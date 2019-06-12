«جريمة حرب».. مطارات السعودية في مرمى نيران الحوثي

السعودية أكدت وقوع هجوم إرهابي حوثي استهدف مطار أبها الدولي جنوبي المملكة، مما أسفر عن إصابة 26 شخصا، جميعهم مدنيون، ووصف التحالف بأن هذا الهجوم بمثابة جريمة حرب.

تحرير:وفاء بسيوني ١٢ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٣٠ م

صورايخ الحوثي تستهدف المملكة

لم يمض على استهداف المنشآت النفطية في المملكة العربية السعودية شهرا، ولا تزال أيدي مليشيات الحوثي المدعومة من إيران تصر على العبث داخل المملكة من خلال استهداف المرافق الحيوية داخلها، والتي وصلت إلى المطارات واستهدفت المسافرين. فمنذ إطلاق التحالف العربي مهمته في اليمن والتي تقودها السعودية في شهر مارس 2015 لمحاربة تلك المليشيات الانقلابية وعودة الشرعية في اليمن، استهدف الحوثيون الأراضي السعودية بالعديد من الهجمات التي تزايدت على مدار الفترة الأخيرة.

جماعة "أنصار الله" الحوثية في اليمن أعلنت في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، أن الجماعة ضربت بصاروخ كروز مطار أبها السعودي، وأن الإصابة كانت دقيقة. استهداف المطارات وبحسب قناة "المسيرة" التابعة للجماعة ذكرت مصادر في "أنصار الله" أن الملاحة الجوية في المطار "توقفت" إثر ذلك، في حين لم يصدر أي تأكيد