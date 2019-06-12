ديشامب يشيد بردة فعل منتخب فرنسا عقب خسارة تركيا

١٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٠٣ م

منتخب فرنسا

أشاد مدرب المنتخب الفرنسي ديديه ديشامب بلاعبيه، بعد خروجهم السريع من الخسارة أمام تركيا بهدفين دون رد، والفوز أمس على أندورا برباعية نظيفة في التصفيات المؤهلة إلى يورو 2020، وقال ديشامب في المؤتمر الصحفي: "أجبرت على تغيير الخطة بعد إصابة كل من رافائيل فاران وكينجسلي كومان، ولكن الأمر الجيد أن الفريق تفاعل بصورة مميزة بعد المستوى السيء الذي قدمناه أمام تركيا، نعم لم نصل إلى المستوى المعهود، ولكن أظهر اللاعبون الكثير من الالتزام"، وذلك حسبما نقل موقع "فور فور تو".

وأضاف ديشامب: "أجريت الكثير من التغييرات، وبدأنا المباراة بصورة جيدة وأظهرنا جودة عالية، وأعتقد بأن اللاعبين شعروا بالكثير من السعادة على الرغم من عدم اعتيادهم على هذا الملعب". وبدوره علق متوسط ميدان مانشستر يونايتد بول بوجبا على المباراة قائلًا: "حققنا انتصارا بمستوى مميز، خاصة أننا لم نكن جيدين في