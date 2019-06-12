«بحوث الشرطة» يناقش مواجهة شائعات «السوشيال ميديا»

تحرير:محمد عبدالجليل ١٢ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٢٦ م

حلقة مركز بحوث الشرطة

حلقة نقاشية نظمها مركز بحوث الشرطة بأكاديمية الشرطة، اليوم الأربعاء، بعنوان "ترويج الشائعات عبر وسائل التواصل الاجتماعى وأثرها على أمن المجتمع"، وشارك في الحلقة التي نظمتها الوزارة تحت رعاية محمود توفيق وزير الداخلية، عدد من قيادات أكاديمية الشرطة، من بينها اللواء أحمد إبراهيم مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة واللواء محمود الجمسي نائب رئيس الاكاديمية، اللواء حاتم حماد مدير مركز بحوث الشرطة، وممثلين من مجلس الوزراء والإذاعة المصرية ودكاترة إعلام.

ونظمت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، أمس الثلاثاء، المؤتمر الرابع لمكافحة جرائم غسل الأموال، شارك فى فعاليات المؤتمر عدد من قيادات وضباط القطاع وقيادات وزارة العدل والنيابة العامة، وتناول المؤتمر خلال جلساته التعريف بالسياسة التشريعية لقانون مكافحة جرائم غسل