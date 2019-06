عمرو سعد: تدربت مثل لاعبى المنتخب لأتقن «حملة فرعون»

لم تكن كواليس فيلم حملة فرعون سهلة على الفنان عمرو سعد، الذي ظهر بشكل وجثمان قوي يليق بالشخصية التي يلعبها، لذلك بذل قصارى جهده فى التدريبات.

تحرير:محمد عبد المنعم ١٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٣٠ م

نافس الفنان عمرو سعد خلال موسم عيد الفطر، بفيلم "حملة فرعون"، حيث واجه صراعًا قويًا مع 4 أعمال أخرى، هى: "الممر" للفنان أحمد عز، و"كازابلانكا" للفنان أمير كرارة، و"محمد حسين" للفنان محمد سعد، و"سبع البرمبة" للفنان رامز جلال. ورغم أن العمل تتوفر به العديد من عوامل النجاح وجذب الجمهور، إلا أنه احتل المركز قبل الأخير فى شباك التذاكر، محققا إيرادات تجاوزت 14 مليون جنيه منذ بدء عرضه، وهو من تأليف كريم حسن بشير، وإخراج رؤوف عبد العزيز، ومن إنتاج محمد السبكى.

ويشارك فى بطولة "حملة فرعون" بجانب الفنان عمرو سعد كل من محمود عبد المغنى، وروبى، ومحمد لطفى، ورامز أمير، والإيطالية مايا، والنجم العالمى مايك تايسون، وهيثور بجورنسون صاحب شخصية "الجبل" فى المسلسل الشهير Game of Thrones. وتدور أحداث "حملة فرعون" حول شاب يُدعى "يحيى" الشهير بـ"فرعون" يجسده عمرو سعد،

وتدور أحداث "حملة فرعون" حول شاب يُدعى "يحيى" الشهير بـ"فرعون" يجسده عمرو سعد، يدير أكبر شبكة اغتيالات منظمة فى مصر، ويضطر للتوجه إلى سوريا لتحرير حبيبته التى تقوم بدورها الفنانة روبى، وهى قصة مستوحاة من "الساموراى السبعة" التى سبق أن قدمها المخرج جون موراكامى فى فيلمه battle beyond the stars عام 1980، والفنان عادل إمام فى فيلم "شمس الزناتى" عام 1991، والفنان الأمريكى دينزل واشنطن عام 2016 فى فيلم The Magnificent Seven، لذلك وضع صناع حملة فرعون فى مقارنة قوية مع صناع تلك الأعمال.

واجهت الفيلم أزمات عدة منذ إعلان انطلاق العمل به، حيث كان بالبداية يتولى إخراجه المخرج بيتر ميمى، ويقوم ببطولته الفنان أمير كرارة إلا أنهما اعتذرا بعد ذلك، ثم اعتذر الفنان محمد رمضان عن بطولته على خلفية رفض المنتج محمد السبكى منحه الأجر الذى طلبه، ثم تم التعاقد مع المخرج محمد سامى والفنان عمرو يوسف لإنجاز الفيلم، لكن سرعان ما اعتذر عمرو يوسف بعد عدة أيام من توقيعه عقد الفيلم، ليلحق به أيضًا المخرج محمد سامى الذى تبعته زوجته مى عمر التى كانت مرشحة للقيام بدور البطولة النسائية.

كان لـ"التحرير" لقاء مع بطل الفيلم عمرو سعد ليحكي لنا عن كواليسه، والصعوبات التى واجهته، وما رأيه في وجود نجوم عالميين معه فى العمل.

الفنان عمرو سعد عبر عن سعادته لوجوده فى فيلم "حملة فرعون"، وشبّه نفسه وكل الأبطال المشاركين فى العمل، بأنهم كانوا مثل الجنود فى الجيش، ليبرز المجهود الكبير الذى بذلوه من أجل خروج العمل بشكل جيد، ونوه بأنه لم يكن خائفا من تكرار تيمة "الساموراى السبعة" التى سبق أن قُدمت أكثر من قبل ذلك، وقال إنهم صنعوا معالجة جديدة للحدوتة سيشعر بها الجمهور وهو يشاهد العمل.

ويضم الفيلم العديد من مشاهد الأكشن، وهو الأمر الذى دفع الفنان عمرو سعد لأن يتدرب كثيرا لكى يكون جثمانه مناسبا للظهور فى شخصية مقاتل يحرر حبيبته من إحدى العصابات، حسبما قال عمرو سعد، مشيرا إلى أنه كان يقوم بتمرينات أحمال مثل التى يقوم بها لاعبو المنتخب الوطنى قبل المباريات.

وعن وجود العديد من النجوم العالميين فى فيلم "حملة فرعون"، قال عمرو سعد إنه من الجيد أن يوجد نجوم عالميون فى فيلم مصرى، مشيرا إلى أن السينما فى العالم كله أصبحت جزءا واحدا، ولم يعد هناك حواجز، لافتا إلى أن منصات العرض الجديدة مثل "نتفليكس" وغيرها فتحت العالم على بعضه، مؤكدا أنه الآن استطعنا أن نعيد السينما المصرية لمكانها الطبيعى.

ووصف عمرو سعد الملاكم العالمى مايك تايسون، الذى يشارك فى بطولة "حملة فرعون" بـ"الرجل الطيب والمحترم"، وقال إن كل طاقم العمل أحبه، مشيرا إلى أنه أعطاه هدية حينما جاء إلى مصر وفرح بها كثيرا، وفى نهاية حديثه، تمنى أن يحقق الفيلم النجاح المطلوب، وينال إعجاب الجمهور، لأن كل من فى العمل بذلوا مجهودا كبيرا حتى يخرج بشكل يحترم عقولهم.