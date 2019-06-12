الحبس سنة وغرامة 500 ألف جنيه لنجل صفوت الشريف

تحرير:سماح عوض الله ١٢ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٢٠ م

محكمة- أرشيفية

قضت محكمة جنح مستأنف التهرب الضريبي، المنعقدة بمحكمة القاهرة الجديدة، الأربعاء، بمعاقبة أشرف صفوت الشريف، رئيس مجلس إدارة شركة "برايم بيكتشرز إيجيبت" للمرئيات، نجل رئيس مجلس الشورى السابق صفوت الشريف، بالحبس لمدة سنة، وإلزامه بسداد مبلغ 500 ألف جنيه، وكفالة 10 آلاف جنيه، لإيقاف عقوبة الحبس مؤقتًا لحين الاستئناف على الحكم، وذلك لاتهامه بالتهرب من سداد ضريبة المبيعات عن شركة "برايم بيكتشرز إيجيبت" للمرئيات، وبعد الحكم أبدى دفاع «أشرف» استعداده للتصالح والسداد.

صدر الحكم برئاسة المستشار كمال مسعود، وعضوية كل من المستشارين عبد الرحيم الخطاري ومصطفى العفيفي، وسكرتارية محمد صبحي، بينما تم تحديد جلسة 29 يونيو الجاري للتصالح مع وزارة المالية، وسداد المبلغ. براءة نجل صفوت الشريف من «الكسب غير المشروع» كانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس،