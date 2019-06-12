عمرو سعد: تدربت مثل لاعبى المنتخب لأتقن «حملة فرعون»

لم تكن كواليس فيلم حملة فرعون سهلة على الفنان عمرو سعد، الذي ظهر بشكل وجثمان قوي يليق بالشخصية التي يلعبها، لذلك بذل قصارى جهده فى التدريبات.

تحرير:محمد عبد المنعم ١٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٣٠ م

عمرو سعد

نافس الفنان عمرو سعد خلال موسم عيد الفطر، بفيلم "حملة فرعون"، حيث واجه صراعًا قويًا مع 4 أعمال أخرى، هى: "الممر" للفنان أحمد عز، و"كازابلانكا" للفنان أمير كرارة، و"محمد حسين" للفنان محمد سعد، و"سبع البرمبة" للفنان رامز جلال. ورغم أن العمل تتوفر به العديد من عوامل النجاح وجذب الجمهور، إلا أنه احتل المركز قبل الأخير فى شباك التذاكر، محققا إيرادات تجاوزت 14 مليون جنيه منذ بدء عرضه، وهو من تأليف كريم حسن بشير، وإخراج رؤوف عبد العزيز، ومن إنتاج محمد السبكى.

ويشارك فى بطولة "حملة فرعون" بجانب الفنان عمرو سعد كل من محمود عبد المغنى، وروبى، ومحمد لطفى، ورامز أمير، والإيطالية مايا، والنجم العالمى مايك تايسون، وهيثور بجورنسون صاحب شخصية "الجبل" فى المسلسل الشهير Game of Thrones. وتدور أحداث "حملة فرعون" حول شاب يُدعى "يحيى" الشهير بـ"فرعون" يجسده عمرو سعد،