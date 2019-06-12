المرأة «مأذونة» وتقسيط سيارة للبنك.. الإفتاء توضح الحكم الشرعي

١٢ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٥١ م

دار الإفتاء المصرية

أكدت دار الإفتاء المصرية، أنه يجوز شرعًا شراء سيارة بالتقسيط من خلال البنك، موضحة الأسباب الشرعية، في ردها على سؤال أحد المواطنين، اليوم الأربعاء، إذ قالت إنه من المقرر شرعًا أنه يصح البيع بثمن حال وبثمن مؤجل إلى أجل معلوم، وأن الزيادة في الثمن نظير الأجل المعلوم "جائزة شرعًا" على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء، مشيرة إلى أن التقسيط عن طريق البنك "لا يخرج عن هذا المعنى"، ولذلك لا ينبغي تسميتُه بالقرض حتى لا يلتبس بالقاعدة الشرعية "كل قرض جر نفعًا فهو رِبا".

وعن حكم الشرع في تعيين المرأة في وظيفة مأذون، قالت دار الإفتاء المصرية، إنه يجوز تعيين المرأة في وظيفة مأذون، مضيفة أنه معلوم أن المأذون إنما قد أُذِنَ له من الحاكم وولي الأمر أو القاضي فهو يقوم مقامه، وبذلك "لا يقتصر عمل المأذون على التوثيق فقط، بل يمتد في بعض الأحيان إلى بعض أعمال الولاية".وتابعت