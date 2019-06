إليسا تطمئن جمهورها من ألمانيا: جيدة وأفتقد منزلي

وأعلنت إليسا إصابتها بسرطان الثدي في يوليو من العام الماضي، تزامنًا مع عرض كليبها الجديد "إلى كل اللي بيحبوني"، حيث وثقت مراحل علاجها في مشاهد الكليب، ووجهت إليسا رسائل دعم وتوعية لكل المريضات اللاتي يحاربن المرض.

وطرحت إليسا مؤخرا كليبها الجديد «كرهني» على قناتها الرسمية على «يوتيوب»، وهي إحدى أغنيات ألبومها الذي طرحته منذ فترة، ويحمل اسم «إلى كل اللى بيحبونى»،وجسدت إليسا من خلاله دور امرأة منهزمة بالحب.

Can’t wait to be back in Lebanon! I am super good and I miss my home and I will go back to work to finish the choices of my album! Loads of love to you ????