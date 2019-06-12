القصة الكاملة للإطاحة بعلي معلول خارج منتخب تونس

علي معلول انضم لنسور قرطاج للمرة الأولى في 6 يوليو 2013، وكان عمره حينها 23 عامًا و6 أشهر و4 أيام، وكان نبيل معلول مدربًا لتونس، ولعب علي أولى مواجهاته أمام المغرب

تحرير:كريم مليم ١٢ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٥٢ م

علي معلول

أثار قرار الفرنسي آلان جيريس، المدير الفني لمنتخب تونس، المتمثل في التخلي عن علي معلول الظهير الأيسر لنسور قرطاج والنادي الأهلي، وتعويضه بكريم العواضي، صدمة في صفوف جماهير القلعة الحمراء، الذين عبروا عن دهشتهم من القرار، بينما انقسمت الآراء في تونس، وكشفت صحيفة الصريح التونسية عن أن معلول فوجئ بتسريب المعلومة لوسائل الإعلام قبل إبلاغه، وأشارت إلى أن جيريس فضّل أسامة الحدادي على "معلول" في آخر لحظة بفضل أدائه في مواجهة أمس الثلاثاء، أمام وصيف بطل العالم كرواتيا، كما نوهت بأن جريس مقتنع بقراره بعيدًا عن المجاملات.

من جانبها ذكرت صحيفة الصباح نيوز التونسية أن قرار جيريس تسبب في ردود أفعال كبيرة، خاصة مع القيمة الفنية لعلي معلول الذي انضم لصفوف الأهلي آتيا من الصفاقسي، وتفوقه على بقية منافسيه في مركز الظهير الأيسر. وواصلت "الصباح نيوز"، من مصادر، أن استبعاد معلول لم يكن لأسباب فنية وإنما لأسباب تأديبية بالأساس،