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أفلام العيد| إيراد سبع البرمبة أقل من مليون لأول مرة

تحرير:التحرير ١٢ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٣٠ م
سبع البرمبة
سبع البرمبة
يتواصل عرض أفلام موسم عيد الفطر، في السينمات، وتتنافس 5 أفلام، هي "كازابلانكا" للفنان أمير كرارة، و"الممر" للفنان أحمد عز، و"سبع البرمبة" للفنان رامز جلال، و"حملة فرعون" للفنان عمرو سعد، و"محمد حسين" للفنان محمد سعد، وجاءت إيرادات الثلاثاء 11 يونيو، في صالح "كازابلانكا" الذي يحتل المركز الأول بفارق كبير عن منافسيه منذ طرحه في دور العرض، وحقق إيرادًا بالأمس بلغت 2 مليون و148 ألفا و548 جنيها، بالإضافة إلى الأرقام التي يحققها الفيلم على مستوى إيرادات السينما العربية والخليجية.
المركز الثاني من نصيب فيلم "الممر" محققا مليونا و682 ألفا و141 جنيها، وهو من بطولة: أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، وتأليف وإخراج شريف عرفة. بينما في المركز الثالث فيلم "سبع البرمبة"، بإيراد أقل من حاجز المليون جنيه لأول مرة، محققا 800 ألف و192 جنيها، وهو من بطولة:
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طرح أفلام «منتدى شباب العالم» الوثائقية على WATCH IT

أعلنت الصفحة الرسمية لمنتدى شباب العالم، عبر مقطع فيديو نشرته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن طرح أفلامها الوثائقية عبر قناتها في منصة "WATCH IT"، ودعت صفحة منتدى شباب العالم، الراغبين في مشاهدة الأفلام الوثائقية للمنتدى، إلى تحميل تطبيق "WATCH IT"، والاطلاع على قناتها في المنصة التي أنشأتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المالكة لمجموعتي "إعلام المصريين" و"دي ميديا" برئاسة تامر مرسي، بداية شهر رمضان الماضي، بهدف حماية حقوق الملكية الفكرية للمحتوى.
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محمد إمام يتعاقد على فيلم جديد: مفاجأة مع مخرج عملاق

أعلن النجم محمد إمام، عن تحضيره لفيلم سينمائي جديد، مع الموزع يوسف الطاهر، والمنتج أحمد بدوي، مشيرًا إلى أن الفيلم سيكون تجربة مختلفة تمامًا بالنسبة له، مشوقًا جمهوره للعمل، ونشر صورة له مع الثنائي، وكتب عبر حسابه بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": "إن شاء الله وبإذن الله فيلم مفاجأة مع مخرج عملاق، في حدوتة ماتعملش زيها قبل كده، مع المنتج والموزع الكبير الأستاذ يوسف الطاهر، وشريك رحلة النجاح أخويا أحمد بدوي، إن شاء الله هقدملكم حاجة جامدة ومختلفة تليق بيكم.. دعواتكم.. توكلنا على الله.. اللي جاي ماجاش زيه".
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رسالة أمير طعيمة لصناع «الفيل الأزرق 2»: روعة وإبداع

أشاد الشاعر الغنائي أمير طعيمة بالإعلان الرسمي الأول لفيلم "الفيل الأزرق 2" بعد طرحه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مساء أمس الثلاثاء، مهنئا جميع أبطال الفيلم مقدمًا وقبل طرح الفيلم في دور العرض، إذ من المقرر أن يشارك في سباق موسم أفلام عيد الأضحى المبارك. وكتب أمير طعيمة، عبر "تويتر": "شكرًا مقدما لأحمد مراد، ومروان حامد، وكريم عبد العزيز، وهند صبري، وإياد نصار، ونيللي كريم، وفريق عمل الفيل الأزرق2، على الاختلاف والروعة والإبداع الواضح من التريلر. تعليق مبكر بس الجواب بيبان من عنوانه، واضح إن السينما المصرية ماشية في الاتجاه الصحيح".
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كازابلانكا (1)

انخفاض كبير بإيرادات أفلام العيد.. وكازابلانكا الأول

انخفضت إيرادات أفلام موسم عيد الفطر، نسبيًا بعد انتهاء أيام العيد، بين 5 أفلام متنافسة، هي "كازابلانكا" للفنان أمير كرارة، و"الممر" للفنان أحمد عز، و"سبع البرمبة" للفنان رامز جلال، و"حملة فرعون" للفنان عمرو سعد، و"محمد حسين" للفنان محمد سعد، وجاءت إيرادات الاثنين 10 يونيو، في صالح "كازابلانكا" الذي يحتل المركز الأول بفارق كبير عن منافسيه منذ طرحه في دور العرض، وحقق إيرادًا بالأمس بلغ 2 مليون و531 ألفا و122 جنيها، بالإضافة إلى الأرقام التي يحققها الفيلم على مستوى إيرادات السينما العربية والخليجية.
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إيرادات أفلام العيد|حملة فرعون أقل من مليون لأول مرة

انتهت أيام عيد الفطر المبارك، ولكن لم تنته المنافسة القوية التي يشهدها موسم سينمائي بين 5 أفلام، هي "كازابلانكا" للفنان أمير كرارة، و"الممر" للفنان أحمد عز، و"سبع البرمبة" للفنان رامز جلال، و"حملة فرعون" للفنان عمرو سعد، و"محمد حسين" للفنان محمد سعد، وجاءت إيرادات الأحد 9 يونيو، في صالح "كازابلانكا" الذي يحتل المركز الأول بفارق كبير عن منافسيه منذ طرحه في دور العرض، إذ حقق إيرادًا بالأمس تجاوز 3 ملايين جنيه (3 ملايين و309 آلاف و536 جنيها)، بالإضافة إلى الأرقام التي يحققها الفيلم على مستوى إيرادات السينما العربية والخليجية.
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إيرادات أفلام العيد.. محمد سعد يتذيل قائمة رابع يوم

منافسة قوية يشهدها موسم عيد الفطر بين 5 أفلام، هي "كازابلانكا" للفنان أمير كرارة، و"الممر" للفنان أحمد عز، و"سبع البرمبة" للفنان رامز جلال، و"حملة فرعون" للفنان عمرو سعد، و"محمد حسين" للفنان محمد سعد، وجاءت إيرادات السبت 8 يونيو، رابع أيام عيد الفطر المبارك، في صالح "كازابلانكا" الذي احتل المركز الأول بفارق كبير عن منافسيه، إذ حقق إيرادا تجاوز 5 ملايين جنيه (5 ملايين و82 ألفًا و209 جنيهات)، بالإضافة إلى الأرقام التي يحققها الفيلم على مستوى إيرادات السينما العربية، حيث يعرض الفيلم في دور العرض العربية والخليجية.
كازابلانكا

إيرادات أفلام العيد.. كازابلانكا يتصدر بـ23 مليونا

نحو 53 مليون جنيه هي إجمالي حصيلة إيرادات أفلام موسم عيد الفطر، في أيام العيد الثلاثة، وشهد الموسم منافسة قوية بين 5 أفلام، هي "كازابلانكا" للفنان أمير كرارة، و"الممر" للفنان أحمد عز، و"سبع البرمبة" للفنان رامز جلال، و"حملة فرعون" للفنان عمرو سعد، و"محمد حسين" للفنان محمد سعد. وكان لفيلم "كازبلانكا" النصيب الأكبر، فحقق الفيلم إيرادات وصلت إلى نحو 23 مليونا و247 ألف جنيه، والفيلم يشارك في بطولته أمير كرارة، غادة عادل، أحمد داش، والنجم التركي خالد أرغنش، ومن تأليف هشام هلال، وإخراج بيتر ميمي، وفقًا لبيان صادر من شركة "دولار فيلم".
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