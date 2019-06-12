أحمد إبراهيم: منصات التواصل تحولت لـ«ساحة حرب»
خبراء الأمن والإعلام يضعون روشتة لمواجهة الأكاذيب في حلقة نقاشية لـ"الداخلية" حول ترويج الشائعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي وأثرها على المجتمع
تحرير:محمد عبدالجليل
١٢ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٢٦ م
حلقة مركز بحوث الشرطة
ما الشائعة؟ وما كيفية مواجهة الأكاذيب والتصدي للافتراءات التي تطلقها منصات التواصل الاجتماعي؟ كان هذان السؤالان محور اهتمام الحلقة النقاشية التي نظمها مركز بحوث الشرطة بأكاديمية الشرطة، اليوم الأربعاء، بعنوان "ترويج الشائعات عبر وسائل التواصل الاجتماعى وأثرها على أمن المجتمع"، وشارك في الحلقة التي نظمتها الوزارة تحت رعاية محمود توفيق وزير الداخلية، عدد من قيادات أكاديمية الشرطة، من بينهم اللواء أحمد إبراهيم مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة واللواء محمود الجمسي نائب رئيس الأكاديمية، اللواء حاتم حماد مدير مركز بحوث الشرطة.
وأكد اللواء الدكتور أحمد إبراهيم مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة أن الحرب في هذا العصر لا تقتصر على النواحي العسكرية فحسب بل باتت تعتمد على التقنيات الفنية والمعلومات في ظل التطور الهائل للوسائل التكنولوجية.
وأضاف إبراهيم على هامش الحلقة النقاشية التي نظمها، اليوم، مركز البحوث بأكاديمية الشرطة
وأكد اللواء الدكتور أحمد إبراهيم مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة أن الحرب في هذا العصر لا تقتصر على النواحي العسكرية فحسب بل باتت تعتمد على التقنيات الفنية والمعلومات في ظل التطور الهائل للوسائل التكنولوجية.
وأضاف إبراهيم على هامش الحلقة النقاشية التي نظمها، اليوم، مركز البحوث بأكاديمية الشرطة حول "ترويج الشائعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي وأثرها على أمن المجتمع"، أن وزارة الداخلية وعلى رأسها اللواء محمود توفيق وزير الداخلية تبنت ملامح سياسة أمنية حديثة تتواكب مع تحديات هذا العصر في ظل التطور الهائل لوسائل التواصل الاجتماعي وسرعة تدفق المعلومات عبرها وباتت من أولويات هذه الملامح، مواجهة الشائعات ووضع آليات لمواجهتها والحد من تأثيرها على المجتمع.
من جهته أكد العميد شريف أبو الخير من قطاع الأمن الوطني، أن هدف مروج الشائعة هو إحداث حالة من البلبلة في المجتمع حتي يحقق غايته.
ولفت أبو الخير إلى أنه من أجل المواجهة والرد على الشائعات، لا بد من الاستناد إلى 3 شروط وهي أن تكون سريعة (فورية)؛ وحاسمة (لا تقبل تفسيرات مضادة)؛ و تامة (لضمان عدم تواترها مرة أخرى).
وأثنى العميد شريف أبو الخير من قطاع الأمن الوطني على دور وسائل الإعلام التي تقوم بجهود كبيرة للرد على الشائعات.
وتابع بأن الأمن مسئولية مجتمعية مشتركة ومن هنا كان حرص أكاديمية الشرطة ومركز البحوث التابع لها لتنظيم مثل هذه الحلقة النقاشية للاستعانة بمختلف الخبراء في العديد من المجالات لمناقشة موضوع الترويج للشائعات التي بات بعضها ممنهجا من قبل أجهزة استخباراتية والترويج لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
من جانبها أكدت الدكتورة سميحة نصر أستاذ علم النفس بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية أن الشائعة هي "مجرد خبر أو مجموعة من الأخبار الزائفة تنتشر وتتداول على العامة؛ ولا تستند لمصدر وتنتشر بين الناس حول مواقع التواصل الاجتماعي وقد تكون شائعات اقتصادية وسياسية واجتماعية وقد تكون من داخل أو خارج المجتمع أو اتهامية وقد تكون استطلاعية أو إسقاطية أو تبريرية أو خوفا أو كراهية".
وأضافت "نصر" أن هناك مراحل مختلفة للشائعات، أولاها الشك وتشجيع الأقليات وخلق حالة من عدم الثقة والتنبؤ وجذب الانتباه والميل إلى تصديق الشائعات والانحياز العاطفي والحالة الانفعالية للشخص.
ولفتت الدكتورة/ أستاذة علم النفس، إلى أن خصائص الشائعة تتمثل في أنها تنطلق من واقع المجتمع وتأخذ حاجات الأفراد في عين الاعتبار وتتسم بالغموض ولا تنسب إلى مصدر، مشيرة إلى أن عوامل انتشار الشائعات هي الشك العام والقلق وسرعة تلقي الشائعات وعدم الثقة وسوء الوضع الاجتماعي وشيوع أنماط من التفكير الخرافي والضغوط النفسية والاجتماعية والاقتصادية والفراغ.
وتابعت بأن هناك مصادر للشائعات وهي الواقع وصنع الخيال، مشيرة إلى أن هناك سمات شخصية لمروجي الشائعات وهي أنه لا يتمتع بضمير حي وليس لديه رقيب على أفعاله وغير ملتزم في الغالب بأوامر الدين ومندفع وسطحي وجاهل وعديم الثقافة وسلبي ولا يتميز بسمة الانضباط الانفعالي.