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صاروخ كروز.. «الحوثي» تعلن تفاصيل استهداف مطار أبها

١٢ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٥٥ م
صاروخ - أرشيفية
صاروخ - أرشيفية
أعلن الناطق باسم القوات المسلحة التابعة لجماعة أنصار الله الحوثية في اليمن، استهداف برج المراقبة بمطار أبها الدولي جنوبي السعودية، في وقت سابق اليوم الأربعاء. وحسب قناة "المسيرة نت" التابعة للحوثيين، قال العميد يحيي سريع، إن "صاروخ كروز أُطلِق على مطار أبها، اليوم الأربعاءن استهدف برج المراقبة وأصاب هدفه بدقة عالية ما أدى إلى تدميره وخروجه عن الخدمة". وأوضح "سريع"، أن الملاحة الجوية في المطار تعطلت، مؤكدا أن أحدث المنظومات الأمريكية لم تستطع التصدي للصاروخ، حسب تعبيره.
كان "تحالف دعم الشرعية في اليمن" أعلن، الأربعاء، إصابة 26 مدنيا جراء سقوط مقذوف حوثي على مطار أبها الدولي. واستهدف الهجوم الإرهابي مطار أبها الدولي جنوب المملكة العربية السعودية، ما أسفر إصابة 26 شخصا جميعم مدنيون من المسافرين ومن جنسيات مختلفة، وأوضح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي لدعم الشرعية
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صواريخ

«جريمة حرب».. مطارات السعودية في مرمى نيران الحوثي

لم يمض على استهداف المنشآت النفطية في المملكة العربية السعودية شهرا، ولا تزال أيدي مليشيات الحوثي المدعومة من إيران تصر على العبث داخل المملكة من خلال استهداف المرافق الحيوية داخلها، والتي وصلت إلى المطارات واستهدفت المسافرين. فمنذ إطلاق التحالف العربي مهمته في اليمن والتي تقودها السعودية في شهر مارس 2015 لمحاربة تلك المليشيات الانقلابية وعودة الشرعية في اليمن، استهدف الحوثيون الأراضي السعودية بالعديد من الهجمات التي تزايدت على مدار الفترة الأخيرة.
صحف-سعودية1

صحف سعودية: عقوبات أمريكية على سوريين ولطمة لأردوغان

أطلعتنا الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم الأربعاء، على العديد من القضايا والموضوعات، أبرزها توقف العصيان المدني في السودان والعقوبات الأمريكية على تركيا، بالإضافة إلى تناول الشأن اليمني، وغيرها من القضايا. سلطت صحيفة "الشرق الأوسط" الضوء على تعليق العصيان المدني في السودان، ورفع الإضراب السياسي حتى إشعار آخر، ابتداءً من نهاية أمس، مع استمرار الاستعداد والتنظيم للجان الأحياء ولجان الإضراب في القطاعات المهنية والعمالية المختلفة. وأشاد بيان لتجمع المهنيين السودانيين بمشاركة الشعب السوداني في الإضراب وتوحده حول مطلبه بتسليم السلطة إلى حكومة مدنية.
صحف-امراتية

صحف الإمارات: تعليق العصيان في السودان حتى إشعار آخر

تصدرت أوضاع الصراع في الشرق الأوسط عناوين الصحف الإماراتية الصادرة اليوم الأربعاء، إذ تصدرت التطورات في السودان عناوين تلك الصحف، كما تناولت الأوضاع في اليمن وسوريا، إضافةً إلى العديد من القضايا الأخرى. أشارت صحيفة "الإمارات اليوم" إلى إعلان قوى الحرية والتغيير، التي تقود الحراك الشعبي في السودان، أمس، تعليق العصيان المدني، ورفع الإضراب السياسي في البلاد "حتى إشعار آخر"، في حين أعلن المجلس العسكري تشكيل لجنة تحقيق في الأحداث المتعلقة بفض الاعتصام.
سماء سوريا

الدفاعات الجوية السورية تتصدى لصواريخ إسرائيلية

أعلن التلفزيون السوري، فى نبأ عاجل، اليوم الأربعاء، عن وقوع انفجارات عدة في محافظة القنيطرة. وذكر التلفزيون السوري أيضا أن الدفاعات الجوية تتصدى لصواريخ إسرائيلية على تل الحارة في درعا ونجحت فى إسقاط عدد منها. بينما أفادت وكالة «سبوتنيك» الروسية، فيما نقلته على لسان مراسلها بالقنيطرة، بأن عدوانا إسرائيليا استهدف مواقع بريف القنيطرة جنوب سوريا. وأوضح مراسل الوكالة الروسية أن طيران الاستطلاع التابع لجيش الاحتلال الإسرائيلي كان يحلق في أجواء القسم المحتل من جبل الشيخ لقرابة ساعة قبل العدوان.
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صواريخ

«جريمة حرب».. مطارات السعودية في مرمى نيران الحوثي

لم يمض على استهداف المنشآت النفطية في المملكة العربية السعودية شهرا، ولا تزال أيدي مليشيات الحوثي المدعومة من إيران تصر على العبث داخل المملكة من خلال استهداف المرافق الحيوية داخلها، والتي وصلت إلى المطارات واستهدفت المسافرين. فمنذ إطلاق التحالف العربي مهمته في اليمن والتي تقودها السعودية في شهر مارس 2015 لمحاربة تلك المليشيات الانقلابية وعودة الشرعية في اليمن، استهدف الحوثيون الأراضي السعودية بالعديد من الهجمات التي تزايدت على مدار الفترة الأخيرة.
صحف-الإمارات (1)

صحف عربية: إيران تترنح.. والتحالف يتوعد الحوثيين

تحت عنوان "ترامب يجدد دعوة إيران للحوار... ويوسّط اليابان"، ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعا إيران مجدداً، أمس الإثنين، خلال زيارته لليابان، إلى الحوار وطلب وساطة يابانية في المواجهة الحالية بين واشنطن وطهران. وقال ترامب في مؤتمر صحفي عقده مع رئيس الوزراء الياباني آبي شينزو، في العاصمة اليابانية طوكيو، إنه يعتقد أن إيران "ترغب حقاً" في إبرام اتفاق نووي جديد، مضيفا "أعتقد أن هذا يمكن أن يتحقق وإذا رغبوا في الحوار فنحن راغبون أيضاً".
اسقاط-طائرة-استطلاع

إسقاط طائرة أطلقها الحوثيون على مطار الملك عبد الله

أعلنت قيادة التحالف العربي، أن قوات الدفاع الجوي السعودي اعترضت وأسقطت طائرة مسيرة معادية تحمل متفجرات أطلقها الحوثيون باتجاه مطار الملك عبد الله بجازان، أقصى جنوب غربي المملكة. وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، بأنه في تمام الساعة السابعة و14 دقيقة من، صباح اليوم الأحد، تمكنت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي من اعتراض وإسقاط طائرة مسيرة تحمل متفجرات أطلقها الحوثيون في محاولة لاستهداف مطار الملك عبد الله بجازان.
الامارات

الإمارات توجه رسالة للدول المشاركة في تحقيق الفجيرة

أصدرت وزارة الخارجية الإماراتية والتعاون الدولي، اليوم الأربعاء، بيانا، أعلنت فيه ترحيب دولة الإمارات العربية المتحدة، بانضمام عدد من الدول الصديقة والشقيقة إلى التحقيقات الجارية حول العمليات التخريبية التي استهدفت 4 ناقلات بالقرب من المياه الإقليمية للدولة بخليج عمان الأسبوع الماضي، قائلة: "إن حرص شركائنا الدوليين على المشاركة في التحقيقات وتضافر الجهود يدعم الحيادية والشفافية في الوصول إلى النتائج المطلوبة وهو ما تتطلع إليه دولة الإمارات العربية المتحدة من وراء هذا التحقيق".
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