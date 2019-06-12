رياضة

مدرب ألمانيا يشيد بمستوى الماكينات في اكتساح إستونيا

١٢ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٤٦ م
ألمانيا
ألمانيا
قال ماركوس سورج، المدرب المساعد للمنتخب الألماني، بأنه لا يوجد أي مستوى أفضل من ذلك الذي قدمه منتخب الماكينات أمس الثلاثاء في التغلب على إستونيا بنتيجة 8-0، في التصفيات المؤهلة إلى يورو 2020، وقال سورج في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "حماس الفريق كان حاسمًا، أردنا إلهام الجماهير لتشجيعنا، وحققنا تلك النتيحة الكبيرة بفضل العمل الكبير الذي قدمه كل لاعب في الفريق، يجب الإشادة بالفريق، فعلى الرغم من طول الموسم المنقضي، إلا أنهم قدموا كل ما لديهم"، وذلك بحسب ما نقل موقع "فور فور تو".
وبحفاظه على نظافة شباكه أمس، حطم مانويل نوير الرقم القياسي السابق لسيب ماير والذي حققه في عام 1979، حيث نجح نوير بالتالي في الحفاظ على نظافة شباكه في 37 مباراة مع منتخب الألمان. وقال نوير عقب المباراة: "علينا الشعور بالفخر من المستوى الذي قدمناه في آخر مباراتين دوليتين، نرغب في مواصلة العمل والتعلم،
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تعرف على القنوات المجانية لنقل مباريات أمم إفريقيا

قبل أيام من استقبال الحدث الأكبر في قارة إفريقيا، وبداية بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 19 يونيو الجاري وحتى 21 من يوليو المقبل، والتي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا بعد أن كان يقام العرس القاري في السابق بمشاركة 16 منتخبًا، يقوم الكثير من عشاق كرة القدم حول العالم، بالبحث عن ترددات القنوات المجانية التي ستعرض مباريات البطولة عبر الأقمار الصناعية المختلفة، بعدما أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن عدد من القنوات الناقلة لمباريات البطولة.
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نادر شوقي: الأهلي لن يقدر على ثمن شراء رمضان صبحي

أكد نادر شوقي، وكيل أعمال رمضان صبحي، نجم المنتخب الوطني ونادي هيدرسفيلد الإنجليزي المعار لصفوف النادي الأهلي، أن المارد الأحمر لن يقدر على ثمن شراء رمضان صبحي نهائيا، وقال شوقي في تصريحات تلفزيونية: "مع احترامي الشديد، فالأهلي لن يقدر على ثمن الشراء نهائيا، أما تجديد الإعارة يحتاج للتفاوض بطريقة ما، قبل شهرين كان التفاوض سهلا، لا أقول ذلك لأن اللاعب تلقى عرضا لأن لديه عرض من أول يوم، وبدوري أحاول تسهيل الأمور على النادي الأهلي نجاحي من عدمه لا يعني أنني لم أقم بدوري 100%".
رمضان-صبحى

صدمة.. فرصة استمرار رمضان صبحي مع الأهلي معدومة

كشف نادر شوقي، وكيل أعمال رمضان صبحي، نجم المنتخب الوطني ونادي هيدرسفيلد الإنجليزي المعار لصفوف النادي الأهلي، أن رمضان يرغب في الاستمرار مع المارد الأحمر، لكنه ألمح إلى صعوبة موقف القلعة الحمراء في التفاوض لتجديد إعارة اللاعب، وقال شوقي في تصريحات تليفزيونية: "بدأت التشاور مع مسؤولي الأهلي منذ يومين فقط، لأن عقد رمضان صبحي ينتهي في الأول من يوليو، والنادي الإنجليزي صمم على وجود اللاعب في إنجلترا اعتبارا من 2 يوليو، وفرصة استمرار رمضان مع الأهلي تكاد تهبط ولا تصعد، كنت أريد أن أقول لفظ معدومة ولكن لن أقوله".
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كيبا: أتفهم حزن دي خيا من مشاركتي أساسيا

شارك حارس تشيلسي كيبا للمباراة الثانية على التوالي مع المنتخب الإسباني، أمس في الفوز على السويد بثلاثية نظيفة ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى يورو 2020، ويأتي ذلك بعدما قدم مستوى مميزا في موسمه الأول مع تشيلسي في الموسم المنقضي، في الوقت الذي انخفض فيه مستوى حارس مانشستر يونايتد ديفيد دي خيا بشدة مع نهاية الموسم، الأمر الذي كلفه مركزه في التشكيل الأساسي للروخا، وقال كيبا حسبما نقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية: "سأواصل العمل الذي أقدمه في الوقت الحالي، حيث سأقدم أفضل ما لدي على صعيد الأندية، كي أحافظ على ثقة مدرب المنتخب الوطني".
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تصفيات يورو 2020.. مواجهات سهلة لكبار أوروبا اليوم

تتواصل اليوم الثلاثاء مباريات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة إلى يورو 2020، وترحل فرنسا لمواجهة أندورا في تمام الساعة 8:45 مساء، بحثًا عن تحقيق الانتصار وتعويض خيبة الخسارة في الجولة الماضية أمام تركيا، ويحتل أبطال العالم المركز الثاني في المجموعة الثامنة برصيد 6 نقاط، بينما تتذيل أندورا الترتيب دون رصيد من النقاط، وفي المجموعة العاشرة، تتطلع إيطاليا لمواصلة تحقيق العلامة الكاملة عندما تستقبل البوسنة والهرسك الساعة 8:45 مساء، وتحتل إيطاليا الصدارة برصيد 9 نقاط، بينما تتواجد البوسنة في المركز الرابع برصيد 4 نقاط.
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مانشيني يطالب إيطاليا بالمزيد بعد اكتساح اليونان

أكد مدرب منتخب إيطاليا روبرتو مانشيني انتظاره المزيد من فريقه بعد الفوز أمس على اليونان بثلاثية نظيفة، في التصفيات المؤهلة ليورو 2020، وقال مانشيني، حسب ما نقل موقع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم: "تمكنا بصورة مميزة من فرض أسلوبنا منذ بداية المباراة، أجدنا تمامًا الضغط العالي، ولكن انخفض مستوانا بعض الشيء في الشوط الثاني عندما كان يفترض بنا البحث عن تسجيل الهدف الرابع"، وبدوره قال لورينزو إنسيني لاعب الأزوري: "يعمل المدرب على خلق مجموعة رائعة من اللاعبين، ونحتاج لذلك بالفعل إن أردنا الذهاب بعيدًا".
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ديشامب: الهزيمة من تركيا صفعة جيدة لفرنسا

اعترف مدرب المنتخب الفرنسي ديديه ديشامب، أن الهزيمة أمام تركيا أمس بهدفين دون رد في التصفيات المؤهلة ليورو 2020، تعد صفعة لأبطال العالم، وقال المدرب الفرنسي: "حتى لو كنا أبطال العالم، فعندما نلعب بتلك الصورة، فلا يوجد أي أمل لدينا، تلقينا صفعة جيدة، وعلينا تحليلها، خاصة أننا أمامنا مباراة أخرى بعد 3 أيام، لا يوجد شيء يمكن قوله أكثر من أن تركيا أحسنت صنعًا وعلينا العودة إلى قواعدنا من جديد"، وبدوره قال متوسط ميدان الديوك موسى سيسوكو: "لا توجد أعذار، نعرف جيدًا المناطق التي قصرنا بها".
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