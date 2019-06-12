رياضة

ديشامب يشيد بردة فعل منتخب فرنسا عقب خسارة تركيا

١٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٠٣ م
منتخب فرنسا
منتخب فرنسا
أشاد مدرب المنتخب الفرنسي ديديه ديشامب بلاعبيه، بعد خروجهم السريع من الخسارة أمام تركيا بهدفين دون رد، والفوز أمس على أندورا برباعية نظيفة في التصفيات المؤهلة إلى يورو 2020، وقال ديشامب في المؤتمر الصحفي: "أجبرت على تغيير الخطة بعد إصابة كل من رافائيل فاران وكينجسلي كومان، ولكن الأمر الجيد أن الفريق تفاعل بصورة مميزة بعد المستوى السيء الذي قدمناه أمام تركيا، نعم لم نصل إلى المستوى المعهود، ولكن أظهر اللاعبون الكثير من الالتزام"، وذلك حسبما نقل موقع "فور فور تو".
وأضاف ديشامب: "أجريت الكثير من التغييرات، وبدأنا المباراة بصورة جيدة وأظهرنا جودة عالية، وأعتقد بأن اللاعبين شعروا بالكثير من السعادة على الرغم من عدم اعتيادهم على هذا الملعب". وبدوره علق متوسط ميدان مانشستر يونايتد بول بوجبا على المباراة قائلًا: "حققنا انتصارا بمستوى مميز، خاصة أننا لم نكن جيدين في
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تعرف على القنوات المجانية لنقل مباريات أمم إفريقيا

قبل أيام من استقبال الحدث الأكبر في قارة إفريقيا، وبداية بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 19 يونيو الجاري وحتى 21 من يوليو المقبل، والتي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا بعد أن كان يقام العرس القاري في السابق بمشاركة 16 منتخبًا، يقوم الكثير من عشاق كرة القدم حول العالم، بالبحث عن ترددات القنوات المجانية التي ستعرض مباريات البطولة عبر الأقمار الصناعية المختلفة، بعدما أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن عدد من القنوات الناقلة لمباريات البطولة.
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نادر شوقي: الأهلي لن يقدر على ثمن شراء رمضان صبحي

أكد نادر شوقي، وكيل أعمال رمضان صبحي، نجم المنتخب الوطني ونادي هيدرسفيلد الإنجليزي المعار لصفوف النادي الأهلي، أن المارد الأحمر لن يقدر على ثمن شراء رمضان صبحي نهائيا، وقال شوقي في تصريحات تلفزيونية: "مع احترامي الشديد، فالأهلي لن يقدر على ثمن الشراء نهائيا، أما تجديد الإعارة يحتاج للتفاوض بطريقة ما، قبل شهرين كان التفاوض سهلا، لا أقول ذلك لأن اللاعب تلقى عرضا لأن لديه عرض من أول يوم، وبدوري أحاول تسهيل الأمور على النادي الأهلي نجاحي من عدمه لا يعني أنني لم أقم بدوري 100%".
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صدمة.. فرصة استمرار رمضان صبحي مع الأهلي معدومة

كشف نادر شوقي، وكيل أعمال رمضان صبحي، نجم المنتخب الوطني ونادي هيدرسفيلد الإنجليزي المعار لصفوف النادي الأهلي، أن رمضان يرغب في الاستمرار مع المارد الأحمر، لكنه ألمح إلى صعوبة موقف القلعة الحمراء في التفاوض لتجديد إعارة اللاعب، وقال شوقي في تصريحات تليفزيونية: "بدأت التشاور مع مسؤولي الأهلي منذ يومين فقط، لأن عقد رمضان صبحي ينتهي في الأول من يوليو، والنادي الإنجليزي صمم على وجود اللاعب في إنجلترا اعتبارا من 2 يوليو، وفرصة استمرار رمضان مع الأهلي تكاد تهبط ولا تصعد، كنت أريد أن أقول لفظ معدومة ولكن لن أقوله".
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مدرب ألمانيا يشيد بمستوى الماكينات في اكتساح إستونيا

قال ماركوس سورج، المدرب المساعد للمنتخب الألماني، بأنه لا يوجد أي مستوى أفضل من ذلك الذي قدمه منتخب الماكينات أمس الثلاثاء في التغلب على إستونيا بنتيجة 8-0، في التصفيات المؤهلة إلى يورو 2020، وقال سورج في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "حماس الفريق كان حاسمًا، أردنا إلهام الجماهير لتشجيعنا، وحققنا تلك النتيحة الكبيرة بفضل العمل الكبير الذي قدمه كل لاعب في الفريق، يجب الإشادة بالفريق، فعلى الرغم من طول الموسم المنقضي، إلا أنهم قدموا كل ما لديهم"، وذلك بحسب ما نقل موقع "فور فور تو".
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تصفيات يورو 2020.. مواجهات سهلة لكبار أوروبا اليوم

تتواصل اليوم الثلاثاء مباريات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة إلى يورو 2020، وترحل فرنسا لمواجهة أندورا في تمام الساعة 8:45 مساء، بحثًا عن تحقيق الانتصار وتعويض خيبة الخسارة في الجولة الماضية أمام تركيا، ويحتل أبطال العالم المركز الثاني في المجموعة الثامنة برصيد 6 نقاط، بينما تتذيل أندورا الترتيب دون رصيد من النقاط، وفي المجموعة العاشرة، تتطلع إيطاليا لمواصلة تحقيق العلامة الكاملة عندما تستقبل البوسنة والهرسك الساعة 8:45 مساء، وتحتل إيطاليا الصدارة برصيد 9 نقاط، بينما تتواجد البوسنة في المركز الرابع برصيد 4 نقاط.
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بوجبا بعد السقوط أمام تركيا: نحتاج إلى رد فعل قوي

كشف بول بوجبا نجم وسط ملعب منتخب فرنسا وفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي عن غضبه من مستوى منتخب الديوك في مواجهة منتخب تركيا أمس السبت في تصفيات أمم أوروبا يورو 2020، حيث صرح لصحيفة "ليكيب" الفرنسية بأن منتخب بلاده ظهر بأسوأ أشكاله منذ سنوات طويلة. وقال نجم منتخب فرنسا ومانشستر يونايتد الإنجليزي إنهم استعدوا لمباراة تركيا بشكل جيد مع علمهم أن المباراة ستكون في غاية الصعوبة وأن اللاعبين كانوا على ثقة في جماهيرهم التي دعمت المنتخب قبل المباراة بشكل مميز.
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مانشيني يطالب إيطاليا بالمزيد بعد اكتساح اليونان

أكد مدرب منتخب إيطاليا روبرتو مانشيني انتظاره المزيد من فريقه بعد الفوز أمس على اليونان بثلاثية نظيفة، في التصفيات المؤهلة ليورو 2020، وقال مانشيني، حسب ما نقل موقع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم: "تمكنا بصورة مميزة من فرض أسلوبنا منذ بداية المباراة، أجدنا تمامًا الضغط العالي، ولكن انخفض مستوانا بعض الشيء في الشوط الثاني عندما كان يفترض بنا البحث عن تسجيل الهدف الرابع"، وبدوره قال لورينزو إنسيني لاعب الأزوري: "يعمل المدرب على خلق مجموعة رائعة من اللاعبين، ونحتاج لذلك بالفعل إن أردنا الذهاب بعيدًا".
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