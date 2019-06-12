السيسي: استحدثنا إدارات مختصة لمكافحة الفساد المالي

١٢ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٣٦ م

الرئيس عبد الفتاح السيسي

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مصر قطعت شوطا كبيرا في مكافحة الفساد، مؤكدا أن الجهود المصرية لم تنعزل عن الجهود الدولية في هذا المجال، وأنه تم استحداث إدارات مختصة لمكافحة الفساد المالي والإداري، مضيفا خلال كلمته في افتتاح أعمال المنتدى الإفريقي الأول لمكافحة الفساد بشرم الشيخ، "عملنا على تعزيز قيم النزاهة والتنمية، لحسن إدارة المال العام وتحقيق أقصى استفادة منه"، مشيرا إلى أن "مصر انضمت لعدة اتفاقيات لمكافحة الفساد، واتخذت إصلاحات تشريعية لمواجهته".

وأكد الرئيس السيسي: "لدينا قناعة أن مكافحة الفساد لن يتحقق إلا بتكاتف الجهود وتعزيز الآليات لمحاصرته"، وأن مصر ترحب بالتعاون مع الأجهزة المعنية وتبادل الخبرات لمكافحة الفساد، متابعا: "نسعى لتنمية جهود التنمية، وأن يتحول المنتدى لمنصة للتواصل مع الشركاء في القارة الإفريقية".وانطلقت اليوم، أعمال