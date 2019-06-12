القصة الكاملة للإطاحة بعلي معلول خارج منتخب تونس
علي معلول انضم لنسور قرطاج للمرة الأولى في 6 يوليو 2013، وكان عمره حينها 23 عامًا و6 أشهر و4 أيام، وكان نبيل معلول مدربًا لتونس، ولعب علي أولى مواجهاته أمام المغرب
تحرير:كريم مليم
١٢ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٥٢ م
علي معلول
أثار قرار الفرنسي آلان جيريس، المدير الفني لمنتخب تونس، المتمثل في التخلي عن علي معلول الظهير الأيسر لنسور قرطاج والنادي الأهلي، وتعويضه بكريم العواضي، صدمة في صفوف جماهير القلعة الحمراء، الذين عبروا عن دهشتهم من القرار، بينما انقسمت الآراء في تونس، وكشفت صحيفة الصريح التونسية عن أن معلول فوجئ بتسريب المعلومة لوسائل الإعلام قبل إبلاغه، وأشارت إلى أن جيريس فضّل أسامة الحدادي على "معلول" في آخر لحظة بفضل أدائه في مواجهة أمس الثلاثاء، أمام وصيف بطل العالم كرواتيا، كما نوهت بأن جريس مقتنع بقراره بعيدًا عن المجاملات.
من جانبها ذكرت صحيفة الصباح نيوز التونسية أن قرار جيريس تسبب في ردود أفعال كبيرة، خاصة مع القيمة الفنية لعلي معلول الذي انضم لصفوف الأهلي آتيا من الصفاقسي، وتفوقه على بقية منافسيه في مركز الظهير الأيسر.
وواصلت "الصباح نيوز"، من مصادر، أن استبعاد معلول لم يكن لأسباب فنية وإنما لأسباب تأديبية بالأساس،
من جانبها ذكرت صحيفة الصباح نيوز التونسية أن قرار جيريس تسبب في ردود أفعال كبيرة، خاصة مع القيمة الفنية لعلي معلول الذي انضم لصفوف الأهلي آتيا من الصفاقسي، وتفوقه على بقية منافسيه في مركز الظهير الأيسر.
وواصلت "الصباح نيوز"، من مصادر، أن استبعاد معلول لم يكن لأسباب فنية وإنما لأسباب تأديبية بالأساس، إذ لم يكن الظهير الأيسر للأهلي سعيدًا بالجلوس على دكة بدلاء تونس ضد كرواتيا، وأردفت أن معلول لم يقم بمصافحة زملائه، كما أنه لم يكن بنفس العزيمة والرغبة اللتين كانتا تميزانه في السابق، وهو ما لم يقبله المدرب الفرنسي الذي قرر التضحية به فرضًا للانضباط في المجموعة.
وحقق المنتخب التونسي مساء أمس الثلاثاء، انتصارًا معنويا على حساب منتخب كرواتيا بهدفين لهدف، وسجل هدفي نسور قرطاج أنيس البدري ونعيم سليتي، بينما أحرز هدف كرواتيا برونو بيتكوفيتش.
وأفادت تقارير صحفية أن "معلول" أراد أن يشارك في لقاء كرواتيا بشكل أساسي، وحين قرر جيريس جلوسه على دكة البدلاء، اعترض اللاعب بأسلوب غير لائق، ما أثار غضب جيريس، ومن ثم قرر جيريس مشاركته في الدقيقة الأخيرة من زمن المباراة عقابا له، وهو ما جعل معلول يزداد في غضبه كما أنه كان لا يريد النزول للملعب، لولا تدخل اللاعبين وإقناعه بالمشاركة.
ماذا قدم علي معلول لنسور قرطاج؟
معلول صاحب الـ29 عامًا، خاض مع نسور قرطاج 47 مباراة، بعدد دقائق بلغ 3.789 دقيقة، صنع خلالها 9 أهداف وتلقى بطاقتين صفراوين، كما خاض معلول 4 مباريات مع نسور قرطاج تحت 21 عامًا، سجل خلالها هدفًا.
معلول انضم للمنتخب التونسي للمرة الأولى في 6 يوليو 2013، وكان عمره حينها 23 عامًا و6 أشهر و4 أيام، حين كان نبيل معلول يقود نسور قرطاج، ولعب علي أولى مواجهاته أمام المغرب.
ومن المنتظر أن تعود بعثة تونس إلى أرضها آتية من كرواتيا لملاقاة بوروندي في 17 من الشهر الجاري، في آخر اللقاءات الودية قبل كأس أمم إفريقيا 2019.
ويستهل نسور قرطاج مشوارهم في كان 2019 بمواجهة أنجولا يوم 24 من الشهر الجاري ثم مالي في يوم 28 ثم موريتانيا في الثاني من يوليو المقبل.
آلان جيريس أخرج الحارس أيمن دحمان من القائمة التي ضمت 23 لاعبًا، وهم:
- حراسة المرمى: فاروق بن مصطفى (الشباب السعودي) - معز حسن (نيس الفرنسي) - معز بن شريفية (الترجي التونسي).
- خط الدفاع: ياسين مرياح (أولمبياكوس اليوناني) - وجدي كشريدة (النجم الساحلي التونسي) - نسيم هنيد (الصفاقسي التونسي) - أيمن بن محمد (الترجي التونسي) - محمد دراجر (بادربورن اليوناني) - ديلان برون (جينت البلجيكي) - كريم العواضي (النجم الساحلي التونسي) - أسامة الحدادي (الاتفاق السعودي) - رامي البدوي (الفيحاء السعودي).
- خط الوسط: مارك اللمطي (باير ليفركوزن الألماني) - غيلان الشعلالي (الترجي التونسي) - أنيس البدري (الترجي التونسي) - إلياس السخيري (مونبيلييه الفرنسي) - فرجاني ساسي (الزمالك) - بسام الصرارفي (نيس الفرنسي) - يوسف المساكني (يوبين البلجيكي) - نعيم السليتي (ديجون الفرنسي) - وهبي الخزري (سانت إتيان الفرنسي).
- خط الهجوم: طه الخنيسي (الترجي التونسي) - فراس شواط (الصفاقسي التونسي).
يذكر أن منافسات بطولة كأس الأمم 2019، تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو الجارى إلى 19 يوليو المقبل، وتقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا بعد أن كان العرس القاري يقام في السابق بمشاركة 16 منتخبًا، علمًا بأن مصر نالت شرف تنظيم البطولة الإفريقية من قبل في 4 مناسبات، في نسخ (1959- 1974- 1986- 2006).