جريمة

أحمد إبراهيم: منصات التواصل تحولت لـ«ساحة حرب»

خبراء الأمن والإعلام يضعون روشتة لمواجهة الأكاذيب في حلقة نقاشية لـ"الداخلية" حول ترويج الشائعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي وأثرها على المجتمع
تحرير:محمد عبدالجليل ١٢ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٢٦ م
حلقة مركز بحوث الشرطة
حلقة مركز بحوث الشرطة
ما الشائعة؟ وما كيفية مواجهة الأكاذيب والتصدي للافتراءات التي تطلقها منصات التواصل الاجتماعي؟ كان هذان السؤالان محور اهتمام الحلقة النقاشية التي نظمها مركز بحوث الشرطة بأكاديمية الشرطة، اليوم الأربعاء، بعنوان "ترويج الشائعات عبر وسائل التواصل الاجتماعى وأثرها على أمن المجتمع"، وشارك في الحلقة التي نظمتها الوزارة تحت رعاية محمود توفيق وزير الداخلية، عدد من قيادات أكاديمية الشرطة، من بينهم اللواء أحمد إبراهيم مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة واللواء محمود الجمسي نائب رئيس الأكاديمية، اللواء حاتم حماد مدير مركز بحوث الشرطة.
وأكد اللواء الدكتور أحمد إبراهيم مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة أن الحرب في هذا العصر لا تقتصر على النواحي العسكرية فحسب بل باتت تعتمد على التقنيات الفنية والمعلومات في ظل التطور الهائل للوسائل التكنولوجية. وأضاف إبراهيم على هامش الحلقة النقاشية التي نظمها، اليوم، مركز البحوث بأكاديمية الشرطة
اقرأ المزيد
حزن-ندم-حوادث-امرأة-سيدة (2)

مفاجأة في واقعة اغتصاب فتاة دار الأيتام بالدقهلية

اعترفت "إيمان" فتاة المنصورة اليتمية والتي ادعت اغتصابها من أحد الشباب، بعد طلاقها ورفض دار الأيتام دخولها من جديد بحجة أنها متزوجة رغم أنها عذراء، بأنها لم تغتصب وأنها مارست الجنس بقبولها ورضاها مع الشخص الذي ادعت عليه اغتصابها ومعاشرتها معاشرة الأزواج في إحدى الشقق، وأنها ادعت الاغتصاب بعد إصابتها بنزيف في الرحم، لتجبره على إيوائها بالزواج منها وتنتقم من الدار التي رفضت استقبالها بعد طلاقها، لتسدل الستار باعترافها على الواقعة التي كانت حديث مواقع التواصل الاجتماعي، وأثارت الفتاة التعاطف معها.
حادث-الأوتستراد‎ (1)

ننشر أسماء المصابين في حادث الأوتوستراد المأساوي

يسابق الأطباء الزمن لإسعاف وإنقاذ المصابين في حادث طريق الأوستراد المروع اليوم، والذي خلف 14 قتيلا ونحو 11 آخرين من المصابين الذين تم نقلهم إلى أكثر من مستشفى، حسب خطورة حالاتهم، والمصابون في الحادث هم كل من خالد عبد الرازق أمين، تم نقله للعلاج بمستشفى معهد ناصر، ويوسف عصام عبد التواب، والذي تم تحويله لغرفة العمليات في مستشفى البنك الأهلي، القريب من مكان التصادم، وهشام عماد الدين ويعالج بالمستشفى نفسه. بينما نقلت سيارات الإسعاف روان عادل صلاح، بهجت محمود، لمستشفى معهد ناصر أيضا لتلقي العلاج، ونُقل ياسر محمد عاشور إلى مستشفى دار الشفاء.
اعدام

تأييد إعدام ميكي وحماصة والمجنون بحريق ملهى العجوزة

قضت محكمة النقض، اليوم الأربعاء، بتأييد الحكم الصادر بالإعدام للمتهمين الأربعة، المتورطين في القضية المعروفة إعلاميا بـ«حرق ملهى العجوزة»، والمتهمون هم كل من: محمد عماد محمد على، وشهرته «حماصة»، محمود سعدى على أحمد، محمد عبد الرحمن تركي، وشهرته «المجنون»، ومحمد جمال محمد أبو اليزيد، وشهرته «ميكي»، على خلفية إدانتهم بارتكاب الأحداث التي وقعت بملهى العجوزة الليلى وأودت بحياة 17 شخصًا، لتصبح الأحكام نهائية وباتة بحق قائمة المتهمين الواردة في منطوق الحكم.
حادث-الأوتستراد‎ (4)

بالأسماء.. ننشر قائمة المتوفين في تصادم الأوتوستراد

مشاهد مأساوية داخل جنبات مستشفى حلوان العام، تزامنا مع توافد أهالي وذوي الضحايا المتوفين في كارثة حادث تصادم الأوتوستراد، اليوم الأربعاء، وشملت قائمة المتوفين كلا من: محمد محمود يوسف إبراهيم، 31 سنة، يقيم بولاق الدكرور، أشرف محمد مطيع أحمد، 50 سنة، ضابط مراقبة جوية يقيم بحلوان، أيمن سيد سيد سالم، اعتماد محمد عمر، بسمة محمد صالح، ياسمين محمد رمضان، رضا محمود محمد أبو طالب، 54 سنة من مركز الشهداء بالمنوفية، وردة عيد حسن ابراهيم، 44 سنة، يقيم بمركز الشهداء بالمنوفية، حسام عبدالفتاح صبري، 51 سنة.
اقرأ المزيد من الأخبار
محاكمة-جمال-وعلاء-مبارك-فى-قضية-التلاعب-بالبورصة-تصوير-سامح-ابو-حسن (2)

تأجيل قضية التلاعب بالبورصة إلى غدٍ لرد المحكمة

قررت، اليوم الأحد، محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، تأجيل محاكمة علاء وجمال مبارك وآخرين في القضية المعروفة بـ"التلاعب بالبورصة"، إلى جلسة غدٍ، لتمكين المدعين بالحق المدني من تنفيذ طلبهم باتخاذ إجراءات رد المحكمة، حيث شهدت جلسة اليوم طلب ممثل النيابة العامة امتناع المحكمة عن نظر الدعوى، فى ضوء إصدارها قرارا سابقا فى القضية، بمنع المتهم أحمد محمد نعيم، من التصرف فى أمواله، وتقدم المحامى المدعي بالحق المدنى بطلب لرد هيئة المحكمة للسبب نفسه.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org