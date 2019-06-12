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محمد إمام يتعاقد على فيلم جديد: مفاجأة مع مخرج عملاق

تحرير:التحرير ١٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٠٠ م
محمد إمام
محمد إمام
أعلن النجم محمد إمام، عن تحضيره لفيلم سينمائي جديد، مع الموزع يوسف الطاهر، والمنتج أحمد بدوي، مشيرًا إلى أن الفيلم سيكون تجربة مختلفة تمامًا بالنسبة له، مشوقًا جمهوره للعمل، ونشر صورة له مع الثنائي، وكتب عبر حسابه بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": "إن شاء الله وبإذن الله فيلم مفاجأة مع مخرج عملاق، في حدوتة ماتعملش زيها قبل كده، مع المنتج والموزع الكبير الأستاذ يوسف الطاهر، وشريك رحلة النجاح أخويا أحمد بدوي، إن شاء الله هقدملكم حاجة جامدة ومختلفة تليق بيكم.. دعواتكم.. توكلنا على الله.. اللي جاي ماجاش زيه".
وبعد انقضاء الموسم الرمضاني لعام 2019، يستعد الفنان محمد إمام، لاستكمال تصوير فيلمه "لص بغداد" مع المخرج أحمد خالد موسى، والذي توقف بسبب انشغاله بمسلسل "هوجان" الذي عرض في شهر رمضان، ويشاركه البطولة: فتحي عبدالوهاب، صلاح عبدالله، محمد عبدالرحمن وياسمين رئيس. وسبق وتعاون محمد إمام مع المنتج أحمد بدوي،
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طرح أفلام «منتدى شباب العالم» الوثائقية على WATCH IT

أعلنت الصفحة الرسمية لمنتدى شباب العالم، عبر مقطع فيديو نشرته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن طرح أفلامها الوثائقية عبر قناتها في منصة "WATCH IT"، ودعت صفحة منتدى شباب العالم، الراغبين في مشاهدة الأفلام الوثائقية للمنتدى، إلى تحميل تطبيق "WATCH IT"، والاطلاع على قناتها في المنصة التي أنشأتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المالكة لمجموعتي "إعلام المصريين" و"دي ميديا" برئاسة تامر مرسي، بداية شهر رمضان الماضي، بهدف حماية حقوق الملكية الفكرية للمحتوى.
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رسالة أمير طعيمة لصناع «الفيل الأزرق 2»: روعة وإبداع

أشاد الشاعر الغنائي أمير طعيمة بالإعلان الرسمي الأول لفيلم "الفيل الأزرق 2" بعد طرحه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مساء أمس الثلاثاء، مهنئا جميع أبطال الفيلم مقدمًا وقبل طرح الفيلم في دور العرض، إذ من المقرر أن يشارك في سباق موسم أفلام عيد الأضحى المبارك. وكتب أمير طعيمة، عبر "تويتر": "شكرًا مقدما لأحمد مراد، ومروان حامد، وكريم عبد العزيز، وهند صبري، وإياد نصار، ونيللي كريم، وفريق عمل الفيل الأزرق2، على الاختلاف والروعة والإبداع الواضح من التريلر. تعليق مبكر بس الجواب بيبان من عنوانه، واضح إن السينما المصرية ماشية في الاتجاه الصحيح".
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أفلام العيد| إيراد سبع البرمبة أقل من مليون لأول مرة

يتواصل عرض أفلام موسم عيد الفطر، في السينمات، وتتنافس 5 أفلام، هي "كازابلانكا" للفنان أمير كرارة، و"الممر" للفنان أحمد عز، و"سبع البرمبة" للفنان رامز جلال، و"حملة فرعون" للفنان عمرو سعد، و"محمد حسين" للفنان محمد سعد، وجاءت إيرادات الثلاثاء 11 يونيو، في صالح "كازابلانكا" الذي يحتل المركز الأول بفارق كبير عن منافسيه منذ طرحه في دور العرض، وحقق إيرادًا بالأمس بلغت 2 مليون و148 ألفا و548 جنيها، بالإضافة إلى الأرقام التي يحققها الفيلم على مستوى إيرادات السينما العربية والخليجية.
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محمد سعد: مسلسل جديد عن زواج أطاطا والحناوي (فيديو)

كشف الفنان محمد سعد، أن مسلسلا معروضا عليه للمشاركة به في السباق الرمضاني القادم لعام 2020، لكنه متردد في تقديمه لأنه مرهق. وأضاف سعد، خلال لقائه في برنامج "عرب وود" على قناة "روتانا": "المسلسل مكتوب منه بعض الحلقات، كوميدي، وهو فكرته عن زواج أطاطا والحناوي"، موضحًا سبب تسمية فيلمه "محمد حسين" الذي يخوض به سباق أفلام عيد الفطر المبارك، قائلا: "المعنى بتاعه في قلب الفيلم، إنه بيتقاله يا حمادة، زي كل اللي حمادة اللي في مصر، اللي كتفك بيحك فيهم وإنت ماشي".
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كريم محمود عبدالعزيز.. والده الذي علمه السحر

«هذا الشبل من ذاك الأسد».. المثل الشعبي المتداول بيننا ونردده دائما حينما نجد أن الطفل الصغير أصبح مثل أبيه فى الشبه والطباع والتصرفات وغيرها من التفاصيل التي تجعلنا فى بعض الأحيان نشعر لوهلة أننا أمام شخصية واحدة وليس اثنتين، وهذا المثل ينطبق على كريم نجل الفنان الكبير الراحل محمود عبدالعزيز، الذى يعد مفاجأة الموسم الدرامي الحالي لعام 2019، بكل المقاييس فى دور (لطفى الحراق) البلطجى الذى يخفى ضعفه خلف فرض سيطرته على صديقه (حورس) الذى يلعب دوره أوس أوس فى مسلسل «هوجان»، وهي الشخصية التي وقع فى غرامها المشاهد من أول مشهد.
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«هوجان» 23|محمد إمام يتاجر فى الآثار وينافس «اللباد»

شهدت الحلقة الثالثة والعشرون من مسلسل «هوجان»، علم «نور» تجسدها هاجر أحمد، بأن والدها «كمال اللباد» يجسده رياض الخولي، أنه تاجر آثار وهو من قتل والد «هوجان» يجسده محمد إمام، الذى طلب منها أن تتعاون معه لكي يكشف كل هذا، وأخبرته «لميس» تجسدها عايدة رياض، زوجها «كمال» بأن هناك علاقة بين «نور» و«هوجان»، لتغطى على موضوع التلاعب فى الحسابات بالشركة، وتحدث «كمال» مع «هوجان» وطلب منه أن يبعد عن ابنته ولا ينسى أنه مجرد حارس لها، وأخبره «هوجان» بأنه يريد أن يترك العمل معه، وهدده «كمال» بأنه إذا حاول كشف أى سر من أسراره سيقتله.
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«هوجان» 22.. محمد إمام يتحالف مع هاجر أحمد ضد والدها

شهدت الحلقة الثانية والعشرون من مسلسل «هوجان» الكثير من الأحداث بداية من اشتعال الغيرة فى قلب «نوجا» تجسدها أسماء أبو اليزيد، بعد أن تزوج عليها «لطفى الحراق» يجسده كريم محمود عبد العزيز، ليعاقبها بعد أن أخفت عليه أنها حامل من «هوجان» وليس منه، ثم كذب «هوجان» على «كمال اللباد» يجسده رياض الخولي، وأخبره أنه قتل «بهلول» يجسده صلاح عبد الله، لكنه أراد أن يعرف منه تفاصيل واقعة قتل والده وكل خبايا وأسرار عمله مع اللباد فى تجارة الآثار، وبالفعل أكد له «بهلول» أن «كمال» هو من قتل والده بعد أن طمع فى الآثار التي تتواجد أسفل منزله.
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