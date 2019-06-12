كيف تفاعلت الجماهير مع معلول بعد استبعاده من تونس؟

تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعى مع استبعاد على ملعول من قائمة منتخب تونس لبطولة كأس أمم إفريقيا التي ستقام في مصر خلال الفترة من 19 يونيو الجاري وحتى 21 يوليو المقبل

تحرير:أحمد ثروت ١٢ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٣٢ م

على معلول

دشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي «هاشتاج» لعلي معلول، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ومنتخب تونس، بعد استبعاده من قائمة نسور قرطاج، التي تسافر إلى مصر لخوض كأس الأمم الإفريقية 2019، وذلك بعد مشاركته أمس في الدقائق الأخيرة أمام كرواتيا التي أقيمت بينهما أمس الثلاثاء، وانتهت بفوز تونس بهدفين لهدف، حيث أكد البعض أن هذا القرار خاطئ من قبل آلان جيريس المدير الفنى لمنتخب تونس، ولذلك لأنه من أفضل اللاعبين في الوقت الحالي مع القلعة الحمراء بالدوري المصري.

وشارك على معلول مع الأهلي في 32 مباراة بالموسم الحالي في مختلف البطولات سجل خلالها 8 أهداف وقدم 9 تمريرات حاسمة. وجاءت ردود الأفعال كالتالي: ستظل الافضل يا بدون منازع يا صديقي ????#علي_معلول#ادعم_علي_معلول pic.twitter.com/FP5uH1csC5 — ahmed ayed (@ahmedayed697) June 12, 2019 كرة القدم