارة ميكروباص أخرى، وسيارة ملاكي، ماتسبب في مصرع 12 وإصابة 11 آخرين، وجاري نقل جثث المصابين إلى المستشفيات.
محكمة عسكرية

المؤبد لـ32 وأحكام بالمشدد في «محاولة اغتيال السيسي»

قضت المحكمة العسكرية، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأربعاء، بالسجن المؤبد لـ 32 متهمًا، والمشدد 15 سنة لـ 29 آخرين، كما عاقبت 81 متهما آخرين بالسجن المشدد 5 سنوات، والمشدد 3 سنوات لـ 117 آخرين، والمشدد 10 سنوات لـ 36 آخرين، والسجن المشدد 7 سنوات لمتهم، وبراءة اثنين آخرين، وانقضاء الدعوى الجنائية لمتهم لوفاته، وعدم اختصاص لمتهم قاصر، وذلك لإدانتهم بمحاولة اغتيال رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، وولى عهد السعودية السابق، محمد بن نايف، والتحريض على تنفيذ عمليات عدائية ضد البلاد، في القضية المقيدة برقم 148 عسكرية.
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«معركة الروب الأسود» هل يترشح عاشور نقيبًا للمحامين؟

معركة جديدة يخوضها أصحاب الروب الأسود خلال الفترة القليلة المقبلة، تزامنا مع مناقشة اللجنة التشريعية بمجلس النواب، مشروع تعديل قانون المحاماة، وحالة اللغط المثارة وانقسام المحامين إلى فريقين، أحدهما يؤكد انتهاء فترة ولاية سامح عاشور نقيبًا للمحامين، وعدم جواز ترشحه لدورة ثالثة، وفريق آخر يؤيد التعديلات المقدمة من مجلس النقابة، والتي تفتح الباب وتسمح لسامح عاشور بالترشح مجددا نقيبا للمحامين، ما دعا عاشور إلى الخروج فى رسالة مصورة لجموع المحامين، قبل ساعات، يشرح فيها موقفه من تلك التعديلات.
سجن (2)

10 سنوات سجنا لسيدة «فقعت عين جارتها» في الشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار سامي بيومي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين سلامة جاب الله وأشرف عبيد، وسكرتارية تامر عبد العظيم وسامي سمير، اليوم الأربعاء، بمعاقبة ربة منزل بالسجن لمدة عشر سنوات، على خلفية اتهامها في القضية رقم 17619 جنايات ثانٍ الزقازيق لسنة 2018، بالتعدي على جارتها والتسبب في إصابتها بعاهة مستديمة في عينها، على أثر نشوب مشاجرة بينهما بسبب لهو الأطفال بكفر «الزقازيق البحري»، وانتهى الأمر بـ«فقع» عين الجارة.
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شهود-فى-محكمة (3)

«التخابر مع حماس وولاية سيناء» أبرز محاكمات اليوم

يمر قطار المحاكمات اليوم الثلاثاء، بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميًا، يتقدمها محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و23 آخرين من قيادات جماعة الإخوان، في قضية التخابر مع حماس وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وكانت محكمة النقض فى وقت سابق قضت بإلغاء أحكام الإعدام والمؤبد بحق الرئيس المعزول محمد مرسى و21 آخرين وقررت إعادة المحاكمة، وتضمن الحكم الملغي إعدام خيرت الشاطر ومحمد البلتاجى، وأحمد عبد العاطى بينما عاقبت بالسجن المؤبد محمد مرسى ومحمد بديع و16 أخرين والسجن 7 سنوات للمتهمين محمد رفاعة الطهطاوى، وأسعد الشيخة.
محمد-مرسي (5)

«اقتحام الحدود وولاية سيناء» أبرز محاكمات الأحد

يمر قطار المحاكمات، اليوم الأحد، بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميا، نرصد منها محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرين في "اقتحام الحدود الشرقية والسجون"، وتأتى إعادة محاكمة المتهمين بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر قبل الماضي، الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامي، بـ"إعدام كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية ونائبه رشاد البيومي، ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل، والقيادي الإخواني عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد"، وقررت إعادة محاكمتهم.
ندم

زوجة تقيم دعوى خلع لرفض زوجها استعانتها بخادمة

أقامت موظفة فى إحدى الشركات الخاصة دعوى خلع ضد زوجها، وذلك لرفضه استعانتها بخادمة فى أعمال المنزل، إذ إنها تتمسك بعملها وترفض التفرغ لتلبية احتياجات أسرتها، وفى نفس الوقت تعجز عن تلبية جميع متطلبات منزلها وابنيها، من نظافة وطهي ورعاية للصغيرين، ولذلك فكرت فى الاستعانة بخادمة، لكن زوجها متمسك بعدم دخول شخص آخر في المنزل، ومصر على قيام زوجته بطهي الطعام، ويوبخها على ما يراه منها من إهمال، ويرفض مساعدتها ولو برعاية ابنيهما لوقت محدود لحين تمكين الزوجة من إعداد الطعام، مع إصرار شديد على تركها عملها دون إرادتها.
سجن

السجن المشدد 6 سنوات لتاجر حشيش بالسلام

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة، وحيازة كميات من مخدر الحشيش بقصد توزيعها على عملائه، بدائرة قسم شرطة السلام بالقاهرة، وأمرت المحكمة بمصادرة المضبوطات، صدر الحكم برئاسة المستشار عبدالتواب إبراهيم، وعضوية المستشارين صلاح أحمد حريز وأيمن محمد محمد، وأمانة سر محمد علاء حمزة وأحمد كمال، بعد تيقن المحكمة من أدلة الاتهام، وسماع أقوال الشهود من ضباط المباحث الذين أجروا التحريات ونفذوا عملية الضبط.
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