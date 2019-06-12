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رسالة أمير طعيمة لصناع «الفيل الأزرق 2»: روعة وإبداع

تحرير:التحرير ١٢ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٤٥ م
الفيل الأزرق
الفيل الأزرق
أشاد الشاعر الغنائي أمير طعيمة بالإعلان الرسمي الأول لفيلم "الفيل الأزرق 2" بعد طرحه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مساء أمس الثلاثاء، مهنئا جميع أبطال الفيلم مقدمًا وقبل طرح الفيلم في دور العرض، إذ من المقرر أن يشارك في سباق موسم أفلام عيد الأضحى المبارك. وكتب أمير طعيمة، عبر "تويتر": "شكرًا مقدما لأحمد مراد، ومروان حامد، وكريم عبد العزيز، وهند صبري، وإياد نصار، ونيللي كريم، وفريق عمل الفيل الأزرق2، على الاختلاف والروعة والإبداع الواضح من التريلر. تعليق مبكر بس الجواب بيبان من عنوانه، واضح إن السينما المصرية ماشية في الاتجاه الصحيح".
"الفيل الأزرق 2" يجمع عددا كبيرا من نجوم الفن ومجموعة من ضيوف الشرف، منهم ظافر العابدين وإياد نصار والإعلامية أسما شريف منير وأحمد خالد صالح، ويضم نفس فريق عمل الجزء الأول، وفي مقدمتهم المخرج مروان حامد والمؤلف أحمد مراد، مع النجمين كريم عبد العزيز ونيللي كريم، وتنضم إليهما النجمة هند صبري في الجزء
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WATCH IT

طرح أفلام «منتدى شباب العالم» الوثائقية على WATCH IT

أعلنت الصفحة الرسمية لمنتدى شباب العالم، عبر مقطع فيديو نشرته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن طرح أفلامها الوثائقية عبر قناتها في منصة "WATCH IT"، ودعت صفحة منتدى شباب العالم، الراغبين في مشاهدة الأفلام الوثائقية للمنتدى، إلى تحميل تطبيق "WATCH IT"، والاطلاع على قناتها في المنصة التي أنشأتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المالكة لمجموعتي "إعلام المصريين" و"دي ميديا" برئاسة تامر مرسي، بداية شهر رمضان الماضي، بهدف حماية حقوق الملكية الفكرية للمحتوى.
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محمد إمام يتعاقد على فيلم جديد: مفاجأة مع مخرج عملاق

أعلن النجم محمد إمام، عن تحضيره لفيلم سينمائي جديد، مع الموزع يوسف الطاهر، والمنتج أحمد بدوي، مشيرًا إلى أن الفيلم سيكون تجربة مختلفة تمامًا بالنسبة له، مشوقًا جمهوره للعمل، ونشر صورة له مع الثنائي، وكتب عبر حسابه بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": "إن شاء الله وبإذن الله فيلم مفاجأة مع مخرج عملاق، في حدوتة ماتعملش زيها قبل كده، مع المنتج والموزع الكبير الأستاذ يوسف الطاهر، وشريك رحلة النجاح أخويا أحمد بدوي، إن شاء الله هقدملكم حاجة جامدة ومختلفة تليق بيكم.. دعواتكم.. توكلنا على الله.. اللي جاي ماجاش زيه".
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أفلام العيد| إيراد سبع البرمبة أقل من مليون لأول مرة

يتواصل عرض أفلام موسم عيد الفطر، في السينمات، وتتنافس 5 أفلام، هي "كازابلانكا" للفنان أمير كرارة، و"الممر" للفنان أحمد عز، و"سبع البرمبة" للفنان رامز جلال، و"حملة فرعون" للفنان عمرو سعد، و"محمد حسين" للفنان محمد سعد، وجاءت إيرادات الثلاثاء 11 يونيو، في صالح "كازابلانكا" الذي يحتل المركز الأول بفارق كبير عن منافسيه منذ طرحه في دور العرض، وحقق إيرادًا بالأمس بلغت 2 مليون و148 ألفا و548 جنيها، بالإضافة إلى الأرقام التي يحققها الفيلم على مستوى إيرادات السينما العربية والخليجية.
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طرح برومو «الفيل الأزرق2»: لا تخافوا لكن احذروا

طرحت الشركة المنتجة للجزء الثاني من فيلم الفيلم الأزرق، البروم الدعائي للعمل، وظهر من خلاله كريم عبدالعزيز بطل العمل، وهو يحاول أن يهرب من مخاوفه، والأشباح التى تطارده، والوصول للحقيقة، وكان هناك ظهور مميز للفنانة هند صبري، التى تقول جملة شهيرة يختتم بها البرومو "لا تخافوا.. لكن احذروا". ورغم طرح البرومو منذ دقائق إلا أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوه بصورة كبيرة بينهم، وتجاوزت مشاهداته الـ100 ألف، وعلق بعضهم أنهم ينتظرون بفارغ الصبر عرض الفيلم.
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أمير كرارة «نمبر وان».. 7 أسباب وراء تصدر كازابلانكا

على مدار السبعة أيام الماضية، تربع النجم أمير كرارة على عرش إيرادات أفلام عيد الفطر لعام 2019 بفيلمه «كازابلانكا» الذى نجح أن يكسر حاجز الـ30 مليون جنيه، فى ظل وقوف أغلب الأفلام عند الـ10 ملايين، وبعضها يرتفع إيرادها اليومي بصعوبة شديدة، ما يجعلنا نقول إن كرارة أصبح «نمبر وان» رغم وجود نجوم شباك آخرين معه بالموسم على رأسهم الفنان أحمد عز بفيلمه «الممر»، والذى سبق وحقق 50 مليونًا العام قبل الماضى مع فيلمه الخلية، واليوم الفرق الشاسع بين (باشا مصر) كما يلقب وأحمد عز، ويزيد على الضعف، لذلك كان علينا تحليل أسباب تصدر «كازابلانكا».
المنتج-هشام-عبد-الخالق

هشام عبد الخالق: تكلفة «الممر» تجاوزت 65 مليون جنيه

حماس المنتج هشام عبد الخالق لنوعية الأفلام الحربية، كان السبب وراء خروج فيلم "الممر" إلى النور، ووجوده فى عيد الفطر لينافس على الإيرادات، فى موسم قوي، يشهد صراعا بين عدد من النجوم، ولكن الفيلم حجز لنفسه مكانة وتجاوزت إيراداته، الـ18 مليونا حتى الآن، ويعد الفيلم من أكثر الأعمال اختلافا عن النوعية التي اعتدنا عليها في السنوات الماضية، فمنذ فترة طويلة لم نجد عملا حربيا ينافس في دور العرض، لأن المنتجين كانوا يتخوفون من أن يخوضوا تلك التجربة لأنها تعد مغامرة، ولكن "عبد الخالق" تحمس لأن يعرف الجيل الحالي ما حدث في حرب الاستنزاف.
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صناع«الممر»:الفيلم مغامرة ومهمة أديناها على أكمل وجه

في أحد فنادق القاهرة، أقيم مؤتمر صحفي لفيلم "الممر" قبل طرحه في دور العرض السينمائي في موسم عيد الفطر، بحضور أبطاله، وفي مقدمتهم النجم أحمد عز، والنجوم: هند صبري، إياد نصار، أحمد رزق، شريف منير، محمد الشرنوبي، أحمد صلاح حسني، محمد فراج، محمد جمعة، والشاعر أمير طعيمة الذي كتب الحوار وأغاني الفيلم، والمخرج الكبير شريف عرفة، والمنتج هشام عبدالخالق مالك شركة الماسة للإنتاج الفني المنتجة للعمل، وتحدثوا خلال المؤتمر عن كواليس تصوير العمل وأصعب المشاهد التي واجهتهم، وتوقعاتهم لمنافسة العمل في دور العرض في موسم صعب يتواجد فيه الكثير من النجوم.
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