جريمة

«معركة الروب الأسود» هل يترشح عاشور نقيبًا للمحامين؟

ينقسم المحامون حول موقفهم من تعديلات قانون المحاماة.. فريق مؤيد يرى أنها لصالح المحامين.. وآخر معارض يرى أن عاشور يريد الترشح مجددا نقيبا للمحامين بالمخالفة للقانون
تحرير:تهامى البندارى ١٢ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٥٤ م
سامح عاشور- أرشيفية
سامح عاشور- أرشيفية
معركة جديدة يخوضها أصحاب الروب الأسود خلال الفترة القليلة المقبلة، تزامنا مع مناقشة اللجنة التشريعية بمجلس النواب، مشروع تعديل قانون المحاماة، وحالة اللغط المثارة وانقسام المحامين إلى فريقين، أحدهما يؤكد انتهاء فترة ولاية سامح عاشور نقيبًا للمحامين، وعدم جواز ترشحه لدورة ثالثة، وفريق آخر يؤيد التعديلات المقدمة من مجلس النقابة، والتي تفتح الباب وتسمح لسامح عاشور بالترشح مجددا نقيبا للمحامين، ما دعا عاشور إلى الخروج فى رسالة مصورة لجموع المحامين، قبل ساعات، يشرح فيها موقفه من تلك التعديلات.
أرجأت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها، الأحد الماضي، برئاسة النائب بهاء أبو شقة، مناقشة تقرير اللجنة الفرعية حول مشروع تعديل قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983، والقانون 197 لسنة 2008، إلى اجتماعها يوم 23 يونيو الجارى؛ بهدف إمهال الأعضاء مزيدا من الوقت لدراسة التقرير قبل مناقشته. وجه
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حادث- تصادم- سيارتين- و-توك- توك (2)

مصرع 12 وإصابة 11 آخرين في حادث تصادم بالأوتوستراد

لقى 12 شخصا مصرعهم اليوم الأربعاء، في حادث تصادم بطريق الأوتستراد بحلوان، وذلك بسبب السرعة الزائدة.. حيث ورد بلاغ إلى الإدارة العامة لشرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص أعلى طريق الأتوستراد، ليتم الدفع بقوة أمنية من المرور ترافقها سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث،وتبين أنه خلال سير عربية ميكروباص على الطريق قادمة من حلوان في اتجاه المعادي، انفجر إطارها فاصطدمت بسيارة ميكروباص أخرى، وسيارة ملاكي، ماتسبب في مصرع 12 وإصابة 11 آخرين، وجاري نقل جثث المصابين إلى المستشفيات.
محكمة عسكرية

المؤبد لـ32 وأحكام بالمشدد في «محاولة اغتيال السيسي»

قضت المحكمة العسكرية، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأربعاء، بالسجن المؤبد لـ 32 متهمًا، والمشدد 15 سنة لـ 29 آخرين، كما عاقبت 81 متهما آخرين بالسجن المشدد 5 سنوات، والمشدد 3 سنوات لـ 117 آخرين، والمشدد 10 سنوات لـ 36 آخرين، والسجن المشدد 7 سنوات لمتهم، وبراءة اثنين آخرين، وانقضاء الدعوى الجنائية لمتهم لوفاته، وعدم اختصاص لمتهم قاصر، وذلك لإدانتهم بمحاولة اغتيال رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، وولى عهد السعودية السابق، محمد بن نايف، والتحريض على تنفيذ عمليات عدائية ضد البلاد، في القضية المقيدة برقم 148 عسكرية.
سجن (2)

10 سنوات سجنا لسيدة «فقعت عين جارتها» في الشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار سامي بيومي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين سلامة جاب الله وأشرف عبيد، وسكرتارية تامر عبد العظيم وسامي سمير، اليوم الأربعاء، بمعاقبة ربة منزل بالسجن لمدة عشر سنوات، على خلفية اتهامها في القضية رقم 17619 جنايات ثانٍ الزقازيق لسنة 2018، بالتعدي على جارتها والتسبب في إصابتها بعاهة مستديمة في عينها، على أثر نشوب مشاجرة بينهما بسبب لهو الأطفال بكفر «الزقازيق البحري»، وانتهى الأمر بـ«فقع» عين الجارة.
حلقة-نقاشية-تنظمها-وزارة-الداخلية-عن-ترويج-الشائعات-عبر-وسائل-التواصل-الاجتماعى (2)

«بحوث الشرطة» يناقش مواجهة شائعات «السوشيال ميديا»

حلقة نقاشية نظمها مركز بحوث الشرطة بأكاديمية الشرطة، اليوم الأربعاء، بعنوان "ترويج الشائعات عبر وسائل التواصل الاجتماعى وأثرها على أمن المجتمع"، وشارك في الحلقة التي نظمتها الوزارة تحت رعاية محمود توفيق وزير الداخلية، عدد من قيادات أكاديمية الشرطة، من بينها اللواء أحمد إبراهيم مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة واللواء محمود الجمسي نائب رئيس الاكاديمية، اللواء حاتم حماد مدير مركز بحوث الشرطة، وممثلين من مجلس الوزراء والإذاعة المصرية ودكاترة إعلام.
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المحكم-الدستورية-العليا (2)

لماذا أعاد مجلس الدولة قانون «الدستورية العليا»؟

أرسل قسم التشريع بمجلس الدولة، ملاحظاته على مشروع القانون الخاص بتعديل قانون المحكمة الدستورية العليا، إلى مجلس النواب لمناقشتها داخل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اليوم الثلاثاء، وأوضح قسم التشريع، خلو الأوراق المرفقة للمشروع الوارد مما يفيد أخذ رأي الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا، بالمخالفة لحكم المادة 191 من الدستور، والتي ناطت بالجمعية العامة للمحكمة القيام على شئون المحكمة وأوجبت أخذ رأيها في مشروعات القوانين المتعلقة بشئونها، وهو ما اعتبره مجلس الدولة إجراء دستوري جوهري لا يجوز إغفاله.
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المشدد 3 سنوات لمتهمَين في «العائدون من ليبيا»

قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني، وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم، والدكتور علي عمارة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الإثنين، بالسجن المشدد 3 سنوات لاثنين من المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ«العائدون من ليبيا»، وذلك لإدانتهم بارتكاب جرائم الانضمام لجماعة إرهابية من شأنها تكدير السلم والأمن العام بالبلاد والتخطيط لارتكاب أعمال إرهابية، والعمل على قلب نظام الحكم، والتحريض على مهاجمة رجال الشرطة والقوات المسلحة.
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النقض تنقذ متهما من الإعدام في «اقتحام كرداسة»

قضت محكمة النقض، اليوم الاثنين، بقبول الطعن المقدم من أحد المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ«اقتحام مركز كرداسة» وقضت باستبدال حكم الإعدام الصادر بحقه بالسجن المؤبد، على خلفية الاتهامات الموجهة إليه بالتجمهر بغرض تنفيذ أعمال إرهابية وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وارتكاب جرائم القتل العمد، والشروع فيه، حيث إنهم بيتوا النية، وعقدوا العزم على قتل ضباط وأفراد قوة شرطة مركز كرداسة انتقاما لفض اعتصامي رابعة العدوية وميدان النهضة، والانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور.
ذوى الاحتياجات الخاصة 2

تعرف على الجهات الملزمة بتعيين 5% من ذوي الاحتياجات

حددت محكمة النقض الجهات الملتزمة بتعيين ذوي الاحتياجات الخاصة وهى نسبة الـ5%، وأرست مبدأ قانونيا، خلال نظر الطعن المقيد برقم 14043 لسنة 82 قضائية بجلسة 2018/02/08 طعون قضائية، حيث أشارت المحكمة في حيثيات حكمها الصادر إلى أن الجهات الملتزمة بتعيين هذه النسبة قد وردت على سبيل الحصر في القانون الخاص بتأهيل المعوقين، وتحديدا وعلى سبيل الحصر في المادتين 9، 10 ق 39 لسنة 1975 بشأن تأهيل المعوقين، الأمر الذي يعني عدم سريان هذه النسبة على غيرها من الجهات.
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