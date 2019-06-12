مغص كلوي وإغماء في لجان «الإنجليزي» بالدقهلية

تحرير:رانيا الديداموني ١٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٠٨ م

طلاب الثانوية العامة

أصيبت طالبة بالصف الثالث الثانوي، اليوم الأربعاء، بمغص كلوي، أثناء أداء امتحان مادة اللغة الإنجليزية، في لجنة بالمدرسة الإعدادية بنين، بقرية اللاوندي التابعة لإدارة أجا التعليمية بمحافظة الدقهلية، وتم نقلها بواسطة المدرسة إلى استقبال مستشفى أجا، وتم عمل اللازم لها قبل أن تعود مرة أخرى إلى اللجنة. كما دخلت طالبة بمدرسة خالد الطوخي التابعة لإدارة المنصورة التعليمية في حالة إغماء، وتبين إصابتها بهبوط ورفضت النقل إلى المستشفى وتم التعامل مع حالتها بواسطة طبيب اللجنة.

وأكد الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة، أن المدارس مزودة بفرق طبية مكونة من طبيب وممرضة للتعامل مع أي حالات مرضية، مع تخصيص سيارات إسعاف لنقل الحالات التي تستدعي الذهاب إلى المستشفيات، وإعداد تقارير بكل حالة مرضية لضمان حق الطالب. ويؤدي 43 ألفا و632 طالبا وطالبة بالثانوية العامة بالدقهلية، 14 ألفا