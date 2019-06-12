رسالة أمير طعيمة لصناع «الفيل الأزرق 2»: روعة وإبداع

تحرير:التحرير ١٢ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٤٥ م

الفيل الأزرق

أشاد الشاعر الغنائي أمير طعيمة بالإعلان الرسمي الأول لفيلم "الفيل الأزرق 2" بعد طرحه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مساء أمس الثلاثاء، مهنئا جميع أبطال الفيلم مقدمًا وقبل طرح الفيلم في دور العرض، إذ من المقرر أن يشارك في سباق موسم أفلام عيد الأضحى المبارك. وكتب أمير طعيمة، عبر "تويتر": "شكرًا مقدما لأحمد مراد، ومروان حامد، وكريم عبد العزيز، وهند صبري، وإياد نصار، ونيللي كريم، وفريق عمل الفيل الأزرق2، على الاختلاف والروعة والإبداع الواضح من التريلر. تعليق مبكر بس الجواب بيبان من عنوانه، واضح إن السينما المصرية ماشية في الاتجاه الصحيح".

"الفيل الأزرق 2" يجمع عددا كبيرا من نجوم الفن ومجموعة من ضيوف الشرف، منهم ظافر العابدين وإياد نصار والإعلامية أسما شريف منير وأحمد خالد صالح، ويضم نفس فريق عمل الجزء الأول، وفي مقدمتهم المخرج مروان حامد والمؤلف أحمد مراد، مع النجمين كريم عبد العزيز ونيللي كريم، وتنضم إليهما النجمة هند صبري في الجزء