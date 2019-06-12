المؤبد لـ4 «أصحاب دي جي» سحلوا صاحب كافيه في الشرقية

تحرير:إسلام عبد الخالق ١٢ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٣٣ م

سجن - تعبيرية

قضت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار سامي بيومي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين سلامة جاب الله وأشرف عبيد، وسكرتارية تامر عبد العظيم وسامي سمير، اليوم الأربعاء، بمعاقبة أربعة أشخاص جميعهم من أصحاب أجهزة الأفراح الشعبية «دي جى»، بالسجن المؤبد لكل منهم، على خلفية اتهامهم جميعا في القضية رقم 397 جنايات ثانٍ الزقازيق لسنة 2019، بالشروع في قتل صاحب كافيه «المركب» بمدينة الزقازيق، وذلك بعدما تعدوا على المجني عليه وقاموا بسحله أمام الكافيه.

تعود تفاصيل القضية ليوم السبت 5 يناير من العام الجاري، عندما تلقى اللواء جرير مصطفى مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغ من «محمد محمد دياب محمد» 37 عامًا، صاحب كافيه «المركب» بدائرة قسم شرطة ثانٍ الزقازيق، يتهم فيه كلا من «محمد.