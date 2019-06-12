«معركة الروب الأسود» هل يترشح عاشور نقيبًا للمحامين؟

ينقسم المحامون حول موقفهم من تعديلات قانون المحاماة.. فريق مؤيد يرى أنها لصالح المحامين.. وآخر معارض يرى أن عاشور يريد الترشح مجددا نقيبا للمحامين بالمخالفة للقانون

تحرير:تهامى البندارى ١٢ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٥٤ م

معركة جديدة يخوضها أصحاب الروب الأسود خلال الفترة القليلة المقبلة، تزامنا مع مناقشة اللجنة التشريعية بمجلس النواب، مشروع تعديل قانون المحاماة، وحالة اللغط المثارة وانقسام المحامين إلى فريقين، أحدهما يؤكد انتهاء فترة ولاية سامح عاشور نقيبًا للمحامين، وعدم جواز ترشحه لدورة ثالثة، وفريق آخر يؤيد التعديلات المقدمة من مجلس النقابة، والتي تفتح الباب وتسمح لسامح عاشور بالترشح مجددا نقيبا للمحامين، ما دعا عاشور إلى الخروج فى رسالة مصورة لجموع المحامين، قبل ساعات، يشرح فيها موقفه من تلك التعديلات.

أرجأت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها، الأحد الماضي، برئاسة النائب بهاء أبو شقة، مناقشة تقرير اللجنة الفرعية حول مشروع تعديل قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983، والقانون 197 لسنة 2008، إلى اجتماعها يوم 23 يونيو الجارى؛ بهدف إمهال الأعضاء مزيدا من الوقت لدراسة التقرير قبل مناقشته. وجه

أرجأت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها، الأحد الماضي، برئاسة النائب بهاء أبو شقة، مناقشة تقرير اللجنة الفرعية حول مشروع تعديل قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983، والقانون 197 لسنة 2008، إلى اجتماعها يوم 23 يونيو الجارى؛ بهدف إمهال الأعضاء مزيدا من الوقت لدراسة التقرير قبل مناقشته.

وجه سامح عاشور، نقيب المحامين، رسالة مصورة إلى جموع المحامين لإيضاح ما يثار حول تعديل قانون المحاماة، مشيرا إلى أن البعض يحاول دس معلومات مغلوطة من أجل الإيقاع بين المحامين ومجلسهم المنتخب نقيبا وأعضاءً، مبديا تعجبه مما يثيره ويروجه البعض داخل غرف المحامين، وعبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، بأن مشروع تعديل قانون المحاماة تم في فترة ريبة انتخابية، وهذا كلام غير صحيح، ولا يراد به سوى الباطل.



وأوضح نقيب المحامين أن مجلس النقابة العامة اتخذ قرارا خلال جلسته المنعقدة يوم 10 مايو 2017، بالموافقة على مشروع تعديل بعض أحكام قانون المحاماة، والمقدم لمجلس النواب.

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وتساءل «عاشور» عن سبب محاولة البعض إشعال فتنة الانتخابات قبل أوانها، إذ من المقرر أن تنعقد نهاية العام، فليس من حق أحد استدعاء المشهد الانتخابي في برنامج انتقامي ضد النقابة، مشددا على أن التعديلات المقدمة من النقابة تحقق نفعا للمحامين، وتلبي كل احتياجاتهم، وتوفر الحد الأدنى من الضمانات، ومنها ما نص عليه فصل المحاماة بدستور 2014، والآخر متعلق بتأكيد سيادة النقابة على جداولها.



ومن أبرز تعديلات قانون المحاماة بالنسبة لحديثى التخرج:

- امتداد الحماية للمحامي في غير حالات التلبس، وعدم جواز القبض عليه باتهامات الخصوم، وإحالة الشكاوى والبلاغات إلى المحامي العام الأول للاستئناف ليرى فيه الرأي القانوني اللازم.

- زيادة فترة التمرين لمحامي الجدول العام إلى 3 سنوات، بعد أن كانت سنتين في القانون الحالي.

- استحداث أكاديمية المحاماة لتكون مدة الدراسة بها عامين كشرط لتجديد القيد من جدول عام إلى ابتدائي.

- يتم إنقاص مدة الدراسة بالأكاديمية إلى سنة واحدة للحاصلين على دبلومة في القانون.

- لا ينجح المحامي (الطالب) في الأكاديمية إلا إذا حصل على 60% على الأقل من مجموع درجات الاختبارات، ولا ينقل من الفرقة الأولى إلى الفرقة الثانية إلا إذا نجح في جميع المواد الدراسية.

- يبدأ العمل بأكاديمية المحاماة خلال سنتين على الأكثر من العمل بهذا القانون، وإلى أن يتم العمل بالأكاديمية، يشترط الحصول على دبلومة في القانون لتجديد القيد من جدول عام إلى ابتدائي.

- التفويض في تعديل رسوم القيد وكل الأداءات التي يؤديها المحامون إلى نقابتهم.

- تحديد أعداد المقبولين سنويا بجداول النقابة وفي حالة زيادة المتقدمين على الأعداد المقررة تكون الأولوية لصاحب الدرجة العلمية الأعلى ثم الأعلى تقديرا ثم الأقدم تخرجا.

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يقول ياسر سيد أحمد، المحامي بالنقض، إن عددا من المحامين نظموا وقفة احتجاجية مصغرة أمام نقابة المحامين، أمس، لم تتخط الـ50 محاميا، من بينهم خريجو التعليم المفتوح، وظلوا يهتفون ضد مشروع تعديل القانون، مشيرا إلى أنه مع حق النقابة في تنقية جداولها وعدم قيد من لا يستحق القيد ضمن جداول النقابة.

وأشار المحامي والخبير القانوني، في تصريحات لـ«التحرير» إلى أنه في القانون القديم يظل المحامي فور تخرجه في كلية الحقوق، محاميا جزئيا لمدة سنتين، والتعديل الجديد ينص على أنه يظل 3 سنوات إلا إذا قام بعمل دبلومة، وهذا تعديل لا بأس به وجيد، كى يكون المحامي أكثر خبرة وفهما لوظيفته، ما ينعكس على المهنة بالثراء، وتابع موضحا أنه بخصوص الخلاف الدائر حاليا حول ترشح وانتهاء فترة سامح عاشور، فإن باب بطلان ترشحه لفترة جديدة ما زال مفتوحا إلى الآن، بتقديم دعاوى قضائية تتحدث عن بطلان ترشحه في دورة من الدورتين السابقتين.

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وبشأن التعديل الخاص بامتداد الحماية للمحامي في غير حالات التلبس، وعدم جواز القبض عليه باتهامات الخصوم، وإحالة الشكاوى والبلاغات إلى المحامي العام الأول للاستئناف ليرى فيها الرأي، يقول ياسر سيد أحمد، المحامي، إن هذا جيد جدا، فوفقا للتعديل الجديد، لا يجوز لعضو النيابة العامة أن يباشر التحقيق مع المحامي المضبوط في أى واقعة جنائية، دون حضور عضو من مجلس النقابة، كما اشترط التعديل ضرورة موافقة المحامي العام الأول لبدء التحقيق، الأمر الذي يحقق درجات تقاضٍ عالية، ويمثل ضمانة قوية للمحامي، معبرا عن رأيه: «أى حد يحاول افتعال مشكلة يتراجع ويسير في إجراءات قانونية قوية».



واتفق المحامي مع إجراءات التنقية التي بدأت فيها النقابة منذ أكثر من سنة، فجميع المحامين المشتغلين متضامنون مع ذلك التعديل لأنه يحمي المحامي ويقطع الطريق على من يحاول الإساءة للمهنة، ويقف حائط صد قويا أمام من يسعى إلى أن يحتمي اجتماعيا بكارنيه المحامي.



وأشار محمد أبو العلا، الخبير القانوني، وعضو اللجنة النقابية بالمطرية، إلى أن تعديلات قانون المحاماة، التي يناقشها مجلس النواب حاليا، تأتي لصالح المحامين، من ناحية الدبلومة والأكاديمية التي يقرها القانون، موضحا في تصريحات لـ«التحرير»: "لم تكن لدينا سيطرة على المقبولين بالنقابة، والآن أصبح لدينا الحق في تنقية الجداول، فباتت النقابة سيدة قرارها، كما تنص التعديلات الجديدة على تحصيل أتعاب المحاماة بطريقة مباشرة، بخلاف ما كان يتم سابقا، إذ كانت تورد تلك الأتعاب إلى وزارة العدل، وبعدها تستردها نقابة المحامين عبر إجراءات طويلة".

ووافق «أبو العلا» على ترشح سامح عاشور نقيبا للمحامين، لدورة ثالثة، نظرا لما أحدثه من طفرة في تنقية جداول النقابة والمضى نحو الصالح العام للمحامين جميعا، منوها بأن فترة ولاية «عاشور» من المقرر أن تنتهي في شهر نوفمبر من العام الحالي.

بينما يقول أحمد درويش، المحامي، إن الشك يحوم حول تعديلات قانون المحاماة الجديد، متسائلا: هل سيتم المساس بالمواد المتعلقة بالانتخاب الخاصة بنقيب المحامين ومجلسه، الذي أكد في أكثر من مرة وفي أكثر من مناسبة أنه لن يتم المساس بتلك المواد؟ وهل سيعمل التعديل الجديد على علو شأن المحامي، وإسباغ وتفعيل الحصانة أمام جهات التقاضي والاستدلال، أم أنه سيجعل الباب مواربا حتى لا يحصل المحامي على ضمانة وحصانة كافية لإتمام عمله أمام تلك الجهات دون تعنّت أو استفزاز كما هو الحاصل؟



ويرى «درويش» أن يكتفي مجلس نقابة المحامين بما قدموه خلال الفترة السابقة، وأن يتركوا الراية للشباب والدماء الجديدة والأفكار المنيرة، لافتا إلى أن مصلحة المحامي والحرية والتغيير وبناء جيل جديد يحمل الشعلة والراية، الأجدر والأحق بها شباب هذا الجيل من أصحاب الفكر والرأى.

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