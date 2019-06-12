بعد الاستبعاد.. ماذا قدم علي معلول لنسور قرطاج؟

١٢ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٣٧ م

علي معلول

فجر الفرنسي آلان جيريس، المدير الفني لمنتخب تونس، مفاجأة مدوية في القائمة النهائية لنسور قرطاج التي ستشارك في بطولة أمم إفريقيا، إذ قرر جيريس استبعاد علي معلول الظهير الأيسر للنادي الأهلي، من القائمة النهائية لتونس، مع تعويضه بكريم العواضي لاعب النجم الساحلي، كما أخرج جيريس، الحارس أيمن دحمان من القائمة التي ضمت 23 لاعبًا سيخوضون كان 2019 بمصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، وتقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا بعد أن كان العرس القاري يقام في السابق بمشاركة 16 منتخبًا.

وأثار قرار جيريس، المتمثل في التخلي عن علي معلول، صدمة في صفوف جماهير الأهلي، الذين عبروا عن دهشتهم من القرار، بينما انقسمت الآراء في تونس. وفي ما يلي نستعرض ما قدمه معلول لنسور قرطاج: علي معلول صاحب الـ29 عامًا، خاض مع نسور قرطاج 47 مباراة، بعدد دقائق بلغ 3.789 دقيقة، صنع خلالها 9 أهداف وتلقى بطاقتين