محمد صلاح ينضم لمعسكر المنتخب في برج العرب

١٢ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٣٨ م

محمد صلاح

انضم محمد صلاح، نجم المنتخب وليفربول الإنجليزي، اليوم الأربعاء، إلى معسكر المنتخب الوطني، المقام ببرج العرب، استعدادًا لبطولة كأس أمم إفريقيا 2019، التي تستضيفها مصر من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، وذلك بعد انتهاء فترة إجازته، التي حصل عليها بعد تتويجه مع فريقه الإنجليزي بلقب دوري أبطال أوروبا مع بداية الشهر الجاري، ومن المقرر أن يشارك محمد صلاح في مران الفراعنة في السابعة مساء اليوم، استعدادًا لودية تنزانيا، المقرر إقامتها غدًا الخميس بملعب برج العرب في الإسكندرية.

المنتخب الوطني وقع على رأس المجموعة الأولى في بطولة كأس الأمم الإفريقية، باعتباره البلد المضيف، وضمت المجموعة الكونغو الديمقراطية وزيمبابوي وأوغندا. ويخوض الفراعنة مباراتين وديتين خلال المعسكر الحالي، مع منتخبي تنزانيا وغينيا، يومي 13 و16 من شهر يونيو الجاري، ويستعد المنتخب الوطني لبطولة أمم