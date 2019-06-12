رياضة

القصة الكاملة للإطاحة بعلي معلول خارج منتخب تونس

علي معلول انضم لنسور قرطاج للمرة الأولى في 6 يوليو 2013، وكان عمره حينها 23 عامًا و6 أشهر و4 أيام، وكان نبيل معلول مدربًا لتونس، ولعب علي أولى مواجهاته أمام المغرب
تحرير:كريم مليم ١٢ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٥٢ م
علي معلول
علي معلول
أثار قرار الفرنسي آلان جيريس، المدير الفني لمنتخب تونس، المتمثل في التخلي عن علي معلول الظهير الأيسر لنسور قرطاج والنادي الأهلي، وتعويضه بكريم العواضي، صدمة في صفوف جماهير القلعة الحمراء، الذين عبروا عن دهشتهم من القرار، بينما انقسمت الآراء في تونس، وكشفت صحيفة الصريح التونسية عن أن معلول فوجئ بتسريب المعلومة لوسائل الإعلام قبل إبلاغه، وأشارت إلى أن جيريس فضّل أسامة الحدادي على "معلول" في آخر لحظة بفضل أدائه في مواجهة أمس الثلاثاء، أمام وصيف بطل العالم كرواتيا، كما نوهت بأن جريس مقتنع بقراره بعيدًا عن المجاملات.
من جانبها ذكرت صحيفة الصباح نيوز التونسية أن قرار جيريس تسبب في ردود أفعال كبيرة، خاصة مع القيمة الفنية لعلي معلول الذي انضم لصفوف الأهلي آتيا من الصفاقسي، وتفوقه على بقية منافسيه في مركز الظهير الأيسر. وواصلت "الصباح نيوز"، من مصادر، أن استبعاد معلول لم يكن لأسباب فنية وإنما لأسباب تأديبية بالأساس،
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تميمة-امم -افريقيا

تعرف على القنوات المجانية لنقل مباريات أمم إفريقيا

قبل أيام من استقبال الحدث الأكبر في قارة إفريقيا، وبداية بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 19 يونيو الجاري وحتى 21 من يوليو المقبل، والتي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا بعد أن كان يقام العرس القاري في السابق بمشاركة 16 منتخبًا، يقوم الكثير من عشاق كرة القدم حول العالم، بالبحث عن ترددات القنوات المجانية التي ستعرض مباريات البطولة عبر الأقمار الصناعية المختلفة، بعدما أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن عدد من القنوات الناقلة لمباريات البطولة.
رمضان-صبحى

نادر شوقي: الأهلي لن يقدر على ثمن شراء رمضان صبحي

أكد نادر شوقي، وكيل أعمال رمضان صبحي، نجم المنتخب الوطني ونادي هيدرسفيلد الإنجليزي المعار لصفوف النادي الأهلي، أن المارد الأحمر لن يقدر على ثمن شراء رمضان صبحي نهائيا، وقال شوقي في تصريحات تلفزيونية: "مع احترامي الشديد، فالأهلي لن يقدر على ثمن الشراء نهائيا، أما تجديد الإعارة يحتاج للتفاوض بطريقة ما، قبل شهرين كان التفاوض سهلا، لا أقول ذلك لأن اللاعب تلقى عرضا لأن لديه عرض من أول يوم، وبدوري أحاول تسهيل الأمور على النادي الأهلي نجاحي من عدمه لا يعني أنني لم أقم بدوري 100%".
رمضان-صبحى

صدمة.. فرصة استمرار رمضان صبحي مع الأهلي معدومة

كشف نادر شوقي، وكيل أعمال رمضان صبحي، نجم المنتخب الوطني ونادي هيدرسفيلد الإنجليزي المعار لصفوف النادي الأهلي، أن رمضان يرغب في الاستمرار مع المارد الأحمر، لكنه ألمح إلى صعوبة موقف القلعة الحمراء في التفاوض لتجديد إعارة اللاعب، وقال شوقي في تصريحات تليفزيونية: "بدأت التشاور مع مسؤولي الأهلي منذ يومين فقط، لأن عقد رمضان صبحي ينتهي في الأول من يوليو، والنادي الإنجليزي صمم على وجود اللاعب في إنجلترا اعتبارا من 2 يوليو، وفرصة استمرار رمضان مع الأهلي تكاد تهبط ولا تصعد، كنت أريد أن أقول لفظ معدومة ولكن لن أقوله".
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علي-معلول-الأهلى وحرس الحدود (8)

بعد الاستبعاد.. ماذا قدم علي معلول لنسور قرطاج؟

فجر الفرنسي آلان جيريس، المدير الفني لمنتخب تونس، مفاجأة مدوية في القائمة النهائية لنسور قرطاج التي ستشارك في بطولة أمم إفريقيا، إذ قرر جيريس استبعاد علي معلول الظهير الأيسر للنادي الأهلي، من القائمة النهائية لتونس، مع تعويضه بكريم العواضي لاعب النجم الساحلي، كما أخرج جيريس، الحارس أيمن دحمان من القائمة التي ضمت 23 لاعبًا سيخوضون كان 2019 بمصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، وتقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا بعد أن كان العرس القاري يقام في السابق بمشاركة 16 منتخبًا.
علي-معلول-الأهلى وحرس الحدود (8)

كيف تفاعلت الجماهير مع معلول بعد استبعاده من تونس؟

دشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي «هاشتاج» لعلي معلول، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ومنتخب تونس، بعد استبعاده من قائمة نسور قرطاج، التي تسافر إلى مصر لخوض كأس الأمم الإفريقية 2019، وذلك بعد مشاركته أمس في الدقائق الأخيرة أمام كرواتيا التي أقيمت بينهما أمس الثلاثاء، وانتهت بفوز تونس بهدفين لهدف، حيث أكد البعض أن هذا القرار خاطئ من قبل آلان جيريس المدير الفنى لمنتخب تونس، ولذلك لأنه من أفضل اللاعبين في الوقت الحالي مع القلعة الحمراء بالدوري المصري.
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تأديب وإصلاح.. نكشف تفاصيل استبعاد علي معلول من تونس

أثار قرار الفرنسي آلان جيريس، المدير الفني لمنتخب تونس، المتمثل في التخلي عن علي معلول، الظهير الأيسر لنسور قرطاج والنادي الأهلي، وتعويضه بكريم العواضي، صدمة في صفوف جماهير القلعة الحمراء، الذين عبروا عن دهشتهم من القرار، بينما انقسمت الآراء في تونس، وذكرت صحيفة الصباح نيوز التونسية، اليوم الأربعاء، أن قرار آلان جيريس تسبب في ردود أفعال كبيرة، خاصة مع القيمة الفنية لعلي معلول صاحب الـ29 عامًا والذي انضم لصفوف الأهلي قادمًا من الصفاقسي، وتفوقه على بقية منافسيه في مركز الظهير الأيسر.
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أول رد من علي معلول بعد استبعاده من منتخب تونس

علق علي معول، الظهير الأيسر لمنتخب تونس، والنادي الأهلي، على استبعاده من قائمة نسور قرطاج المشاركة في بطولة كأس أمم إفريقيا 2019، والتي تستضيفها مصر من 21 يونيو الحالي إلى 19 يوليو المقبل، والتي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا بعد أن كان يقام العرس القاري في السابق بمشاركة 16 منتخبًا، وكتب علي معلول، على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «القادم أفضل بإذن الله»، حيث تسبب اسبتعاد نجم تونس من قائمة أمم إفريقيا في صدمة بصفوف جماهير القلعة الحمراء، الذين عبروا عن دهشتهم من القرار.
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