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مغص كلوي وإغماء في لجان «الإنجليزي» بالدقهلية

تحرير:رانيا الديداموني ١٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٠٨ م
طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة
أصيبت طالبة بالصف الثالث الثانوي، اليوم الأربعاء، بمغص كلوي، أثناء أداء امتحان مادة اللغة الإنجليزية، في لجنة بالمدرسة الإعدادية بنين، بقرية اللاوندي التابعة لإدارة أجا التعليمية بمحافظة الدقهلية، وتم نقلها بواسطة المدرسة إلى استقبال مستشفى أجا، وتم عمل اللازم لها قبل أن تعود مرة أخرى إلى اللجنة. كما دخلت طالبة بمدرسة خالد الطوخي التابعة لإدارة المنصورة التعليمية في حالة إغماء، وتبين إصابتها بهبوط ورفضت النقل إلى المستشفى وتم التعامل مع حالتها بواسطة طبيب اللجنة.
وأكد الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة، أن المدارس مزودة بفرق طبية مكونة من طبيب وممرضة للتعامل مع أي حالات مرضية، مع تخصيص سيارات إسعاف لنقل الحالات التي تستدعي الذهاب إلى المستشفيات، وإعداد تقارير بكل حالة مرضية لضمان حق الطالب. ويؤدي 43 ألفا و632 طالبا وطالبة بالثانوية العامة بالدقهلية، 14 ألفا
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محمد-شاكر-وزير-الكهرباء-02

36 مليون جنيه لغسل أبراج الكهرباء بـ«الهليكوبتر»

وقعت الشركة المصرية لنقل الكهرباء، برئاسة المهندسة صباح مشالي، عقدا مع شركة الخدمات البترولية الجوية "PAS" لمدة عام، قابلة للتجديد بموافقة الطرفين، للقيام بأعمال غسيل الأبراج والخطوط ذات الجهد الفائق، وذلك باستخدام الطائرات الهليكوبتر، مقابل 36 مليون جنيه. وقالت المهندسة صباح مشالي إن العقد يتضمن تنفيذ أعمال غسيل عازلات الأبراج والخطوط جهد 500 ك.ف باستخدام الطائرات الهليكوبتر وأحدث الوسائل لغسيل الأبراج وصيانتها دون قطع التغذية الكهربائية عن المشتركين.
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تباين آراء الطلاب حول امتحان اللغة الإنجليزية بمطروح

تباينت آراء طلاب الصف الثالث الثانوي حول امتحان اللغة الإنجليزية في محافظة مطروح، اليوم الأربعاء، فمنهم من رأى أن الامتحان سهل وذهبوا لطمأنة أولياء أمورهم المنتظرين أمام اللجنة، ومنهم من خرج محبطًا. جاء ذلك وسط تشديدات أمنية مكثفة بمحيط لجان الامتحانات على مستوى مراكز المحافظة موزعين على 10 لجان بحرم أمني بمحيط اللجنة، مع منع وقوف السيارات أو ما يعكر الصفو العام بمحيط اللجنة، وكذلك لإحكام الهدوء للطلاب، ووقوف أولياء الأمور خارج اللجان انتظارا لأبنائهم.
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طلاب الثانوية بالقليوبية سعداء بامتحان «الإنجليزية»

أعرب طلاب الثانوية العامة بلجان مدارس محافظة القليوبية عن فرحتهم بسهولة امتحان اللغة الإنجليزية، الذي أدوه اليوم الأربعاء، مشيرين إلى أن الامتحان في مجمله مناسب لكل مستويات الطلاب، وأن الوقت الخاص للإجابة عنه مناسب جدًّا ومتوافق مع الأسئلة التي جاءت من الكتاب المدرسي ونماذج الوزارة. وأوضح الطلابُ أن سؤال الاختيار كان به بعض النقاط التي تحتاج إلى التفكير، لتمييز الطالب المتفوق، وليس به أي مشكلات، بينما اشتكى عدد من الطلاب من صعوبة بعض أسئلة "القصة".
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مصر تدين استهداف مليشيات الحوثي لمطار أبها السعودي

أصدرت وزارة الخارجية، بيانا أكدت فيه إدانة مصر -بأشد العبارات- استهداف مليشيات الحوثي في اليمن لمطار أبها الدولي جنوب المملكة العربية السعودية بمقذوف صباح اليوم، ما أسفر عن إصابة 26 شخصا من جنسيات مختلفة. وجاء في بيان الخارجية، أن مصر تقف حكومةً وشعباً مع حكومة وشعب المملكة العربية السعودية الشقيقة في مواجهة أي محاولة لاستهداف أمنها واستقرارها، مشددةً على ضرورة الوقف الفوري لأي استهداف للأراضي السعودية. وأعرب البيان عن تمنيات مصر بسرعة الشفاء للمصابين.
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إغماء وهبوط لـ5 طالبات في امتحان الثانوية ببني سويف

تعرضت 5 طالبات بالثانوية العامة لحالة إغماء وهبوط حاد بالدورة الدموية، أثناء تأدية امتحان اللغة الإنجليزية بمدارس مراكز ببا وبني سويف والواسطى والفشن، ونقلت 5 سيارات إسعاف متمركزة أمام اللجان الطالبات، وهن "نورهان.ن.م - 19 سنة"، بعد تعرضها لحالة إغماء بمدرسة فاطمة الزهراء الثانوية بنات، إلى قسم الاستقبال بمستشفى ببا المركزي، والطالبة "هبه.ر.م - 18 سنة" بعد تعرضها لحالة إغماء أثناء تأدية الامتحان بمدرسة السيدة عائشة بمدينة بني سويف إلى قسم الاستقبال بمستشفى بنى سويف التخصصي.
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التعليم: امتحان «إنجليزي» الثانوية المتداول «مزيف»

بدأ طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية، اليوم الأربعاء، أداء امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى، بعدما انتهوا من أداء امتحانات " اللغة العربية – التربية الدينية – الاقتصاد – الإحصاء". وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على ضرورة التزام الطلاب المتقدمين لأداء الامتحانات بعدم اصطحاب أجهزة الهواتف المحمولة أو أية أجهزة تكنولوجية أخرى، حيث إن ذلك يؤدي إلى تعرض الطالب الذي يثبت قيامه بذلك إلى إلغاء امتحانه هذا العام في الدورين الأول والثاني، إضافةً إلى حرمانه من أداء الامتحان في العام القادم 2019/2020.
سيارة -اسعاف

إصابة طالبتين ومُجند في امتحانات الثانوية بكفر الشيخ

أصيب منذ قليل طالبتان ومجند بالتزامن مع امتحان الثانوية العامة بكفر الشيخ "مادة الاقتصاد" ، حيث تم التعامل مع المصابين بمحيط اللجان وهم "دعاء إبراهيم مرعى بمدرسة النهضة الابتدائية بمطوبس، شهنده أبو زيد بركات بمدرسة الشهيد سمير بدوى للغات" مصابين بمغص كلوى، بينما أصيب مجند يدعى "محمود محمد عبد المعبود" بحالة ضيق فى التنفس بمدرسة المعداوى ببيلا وتم التعامل بواسطة الفرق الطبية المتواجدة داخل المدارس وأطقم سيارات الإسعاف التى تواجدت بمحيط لجان الامتحانات.
سيارة -اسعاف

إغماء طالبة ثانوي داخل لجنة الاقتصاد ببني سويف

تعرضت طالبة بالصف الثالث الثانوي، اليوم الأثنين، لحالة إغماء أثناء تأدية امتحان مادة الاقتصاد داخل لجنة في إحدى مدارس مركز الفشن جنوب محافظة بني سويف. ونقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق بني سويف والمتمركزة أمام اللجنة الطالبة وتدعى "رانيا.ج.ع" 18سنة، أثناء تأدية الامتحان بلجنة مدرسة الفشن الإعدادية بنات إلى قسم الاستقبال بمستشفى الفشن المركزى لتلقى العلاج اللازم وإجراء كافة الإسعافات الأولية تحت إشراف الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة.
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