مدرب ألمانيا يشيد بمستوى الماكينات في اكتساح إستونيا

١٢ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٤٦ م

ألمانيا

قال ماركوس سورج، المدرب المساعد للمنتخب الألماني، بأنه لا يوجد أي مستوى أفضل من ذلك الذي قدمه منتخب الماكينات أمس الثلاثاء في التغلب على إستونيا بنتيجة 8-0، في التصفيات المؤهلة إلى يورو 2020، وقال سورج في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "حماس الفريق كان حاسمًا، أردنا إلهام الجماهير لتشجيعنا، وحققنا تلك النتيحة الكبيرة بفضل العمل الكبير الذي قدمه كل لاعب في الفريق، يجب الإشادة بالفريق، فعلى الرغم من طول الموسم المنقضي، إلا أنهم قدموا كل ما لديهم"، وذلك بحسب ما نقل موقع "فور فور تو".

وبحفاظه على نظافة شباكه أمس، حطم مانويل نوير الرقم القياسي السابق لسيب ماير والذي حققه في عام 1979، حيث نجح نوير بالتالي في الحفاظ على نظافة شباكه في 37 مباراة مع منتخب الألمان. وقال نوير عقب المباراة: "علينا الشعور بالفخر من المستوى الذي قدمناه في آخر مباراتين دوليتين، نرغب في مواصلة العمل والتعلم،