طارق عامر يفوز بجائزة أفضل «مصرفي» في إفريقيا

تحرير:رنا عبد الصادق ١٢ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٥٩ م

طارق عامر محافظ البنك المركزي

فاز طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، بجائزة المصرفي الإفريقي "African Banker Award" السنوية كأفضل محافظ للبنوك المركزية الإفريقية لعام 2019. وتسلم عامر الجائزة خلال حفل أقيم مساء أمس في مالابو، عاصمة غينيا الاستوائية، على هامش رئاسته للوفد المصري المشارك في الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الإفريقي بصفته محافظ مصر لدى البنك، والمنعقدة خلال الفترة من 11 إلى 14 يونيو 2019، وذلك بحضور عدد كبير من وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية الإفريقية، ومحافظي الدول الأعضاء في بنك التنمية الإفريقي.

وتمنح هذه الجائزة سنويا لمحافظي البنوك المركزية ممن قاموا بإنجازات وإصلاحات مهمة في السياسة النقدية والقطاع المصرفي في الدول الإفريقية، بحسب البنك المركزي. وتولى طارق عامر منصب محافظ البنك المركزي في نوفمبر 2015، وقبلها كان يشغل منصب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، في الفترة من 2008 وحتى 2013. وبدأت