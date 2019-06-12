رياضة

كيف تفاعلت الجماهير مع معلول بعد استبعاده من تونس؟

تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعى مع استبعاد على ملعول من قائمة منتخب تونس لبطولة كأس أمم إفريقيا التي ستقام في مصر خلال الفترة من 19 يونيو الجاري وحتى 21 يوليو المقبل
تحرير:أحمد ثروت ١٢ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٣٢ م
على معلول
على معلول
دشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي «هاشتاج» لعلي معلول، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ومنتخب تونس، بعد استبعاده من قائمة نسور قرطاج، التي تسافر إلى مصر لخوض كأس الأمم الإفريقية 2019، وذلك بعد مشاركته أمس في الدقائق الأخيرة أمام كرواتيا التي أقيمت بينهما أمس الثلاثاء، وانتهت بفوز تونس بهدفين لهدف، حيث أكد البعض أن هذا القرار خاطئ من قبل آلان جيريس المدير الفنى لمنتخب تونس، ولذلك لأنه من أفضل اللاعبين في الوقت الحالي مع القلعة الحمراء بالدوري المصري.
وشارك على معلول مع الأهلي في 32 مباراة بالموسم الحالي في مختلف البطولات سجل خلالها 8 أهداف وقدم 9 تمريرات حاسمة. وجاءت ردود الأفعال كالتالي: ستظل الافضل يا بدون منازع يا صديقي ????#علي_معلول#ادعم_علي_معلول pic.twitter.com/FP5uH1csC5 — ahmed ayed (@ahmedayed697) June 12, 2019   كرة القدم
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تميمة-امم -افريقيا

تعرف على القنوات المجانية لنقل مباريات أمم إفريقيا

قبل أيام من استقبال الحدث الأكبر في قارة إفريقيا، وبداية بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 19 يونيو الجاري وحتى 21 من يوليو المقبل، والتي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا بعد أن كان يقام العرس القاري في السابق بمشاركة 16 منتخبًا، يقوم الكثير من عشاق كرة القدم حول العالم، بالبحث عن ترددات القنوات المجانية التي ستعرض مباريات البطولة عبر الأقمار الصناعية المختلفة، بعدما أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن عدد من القنوات الناقلة لمباريات البطولة.
رمضان-صبحى

نادر شوقي: الأهلي لن يقدر على ثمن شراء رمضان صبحي

أكد نادر شوقي، وكيل أعمال رمضان صبحي، نجم المنتخب الوطني ونادي هيدرسفيلد الإنجليزي المعار لصفوف النادي الأهلي، أن المارد الأحمر لن يقدر على ثمن شراء رمضان صبحي نهائيا، وقال شوقي في تصريحات تلفزيونية: "مع احترامي الشديد، فالأهلي لن يقدر على ثمن الشراء نهائيا، أما تجديد الإعارة يحتاج للتفاوض بطريقة ما، قبل شهرين كان التفاوض سهلا، لا أقول ذلك لأن اللاعب تلقى عرضا لأن لديه عرض من أول يوم، وبدوري أحاول تسهيل الأمور على النادي الأهلي نجاحي من عدمه لا يعني أنني لم أقم بدوري 100%".
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صدمة.. فرصة استمرار رمضان صبحي مع الأهلي معدومة

كشف نادر شوقي، وكيل أعمال رمضان صبحي، نجم المنتخب الوطني ونادي هيدرسفيلد الإنجليزي المعار لصفوف النادي الأهلي، أن رمضان يرغب في الاستمرار مع المارد الأحمر، لكنه ألمح إلى صعوبة موقف القلعة الحمراء في التفاوض لتجديد إعارة اللاعب، وقال شوقي في تصريحات تليفزيونية: "بدأت التشاور مع مسؤولي الأهلي منذ يومين فقط، لأن عقد رمضان صبحي ينتهي في الأول من يوليو، والنادي الإنجليزي صمم على وجود اللاعب في إنجلترا اعتبارا من 2 يوليو، وفرصة استمرار رمضان مع الأهلي تكاد تهبط ولا تصعد، كنت أريد أن أقول لفظ معدومة ولكن لن أقوله".
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تعليق ناري من نجم منتخب تونس بعد استبعاد علي معلول

أبدى الدولي التونسي ياسين مرياح، نجم أولمبيكوس اليوناني، دهشته من استبعاد مواطنه علي معلول، نجم النادي الأهلي، من قائمة نسور قرطاج التي ستشارك في بطولة أمم إفريقيا 2019، المقامة بمصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، والتي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا بعد أن كان العرس القاري يقام في السابق بمشاركة 16 منتخبًا. وفجر الفرنسي آلان جيريس المدير الفني لمنتخب تونس، مفاجأة مدوية في القائمة النهائية لنسور قرطاج، وقرر استبعاد معلول مع تعويضه بكريم العواضي لاعب النجم الساحلي، كما أخرج الحارس أيمن دحمان من القائمة التي ضمت 23 لاعبًا.
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القصة الكاملة للإطاحة بعلي معلول خارج منتخب تونس

أثار قرار الفرنسي آلان جيريس، المدير الفني لمنتخب تونس، المتمثل في التخلي عن علي معلول الظهير الأيسر لنسور قرطاج والنادي الأهلي، وتعويضه بكريم العواضي، صدمة في صفوف جماهير القلعة الحمراء، الذين عبروا عن دهشتهم من القرار، بينما انقسمت الآراء في تونس، وكشفت صحيفة الصريح التونسية عن أن معلول فوجئ بتسريب المعلومة لوسائل الإعلام قبل إبلاغه، وأشارت إلى أن جيريس فضّل أسامة الحدادي على "معلول" في آخر لحظة بفضل أدائه في مواجهة أمس الثلاثاء، أمام وصيف بطل العالم كرواتيا، كما نوهت بأن جريس مقتنع بقراره بعيدًا عن المجاملات.
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بعد الاستبعاد.. ماذا قدم علي معلول لنسور قرطاج؟

فجر الفرنسي آلان جيريس، المدير الفني لمنتخب تونس، مفاجأة مدوية في القائمة النهائية لنسور قرطاج التي ستشارك في بطولة أمم إفريقيا، إذ قرر جيريس استبعاد علي معلول الظهير الأيسر للنادي الأهلي، من القائمة النهائية لتونس، مع تعويضه بكريم العواضي لاعب النجم الساحلي، كما أخرج جيريس، الحارس أيمن دحمان من القائمة التي ضمت 23 لاعبًا سيخوضون كان 2019 بمصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، وتقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا بعد أن كان العرس القاري يقام في السابق بمشاركة 16 منتخبًا.
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قبل كان 2019.. صدامات عربية تاريخية في كأس الأمم

يتجدد الصراع العربي في كأس الأمم الإفريقية التي تحتضنها مصر هذا الصيف، من خلال مواجهة تونس لنظيرتها موريتانيا ضمن مباريات المجموعة الخامسة، تلك المباراة التي تعيد للأذهان الكثير من الصدامات العربية طوال تاريخ البطولة، وأقيمت أول بطولة للكان في عام 1957، وأتت أول مواجهة في تاريخ البطولة بين مصر والسودان في الخرطوم وحينها فاز الفراعنة بنتيجة 2-1 في طريقهم للفوز باللقب الأول، ومن الصدامات العربية الشهيرة أيضًا فوز تونس على المنتخب الوطني بهدف نظيف في ربع نهائي كان 2000، وحينها كانت مصر حاملة لقب البطولة.
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