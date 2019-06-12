تعليق ناري من نجم منتخب تونس بعد استبعاد علي معلول

١٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٠٨ م

منتخب تونس

أبدى الدولي التونسي ياسين مرياح، نجم أولمبيكوس اليوناني، دهشته من استبعاد مواطنه علي معلول، نجم النادي الأهلي، من قائمة نسور قرطاج التي ستشارك في بطولة أمم إفريقيا 2019، المقامة بمصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، والتي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا بعد أن كان العرس القاري يقام في السابق بمشاركة 16 منتخبًا. وفجر الفرنسي آلان جيريس المدير الفني لمنتخب تونس، مفاجأة مدوية في القائمة النهائية لنسور قرطاج، وقرر استبعاد معلول مع تعويضه بكريم العواضي لاعب النجم الساحلي، كما أخرج الحارس أيمن دحمان من القائمة التي ضمت 23 لاعبًا.

وأثار قرار جيريس، صدمة في صفوف جماهير الأهلي، التي عبرت عن استغرابها من القرار فيما انقسمت الآراء في تونس. وكتب ياسين مرياح، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "انتصار مستحق على كرواتيا وصيف بطل كأس العالم 2018، لكن كأس أمم افريقيا 2019 بمصر بدون علي معلول لم أتوقعها بتاتا". وحقق