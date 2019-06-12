أفلام العيد| إيراد سبع البرمبة أقل من مليون لأول مرة

تحرير:التحرير ١٢ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٣٠ م

سبع البرمبة

يتواصل عرض أفلام موسم عيد الفطر، في السينمات، وتتنافس 5 أفلام، هي "كازابلانكا" للفنان أمير كرارة، و"الممر" للفنان أحمد عز، و"سبع البرمبة" للفنان رامز جلال، و"حملة فرعون" للفنان عمرو سعد، و"محمد حسين" للفنان محمد سعد، وجاءت إيرادات الثلاثاء 11 يونيو، في صالح "كازابلانكا" الذي يحتل المركز الأول بفارق كبير عن منافسيه منذ طرحه في دور العرض، وحقق إيرادًا بالأمس بلغت 2 مليون و148 ألفا و548 جنيها، بالإضافة إلى الأرقام التي يحققها الفيلم على مستوى إيرادات السينما العربية والخليجية.

المركز الثاني من نصيب فيلم "الممر" محققا مليونا و682 ألفا و141 جنيها، وهو من بطولة: أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، وتأليف وإخراج شريف عرفة. بينما في المركز الثالث فيلم "سبع البرمبة"، بإيراد أقل من حاجز المليون جنيه لأول مرة، محققا 800 ألف و192 جنيها، وهو من بطولة: