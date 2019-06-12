في ميلاده.. ساحر البرازيل الذي أبطل برشلونة مفعوله

١٢ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٣٠ م

البرازيل

يحتفل النجم البرازيلي فيليب كوتينيو، اليوم الأربعاء، بعيد ميلاده الـ27، إذ ولد يوم 12 يونيو عام 1992. ويتمتع كوتينيو بموهبة كبيرة من حيث الرؤية المميزة للملعب والتمريرات الدقيقة والمراوغات، إلى جانب التسديد المتقن من خارج منطقة الجزاء. ولد كوتينيو في ريو دي جانيرو، وأظهر موهبة كبيرة رفقة فريق الشباب في فاسكو دي جاما، وانتقل إلى إنتر الإيطالي في عام 2008 مقابل 4 ملايين يورو، قبل أن تتم إعارته في عام 2012 لإسبانيول الإسباني، ومن ثم انتقل في 2013 إلى ليفربول مقابل 8.5 مليون إسترليني، ليتألق في صفوف الريدز ويلقب بالساحر هناك.

وانتقل في شهر يناير من عام 2018 إلى صفوف برشلونة في صفقة هي الأغلى في تاريخ البارسا مقابل 142 مليون يورو، ليصبح ثالث أغلى لاعب في التاريخ، إلا أنه يعاني منذ ذلك الحين من الانتقادات بسبب ضعف مستواه. وبدأ كوتينيو مسيرته الدولية مع البرازيل في عام 2010، وخاض 40 مباراة دولية، سجل خلالها 14 هدفًا، وشارك