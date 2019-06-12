تبلغ100 ألف| يوسف زيدان يعلن عن المرشحين لنيل جائزته

تحرير:كريم محجوب ١٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٠٥ م

يوسف زيدان

أعلن الكاتب والروائي المصري يوسف زيدان، عن أصحاب الأعمال الخمسة التي رُشحت لنيل جائزة "يوسف زيدان لإبداعات الشباب العربي"، في مجالي الرواية، والشعر، والقصص القصيرة، وذلك عبر منشور كتبه على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وهم: الكاتبة تيسير النجار عن رواية "جئتُك بالحب"، والشاعر محمد الطماوي عن ديوانه "غربة الصوفي"، والكاتبة ريهام غريب عن رواية "ضمير مستتر"، والشاعرة آلاء حسانين عن ديوان شعر "يخرج مرتجفاً من أعماقه"، ونورا ناجي عن روايتها "بنات الباشا".

وأوضح زيدان أن الأعمال الإبداعية التي تقدم بها مؤلفوها لنيل الجائزة "يوسف زيدان لإبداعات الشباب العربي"، بلغت خمسين عملًا متنوعًا بين الروايات والمجموعات القصصية ودواوين الشعر، ومعظمها جاء جيداً ويستحق التقدير. وأضاف يوسف زيدان أن لجنة التصفية انتهت من تحديد الأعمال الأفضل، وسيتم الإعلان عن اسم الفائز