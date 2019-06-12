«جريمة حرب».. مطارات السعودية في مرمى نيران الحوثي

السعودية أكدت وقوع هجوم إرهابي حوثي استهدف مطار أبها الدولي جنوبي المملكة، مما أسفر عن إصابة 26 شخصا، جميعهم مدنيون، ووصف التحالف بأن هذا الهجوم بمثابة جريمة حرب.
لم يمض على استهداف المنشآت النفطية في المملكة العربية السعودية شهرا، ولا تزال أيدي مليشيات الحوثي المدعومة من إيران تصر على العبث داخل المملكة من خلال استهداف المرافق الحيوية داخلها، والتي وصلت إلى المطارات واستهدفت المسافرين.
فمنذ إطلاق التحالف العربي مهمته في اليمن والتي تقودها السعودية في شهر مارس 2015 لمحاربة تلك المليشيات الانقلابية وعودة الشرعية في اليمن، استهدف الحوثيون الأراضي السعودية بالعديد من الهجمات التي تزايدت على مدار الفترة الأخيرة.
جماعة "أنصار الله" الحوثية في اليمن أعلنت في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، أن الجماعة ضربت بصاروخ كروز مطار أبها السعودي، وأن الإصابة كانت دقيقة.
استهداف المطارات
وبحسب قناة "المسيرة" التابعة للجماعة ذكرت مصادر في "أنصار الله" أن الملاحة الجوية في المطار "توقفت" إثر ذلك، في حين لم يصدر أي تأكيد
جماعة "أنصار الله" الحوثية في اليمن أعلنت في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، أن الجماعة ضربت بصاروخ كروز مطار أبها السعودي، وأن الإصابة كانت دقيقة.
استهداف المطارات
وبحسب قناة "المسيرة" التابعة للجماعة ذكرت مصادر في "أنصار الله" أن الملاحة الجوية في المطار "توقفت" إثر ذلك، في حين لم يصدر أي تأكيد أو نفي من طرف السلطات السعودية أو التحالف العربي الذي يحارب الحوثيين في اليمن منذ عام 2015.
كما أشارت القناة إلى أن "القوة الجوية" لـ"أنصار الله" أطلقت 3 صواريخ من طراز "زلزال-1" على مواقع للجيش السعودي في منطقة أبواب الحديد بمحافظة عسير، فيما "استهدفت وحدة قناصة عددا من الجنود السعوديين في ذات الجبهة مما أسفر عن سقوط عدد منهم".
الحوثيون أعلنوا أمس الثلاثاء، تنفيذ هجمات على قاعدة الملك خالد الجوية في منطقة خميس مشيط جنوب غربي السعودية بطائرات مسيرة.
كما أعلنوا قبل يومين شن هجمات بطائرات مسيرة أيضا على مطار جازان جنوبي غربي السعودية، في عملية هي الخامسة من نوعها خلال شهر ، وفقا لـ "روسيا اليوم".
جريمة حرب
وأكدت المملكة وقوع الهجوم الإرهابي الحوثي الذي استهدف مطار أبها الدولي جنوبي السعودية، مما أسفر عن إصابة 26 شخصا، جميعهم مدنيون.
وأعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، العقيد تركي المالكي، الأربعاء في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" :" إنه عند الساعة (02:21) من صباح اليوم سقط مقذوف معادي (حوثي) بصالة القدوم بمطار أبها الدولي، الذي يمر من خلاله يوميا آلاف المسافرين المدنيين من مواطنين ومقيمين من جنسيات مختلفة".
المتحدث باسم التحالف العربي أكد أن ما حدث في المطار "قد يرقى إلى جريمة حرب باستهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة، كما يثبت أيضا حصول هذه الميليشيا الإرهابية على أسلحة نوعية جديدة، واستمرار النظام الإيراني بدعم وممارسته للإرهاب العابر للحدود، واستمرار انتهاك قرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومنها القرار (2216) والقرار (2231)" ، بحسب "سكاي نيوز".
وأوضح المالكي أن سقوط المقذوف "أدى إلى إصابة (26) شخصا مدنيا على الأقل من المسافرين ومن جنسيات مختلفة، من بينهم (3) نساء (يمنية، هندية، سعودية) و (2) طفلين سعوديين، وتم نقل (8) حالات منها إلى المستشفى لتلقي العلاج جراء إصابات متوسطة، وعلاج (18) حالة منها بالموقع إصاباتهم طفيفة، ووجود بعض الأضرار المادية بصالة المطار".
مقابل مطار صنعاء
المتحدث باسم "أنصار الله" الحوثية محمد عبد السلام، قال إن استمرار الحصار الذي يفرضه التحالف العربي وإغلاق مطار صنعاء يجعل مطاراتها في مرمى النيران.
وقال عبد السلام: "للعام الخامس يستمر إغلاق مطار صنعاء ورفض الحل السياسي والخيار السلمي يحتم على شبعنا اليمني الدفاع عن نفسه".
مشيرا إلى أنه "وجب إفهام دول العدوان بأن مطاراتها في مرمى النيران، وأن إغلاقها أو إصابتها بشلل تام هو أقرب الطرق لفك الحصار عن مطار صنعاء"، على حد قوله.
وخلال مايو الماضي استهدف الحوثيون محطتي نفط داخل المملكة ، ومن ثم شكل استهداف الحوثيين للمنشآت النفطية والمطارات في الآونة الأخيرة تهديداً للمملكة في ظل تصاعد تلك الهجمات التي وصلت إلى استهداف المدنيين، حيث أصبحت المملكة هدفاً رئيسياً لصواريخ الحوثيين.
وبدأت الهجمات الحوثية اعتباراً من مايو 2015، عندما أعلن التحالف أن القوات الجوية السعودية اعترضت صواريخ باليستية داخل أراضيها، من خلال إطلاق صاروخ استهدفت قواعد عسكرية ثم اتجهت الهجمات إلى استهداف المدنيين.