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عمرو سعد: تدربت مثل لاعبى المنتخب لأتقن «حملة فرعون»

لم تكن كواليس فيلم حملة فرعون سهلة على الفنان عمرو سعد، الذي ظهر بشكل وجثمان قوي يليق بالشخصية التي يلعبها، لذلك بذل قصارى جهده فى التدريبات.
تحرير:محمد عبد المنعم ١٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٣٠ م
عمرو سعد
عمرو سعد
نافس الفنان عمرو سعد خلال موسم عيد الفطر، بفيلم "حملة فرعون"، حيث واجه صراعًا قويًا مع 4 أعمال أخرى، هى: "الممر" للفنان أحمد عز، و"كازابلانكا" للفنان أمير كرارة، و"محمد حسين" للفنان محمد سعد، و"سبع البرمبة" للفنان رامز جلال. ورغم أن العمل تتوفر به العديد من عوامل النجاح وجذب الجمهور، إلا أنه احتل المركز قبل الأخير فى شباك التذاكر، محققا إيرادات تجاوزت 14 مليون جنيه منذ بدء عرضه، وهو من تأليف كريم حسن بشير، وإخراج رؤوف عبد العزيز، ومن إنتاج محمد السبكى.
ويشارك فى بطولة "حملة فرعون" بجانب الفنان عمرو سعد كل من محمود عبد المغنى، وروبى، ومحمد لطفى، ورامز أمير، والإيطالية مايا، والنجم العالمى مايك تايسون، وهيثور بجورنسون صاحب شخصية "الجبل" فى المسلسل الشهير Game of Thrones. وتدور أحداث "حملة فرعون" حول شاب يُدعى "يحيى" الشهير بـ"فرعون" يجسده عمرو سعد،
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بسمة-وهبة

الإمارات تستجيب للأعلى للإعلام وتوقف عرض«شيخ الحارة»

أعلن المجلس الأعلى للإعلام، اليوم الأربعاء، عن تلقي رئيسه الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، خطابا من الدكتور سلطان الجابر وزير الدولة الإماراتي، رئيس المجلس الوطني للإعلام، أكد فيه التواصل مع قناتي "الظفرة وحواس" وتم حذف المحتوى الذي يتعارض مع المعايير المعمول بها في القوانين والأنظمة الإعلامية المصرية من برنامج "شيخ الحارة" تقديم الإعلامية بسمة وهبة، وأنه تم وقف عرض البرنامج على القناتين. وثمن الجابر العلاقات المتميزة التي تربط بين مصر والإمارات، مؤكدا حرص بلاده على توطيدها وترسيخها لما فيه خدمة الشعبين الشقيقين في ظل القيادتين الحكيمتين.
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حقيقة خطبتهما.. ما الذي يجمع منة فضالي وأحمد صفوت؟

كشفت الفنانة منة فضالي، عن عرض مسرحيتها الجديدة "جوازة مرتاحة" على أحد مسارح الفنادق الشهيرة بالغردقة، عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام"، حيث نشرت البوستر الدعائي للمسرحية والذي يجمعها بالفنان أحمد صفوت، والذي ترتدي فيه زي الزفاف، معلّقةً: "بسم الله توكلنا على الله جوازة مرتاحة، منة فضالي وأحمد صفوت، إخراج محمد جبر، تأليف أحمد الملواني". وانفعلت منة على أحد المتابعين، حينما علّق على صورة البوستر قائلًا: "هتعلنوا خطوبتكم بعد كده صح؟ زي أي اتنين قبلكم"، لترد عليه قائلةً: "ده مسرح يا محترم.. عيب كده".
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أمل عرفة تعلن اعتزال الفن: تركته لأهله.. ولن أتراجع

قررت الفنانة أمل عرفة اعتزال الفن بشكل نهائي، ما أثار موجة جدل واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد تناقل تصريح للنجمة السورية عن الأسباب التي دفعتها للاعتزال، إذ قالت أمل عرفة، في تصريحات لـ"الأخبار" اللبنانية، إنها ستترك الفن لأهله، لافتة إلى أن "هذا القرار آخر كلام عندها ولن تتراجع"، ونوهت بأنها تشعر بـ"القرف" مما يحدث بالوسط، مشيرة إلى أن "أي مهنة أخرى ممكن أن تعينها على الحدود الدنيا من الحياة الكريمة، بطريقة أفضل مما يحصل في مهنة التمثيل".
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كازابلانكا (1)

أفلام العيد في أسبوع| الإيرادات تقترب من 83 مليونا

يتنافس خلال موسم عيد الفطر السينمائي، 5 أفلام مصرية، وهي: "كازابلانكا" للفنان أمير كرارة، "الممر" للفنان أحمد عز، "سبع البرمبة" للفنان رامز جلال، "حملة فرعون" للفنان عمرو سعد، و"محمد حسين" للفنان محمد سعد. وبعد مرور أول أسبوع منذ طرح هذه الأفلام بدور العرض السينمائي، جاءت الإيرادات الإجمالية في صالح "كازابلانكا" الذي يحتل المركز الأول بفارق كبير عن منافسيه حيث حقق إيرادات وصلت إلى 36 مليونا، و384 ألفا، و237 جنيها، ويشارك في بطولة الفيلم: غادة عادل وإياد نصار وعمرو عبدالجليل، تأليف هشام هلال، وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج وليد منصور و"سينرجي فيلمز".
كازابلانكا (1)

أفلام العيد.. الأكشن يزيح الكوميديا من عرشها

الكثيرون لا يفضلون دخول دور السينما فى الأعياد، والسبب الزحام الشديد الذى تشهده، فتكون مجبرًا على الوقوف لساعات طويلة أمام شباك التذاكر لشراء تذكرة لدخول الفيلم، وقد تصدم في النهاية بنفاد التذاكر، وتضطر إلى دخول فيلم آخر بدلا من العودة إلى المنزل بعد هذا العناء. وعكس المواسم السابقة، لم تتربع الكوميديا على عرش موسم عيد الفطر، بل كان الأكشن هو الذي كسب الرهان هذا العام، وكان اختيار الجمهور المفضل. وإذا كنت فى حيرة بشأن مشاهدة أى الأفلام الـ5 التي تعرض في السينمات حاليًا، هذا التقرير سيساعدك فى تحديد وجهتك.
فيلم-حملة-فرعون

إيرادات أفلام العيد|حملة فرعون أقل من مليون لأول مرة

انتهت أيام عيد الفطر المبارك، ولكن لم تنته المنافسة القوية التي يشهدها موسم سينمائي بين 5 أفلام، هي "كازابلانكا" للفنان أمير كرارة، و"الممر" للفنان أحمد عز، و"سبع البرمبة" للفنان رامز جلال، و"حملة فرعون" للفنان عمرو سعد، و"محمد حسين" للفنان محمد سعد، وجاءت إيرادات الأحد 9 يونيو، في صالح "كازابلانكا" الذي يحتل المركز الأول بفارق كبير عن منافسيه منذ طرحه في دور العرض، إذ حقق إيرادًا بالأمس تجاوز 3 ملايين جنيه (3 ملايين و309 آلاف و536 جنيها)، بالإضافة إلى الأرقام التي يحققها الفيلم على مستوى إيرادات السينما العربية والخليجية.
كازابلانكا

إيرادات أفلام العيد.. «كازابلانكا» يواصل التصدر

يشهد موسم عيد الفطر منافسة قوية بين 5 أفلام، هي "كازابلانكا" للفنان أمير كرارة، و"الممر" للفنان أحمد عز، و"سبع البرمبة" للفنان رامز جلال، و"حملة فرعون" للفنان عمرو سعد، و"محمد حسين" للفنان محمد سعد، وجاءت إيرادات ثاني أيام عيد الفطر المبارك، الخميس 6 يونيو، في صالح "كازابلانكا" الذي احتل المركز الأول بفارق كبير عن منافسيه، إذ حقق إيرادا تجاوز 8 ملايين جنيه (8 ملايين و51 ألفًا و678 جنيهًا)، بالإضافة إلى الأرقام التي يحققها الفيلم على مستوى إيرادات السينما العربية، حيث يعرض الفيلم في دور العرض العربية والخليجية.
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