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إليسا تطمئن جمهورها من ألمانيا: جيدة وأفتقد منزلي

تحرير:التحرير ١٢ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٣٦ م
إليسا
إليسا
حرصت المطربة إليسا، على طمأنة جمهورها على حالتها الصحية بعد أن سافرت إلى ألمانيا لاستكمال رحلتها العلاجية بعد أن أصابها السرطان العام الماضي، وكتبت عبر حسابها الرسمي على "تويتر":"لا يمكن أن أنتظر للعودة في لبنان أكثر من ذلك، أنا جيدة للغاية وأفتقد منزلي وسأعود لمواصلة العمل على اختيارات ألبومي الجديد.. الكثير من الحب"، وتمنى لها الجمهور الشفاء العاجل وبعثوا لها العديد من رسائل الحب، كما كتب لها الملحن محمود الخيامي: "يارب دايما سعيدة وناجحة وشخصية جميلة".
وأعلنت إليسا إصابتها بسرطان الثدي في يوليو من العام الماضي، تزامنًا مع عرض كليبها الجديد "إلى كل اللي بيحبوني"، حيث وثقت مراحل علاجها في مشاهد الكليب، ووجهت إليسا رسائل دعم وتوعية لكل المريضات اللاتي يحاربن المرض. وطرحت إليسا مؤخرا كليبها الجديد «كرهني» على قناتها الرسمية على «يوتيوب»،
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