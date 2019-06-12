10 سنوات سجنا لسيدة «فقعت عين جارتها» في الشرقية

تحرير:إسلام عبد الخالق ١٢ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٢٩ م

سجن - أرشيفية

قضت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار سامي بيومي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين سلامة جاب الله وأشرف عبيد، وسكرتارية تامر عبد العظيم وسامي سمير، اليوم الأربعاء، بمعاقبة ربة منزل بالسجن لمدة عشر سنوات، على خلفية اتهامها في القضية رقم 17619 جنايات ثانٍ الزقازيق لسنة 2018، بالتعدي على جارتها والتسبب في إصابتها بعاهة مستديمة في عينها، على أثر نشوب مشاجرة بينهما بسبب لهو الأطفال بكفر «الزقازيق البحري»، وانتهى الأمر بـ«فقع» عين الجارة.

تعود تفاصيل القضية إلى يوم الأربعاء، 10 أكتوبر من العام المنقضي، عندما تلقى اللواء عبد الله خليفة، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغ من «آمال. ص. ج. ب» 32 عامًا، ربة منزل، مقيمة بكفر «الزقازيق البحري» بدائرة قسم شرطة ثانٍ الزقازيق،