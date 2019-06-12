محمد إمام يتعاقد على فيلم جديد: مفاجأة مع مخرج عملاق

تحرير:التحرير ١٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٠٠ م

محمد إمام

أعلن النجم محمد إمام، عن تحضيره لفيلم سينمائي جديد، مع الموزع يوسف الطاهر، والمنتج أحمد بدوي، مشيرًا إلى أن الفيلم سيكون تجربة مختلفة تمامًا بالنسبة له، مشوقًا جمهوره للعمل، ونشر صورة له مع الثنائي، وكتب عبر حسابه بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": "إن شاء الله وبإذن الله فيلم مفاجأة مع مخرج عملاق، في حدوتة ماتعملش زيها قبل كده، مع المنتج والموزع الكبير الأستاذ يوسف الطاهر، وشريك رحلة النجاح أخويا أحمد بدوي، إن شاء الله هقدملكم حاجة جامدة ومختلفة تليق بيكم.. دعواتكم.. توكلنا على الله.. اللي جاي ماجاش زيه".

وبعد انقضاء الموسم الرمضاني لعام 2019، يستعد الفنان محمد إمام، لاستكمال تصوير فيلمه "لص بغداد" مع المخرج أحمد خالد موسى، والذي توقف بسبب انشغاله بمسلسل "هوجان" الذي عرض في شهر رمضان، ويشاركه البطولة: فتحي عبدالوهاب، صلاح عبدالله، محمد عبدالرحمن وياسمين رئيس. وسبق وتعاون محمد إمام مع المنتج أحمد بدوي،