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المرأة «مأذونة» وتقسيط سيارة للبنك.. الإفتاء توضح الحكم الشرعي

١٢ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٥١ م
دار الإفتاء المصرية
دار الإفتاء المصرية
أكدت دار الإفتاء المصرية، أنه يجوز شرعًا شراء سيارة بالتقسيط من خلال البنك، موضحة الأسباب الشرعية، في ردها على سؤال أحد المواطنين، اليوم الأربعاء، إذ قالت إنه من المقرر شرعًا أنه يصح البيع بثمن حال وبثمن مؤجل إلى أجل معلوم، وأن الزيادة في الثمن نظير الأجل المعلوم "جائزة شرعًا" على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء، مشيرة إلى أن التقسيط عن طريق البنك "لا يخرج عن هذا المعنى"، ولذلك لا ينبغي تسميتُه بالقرض حتى لا يلتبس بالقاعدة الشرعية "كل قرض جر نفعًا فهو رِبا".
وعن حكم الشرع في تعيين المرأة في وظيفة مأذون، قالت دار الإفتاء المصرية، إنه يجوز تعيين المرأة في وظيفة مأذون، مضيفة أنه معلوم أن المأذون إنما قد أُذِنَ له من الحاكم وولي الأمر أو القاضي فهو يقوم مقامه، وبذلك "لا يقتصر عمل المأذون على التوثيق فقط، بل يمتد في بعض الأحيان إلى بعض أعمال الولاية".وتابعت
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مصر تدين استهداف مليشيات الحوثي لمطار أبها السعودي

أصدرت وزارة الخارجية، بيانا أكدت فيه إدانة مصر -بأشد العبارات- استهداف مليشيات الحوثي في اليمن لمطار أبها الدولي جنوب المملكة العربية السعودية بمقذوف صباح اليوم، ما أسفر عن إصابة 26 شخصا من جنسيات مختلفة. وجاء في بيان الخارجية، أن مصر تقف حكومةً وشعباً مع حكومة وشعب المملكة العربية السعودية الشقيقة في مواجهة أي محاولة لاستهداف أمنها واستقرارها، مشددةً على ضرورة الوقف الفوري لأي استهداف للأراضي السعودية. وأعرب البيان عن تمنيات مصر بسرعة الشفاء للمصابين.
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غضب من تسريب امتحان الإنجليزي للثانوية.. وشكاوى من الأسئلة

سيطر الحزن على طلاب الثانوية العامة بسبب صعوبة أسئلة امتحان اللغة الإنجليزية، وتحديدا سؤال الترجمة من "إنجليزي لعربي" وسؤال المحادثة والاختيار من متعدد، الذي يتضمن 30 نقطة صعبة وغير مباشرة، وأوضح الطلاب أن سؤال المحادثة جاء عن الحياة الطلابية في الجامعات، وسؤال الترجمة عن البيئة، فيما طالب أولياء أمور الطلاب من مصححي مادة اللغة الإنجليزية، مراعاة شكاوى الطلاب أثناء عملية تصحيح كراسات الإجابة، مبدين غضبهم أيضا من تسريب الامتحان عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
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«الداخلية»: 6 ملايين حساب وهمي تروج للأكاذيب

أكد اللواء دكتور على حسني وكيل الإدارة العامة للإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية، أن هناك ملايين الصفحات على فيسبوك تروج للشائعات في مصر من الداخل والخارج. وكشف وكيل الإدارة في كلمة له بحلقة نقاشية عن ترويج الشائعات وخطورتها بمركز بحوث الشرطة، اليوم الأربعاء، أنه يوجد ما بين 4 إلى 6 ملايين صفحة وهمية على فيسبوك بمصر ومعظمها يروج الشائعات، ولا يتوقف الأمر على داخل مصر ولكن هناك من يطلقها من الخارج، بقصد إحداث البلبلة أو لأغراض تضر بمصالح الدولة المصرية وتماسك شعبها.
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التموين: احتياطي مصر من السكر يكفي 8 أشهر

اجتمعت اللجنة العليا للسكر برئاسة الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الخارجية، اليوم الأربعاء، بحضور رؤساء شركات الإنتاج، وممثلي وزارتي الصناعة والتجارة، والزراعة، ومصلحه الجمارك، والاتحاد العام للغرف التجارية، وكبريات الشركات التجارية المتخصصة وأكدت وزارة التموين في بيان رسمي، أصدرته عقب الاجتماع، أن احتياطي السكر يغطي احتياجات المصريين لمدة 8 أشهر، أشارت الوزارة إلى أن متوسط الاستهلاك الشهري يتراوح ما بين 230 ألف طن إلى 240 ألفا شهريًا.
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تعاملات بنكية (1)

بعد رفع رأس المال.. هل تلجأ البنوك إلى الاندماج؟

انتهى البنك المركزي المصري من إعداد قانون القطاع المصرفي الجديد، حيث تم إرساله إلى مجلس الوزراء للموافقة عليه، ومن المقرر أن يتم مناقشته في مجلس النواب خلال الشهر الجاري. ويغطي قانون القطاع المصرفي الجديد، كل من البنك المركزي والبنوك التجارية، وذلك لتطوير القانون ليتواكب مع التجارب الدولية، ويتضمن القانون الجديد أفضل الممارسات الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية المناظرة في مختلف دول العالم، كما يتضمن القانون الجديد أن يكون استقرار أسعار الصرف، هدفًا رئيسيا للسياسة النقدية، إلى جانب توفير الضوابط لإحداث نقلة في الأنشطة المصرفية في مصر.
محمد-سعفان

القوى العاملة تعلن أيام إجازة عيد الفطر للقطاع الخاص

أعلنت وزارة القوى العاملة، في بيان لها، اليوم الخميس، منح العاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل 12 لسنة 2003 إجازة أول وثاني أيام عيد الفطر المبارك، بأجر كامل، موضحة أنه يحق لصاحب العمل تشغيل العامل في هذين اليومين، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة، إضافة إلى أجره عن هذين اليومين مثلي هذا الأجر، ويأتي إعمالا لحكم المادة 52 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، والمعدل بالقرار الوزاري رقم 49 لسنة 2009، بشأن تحديد أيام الأعياد التي تعتبر إجازة بأجر كامل.
دولارات

تراجع جديد لسعر الدولار في البنوك.. وCIB أقل سعر

واصلت أسعار صرف الدولار الأمريكي تراجعها بشكل ملحوظ أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الخميس، في عدد من البنوك العاملة في مصر. وانخفض سعر الدولار في البنك التجاري الدولي بواقع قرشين ليسجل أقل سعر بنحو 16.84 جنيه للبيع، و16.74 جنيه للشراء، كما انخفض سعر الدولار في بنك عودة بواقع 3 قروش ليسجل نحو 16.84 جنيه للبيع، و16.74 جنيه للشراء، وتراجع سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصر، وبنك مصر بواقع قرش واحد فقط، ليسجل نحو 16.89 جنيه للبيع، و16.79 جنيه للشراء.
سلع-غذائية

بعد تراجع الدولار.. لماذا لم تنخفض الأسعار بالأسواق؟

شهدت أسعار العملة الخضراء تراجعا ملحوظا أمام الجنيه المصري منذ بداية العام الجاري 2019، لينخفض سعر الدولار في البنوك بأكثر من 100 قرش، ليصل إلى مستوى سعر 16.86 جنيه، في مقابل نحو 17.95 جنيه نهاية العام الماضي 2018. وعلى الرغم من انخفاض سعر الدولار، غير أن أسعار السلع ما زالت مرتفعة بالأسواق، بينما أكد عدد من الخبراء أن الأسعار ستتراجع بشكل ملحوظ مع استمرار انخفاض العملة الخضراء. وتراجع معدل تضخم أسعار المستهلكين بشكل طفيف خلال شهر أبريل الماضي، مسجلا 8.1%، في مقابل 8.9% خلال شهر مارس 2019، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
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