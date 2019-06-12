جريمة

10 سنوات سجنا لسيدة «فقعت عين جارتها» في الشرقية

تحرير:إسلام عبد الخالق ١٢ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٢٩ م
سجن - أرشيفية
سجن - أرشيفية
قضت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار سامي بيومي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين سلامة جاب الله وأشرف عبيد، وسكرتارية تامر عبد العظيم وسامي سمير، اليوم الأربعاء، بمعاقبة ربة منزل بالسجن لمدة عشر سنوات، على خلفية اتهامها في القضية رقم 17619 جنايات ثانٍ الزقازيق لسنة 2018، بالتعدي على جارتها والتسبب في إصابتها بعاهة مستديمة في عينها، على أثر نشوب مشاجرة بينهما بسبب لهو الأطفال بكفر «الزقازيق البحري»، وانتهى الأمر بـ«فقع» عين الجارة.
تعود تفاصيل القضية إلى يوم الأربعاء، 10 أكتوبر من العام المنقضي، عندما تلقى اللواء عبد الله خليفة، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغ من «آمال. ص. ج. ب» 32 عامًا، ربة منزل، مقيمة بكفر «الزقازيق البحري» بدائرة قسم شرطة ثانٍ الزقازيق،
اقرأ المزيد
حادث- تصادم- سيارتين- و-توك- توك (2)

مصرع 12 وإصابة 11 آخرين في حادث تصادم بالأوتوستراد

لقى 12 شخصا مصرعهم اليوم الأربعاء، في حادث تصادم بطريق الأوتستراد بحلوان، وذلك بسبب السرعة الزائدة.. حيث ورد بلاغ إلى الإدارة العامة لشرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص أعلى طريق الأتوستراد، ليتم الدفع بقوة أمنية من المرور ترافقها سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث،وتبين أنه خلال سير عربية ميكروباص على الطريق قادمة من حلوان في اتجاه المعادي، انفجر إطارها فاصطدمت بسيارة ميكروباص أخرى، وسيارة ملاكي، ماتسبب في مصرع 12 وإصابة 11 آخرين، وجاري نقل جثث المصابين إلى المستشفيات.
محكمة عسكرية

المؤبد لـ32 وأحكام بالمشدد في «محاولة اغتيال السيسي»

قضت المحكمة العسكرية، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأربعاء، بالسجن المؤبد لـ 32 متهمًا، والمشدد 15 سنة لـ 29 آخرين، كما عاقبت 81 متهما آخرين بالسجن المشدد 5 سنوات، والمشدد 3 سنوات لـ 117 آخرين، والمشدد 10 سنوات لـ 36 آخرين، والسجن المشدد 7 سنوات لمتهم، وبراءة اثنين آخرين، وانقضاء الدعوى الجنائية لمتهم لوفاته، وعدم اختصاص لمتهم قاصر، وذلك لإدانتهم بمحاولة اغتيال رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، وولى عهد السعودية السابق، محمد بن نايف، والتحريض على تنفيذ عمليات عدائية ضد البلاد، في القضية المقيدة برقم 148 عسكرية.
جلسة-استئناف-الحكم-على-سامح-عاشور-نقيب-المحامين-تصوير-دعاء-السيد (2)

«معركة الروب الأسود» هل يترشح عاشور نقيبًا للمحامين؟

معركة جديدة يخوضها أصحاب الروب الأسود خلال الفترة القليلة المقبلة، تزامنا مع مناقشة اللجنة التشريعية بمجلس النواب، مشروع تعديل قانون المحاماة، وحالة اللغط المثارة وانقسام المحامين إلى فريقين، أحدهما يؤكد انتهاء فترة ولاية سامح عاشور نقيبًا للمحامين، وعدم جواز ترشحه لدورة ثالثة، وفريق آخر يؤيد التعديلات المقدمة من مجلس النقابة، والتي تفتح الباب وتسمح لسامح عاشور بالترشح مجددا نقيبا للمحامين، ما دعا عاشور إلى الخروج فى رسالة مصورة لجموع المحامين، قبل ساعات، يشرح فيها موقفه من تلك التعديلات.
حلقة-نقاشية-تنظمها-وزارة-الداخلية-عن-ترويج-الشائعات-عبر-وسائل-التواصل-الاجتماعى (2)

«بحوث الشرطة» يناقش مواجهة شائعات «السوشيال ميديا»

حلقة نقاشية نظمها مركز بحوث الشرطة بأكاديمية الشرطة، اليوم الأربعاء، بعنوان "ترويج الشائعات عبر وسائل التواصل الاجتماعى وأثرها على أمن المجتمع"، وشارك في الحلقة التي نظمتها الوزارة تحت رعاية محمود توفيق وزير الداخلية، عدد من قيادات أكاديمية الشرطة، من بينها اللواء أحمد إبراهيم مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة واللواء محمود الجمسي نائب رئيس الاكاديمية، اللواء حاتم حماد مدير مركز بحوث الشرطة، وممثلين من مجلس الوزراء والإذاعة المصرية ودكاترة إعلام.
اقرأ المزيد من الأخبار
سجن (2)

المؤبد لـ3 من أسرة واحدة «بلطجوا» على جارهم بالشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق، بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار إبراهيم عبد الحي محمد، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين وليد أنور إبراهيم وعزت سمير عزت، وسكرتارية محمد فاروق، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة ثلاثة أشخاص، بينهما أب ونجله ونجل شقيقه، بالسجن المؤبد لكل منهم؛ على خلفية اتهامهم في القضية رقم 33 جنايات منيا القمح لسنة 2019، باستعمال القوة والتعدي على جارهم بالضرب بواسطة «شوم» وذلك لمحاولة فرض سيطرتهم بسبب خلافات جيرة بينهم بإحدى القرى التابعة لدائرة مركز شرطة منيا القمح.
جثة-فى-شقة

«الحبة القاتلة».. مأساة في ثالث يوم العيد بالفيوم

يوم بلون السواد عاشته قرية نشأة دمو، التابعة لمركز الفيوم، حزنا على وفاة ربة منزل إثر تناولها «حبة حفظ الغلال»، عن طريق الخطأ ما تسبب في تسممها ووفاتها قبل وصولها إلى المستشفى، حرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات. الواقعة تلقى بها اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مستشفى الفيوم العام، بوصول «صباح.أ.ب»، 47 عامًا، ربة منزل، جثة هامدة، ادعاء تناول مادة سامة، على الفور انتقلت قوات المباحث إلى مكان البلاغ للتحري حول الواقعة، والتقت أسرة المتوفاة لسؤالهم عما حدث.
احمد-المسلمي-معاون-مباحث-بلبيس (1)

تجديد حبس المتهمين بقتل النقيب «أحمد المسلمي»

أصدر قاضي المعارضات بمحكمة بلبيس الجزئية، بمحافظة الشرقية، اليوم الإثنين، قرارًا بتجديد حبس عاطل ووالده، لمدة خمسة وأربعين يومًا على ذمة التحقيقات؛ على خلفية اتهامه بقتل النقيب أحمد صلاح المسلمي، وذلك حال قيام الضابط الشهيد بتنفيذ القانون بضبط أحد العناصر الإجرامية بقرية «بني عليم» التابعة لدائرة مركز شرطة بلبيس، حيث قام المتهم، الذي تبين أنه نجل من كانت القوة تنفذ أمر ضبطه، باستلال سكين طعن بها النقيب طعنتين نافذتين أودتا بحياته، وأصاب ثلاثة خفراء آخرين كانوا برفقته.
سجن

3 سنوات سجنا لعاطل هتك عرض امرأة في الشارع بالشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار سامي بيومي رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين سلامة جاب الله وأشرف عبيد، وسكرتارية تامر عبد العظيم، اليوم الأحد، بمعاقبة عاطل بالسجن لمدة ثلاث سنوات؛ على خلفية اتهامه في القضية رقم 29480، جنايات أبو كبير، لسنة 2018، بهتك عرض ربة منزل، بالقوة رغمًا عنها، بعدما لامس مؤخرتها بعضوه الذكري، وذلك حال مرورها وسط الطريق العام بدائرة مركز شرطة أبو كبير، قبل أن يلوذ بالفرار هاربًا، عقب ارتكاب جريمته.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org