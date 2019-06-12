صاروخ كروز.. «الحوثي» تعلن تفاصيل استهداف مطار أبها

١٢ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٥٥ م

صاروخ - أرشيفية

أعلن الناطق باسم القوات المسلحة التابعة لجماعة أنصار الله الحوثية في اليمن، استهداف برج المراقبة بمطار أبها الدولي جنوبي السعودية، في وقت سابق اليوم الأربعاء. وحسب قناة "المسيرة نت" التابعة للحوثيين، قال العميد يحيي سريع، إن "صاروخ كروز أُطلِق على مطار أبها، اليوم الأربعاءن استهدف برج المراقبة وأصاب هدفه بدقة عالية ما أدى إلى تدميره وخروجه عن الخدمة". وأوضح "سريع"، أن الملاحة الجوية في المطار تعطلت، مؤكدا أن أحدث المنظومات الأمريكية لم تستطع التصدي للصاروخ، حسب تعبيره.

كان "تحالف دعم الشرعية في اليمن" أعلن، الأربعاء، إصابة 26 مدنيا جراء سقوط مقذوف حوثي على مطار أبها الدولي. واستهدف الهجوم الإرهابي مطار أبها الدولي جنوب المملكة العربية السعودية، ما أسفر إصابة 26 شخصا جميعم مدنيون من المسافرين ومن جنسيات مختلفة، وأوضح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي لدعم الشرعية