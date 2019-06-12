صور من وصول محمد صلاح لمعسكر المنتخب

١٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:١٥ م

محمد صلاح

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، انضمام محمد صلاح، نجم المنتخب وليفربول الإنجليزي، اليوم الأربعاء، إلى معسكر المنتخب الوطني، المقام ببرج العرب، استعدادا لبطولة كأس أمم إفريقيا 2019، والتي تستضيفها مصر من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، وذلك بعد انتهاء فترة إجازته، التي حصل عليها بعد تتويجه مع فريقه الإنجليزي، بلقب دوري أبطال أوروبا مع بداية الشهر الجاري، ومن المقرر أن يشارك محمد صلاح، في مران الفراعنة في السابعة مساء اليوم، استعدادًا لودية تنزانيا، المقرر إقامتها غدًا الخميس بملعب برج العرب في الإسكندرية.

ونشرت صفحة اتحاد الكرة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأربعاء، صورًا لمحمد صلاح فور وصوله إلى معسكر الفراعنة في برج العرب. المنتخب الوطني وقع على رأس المجموعة الأولى في بطولة كأس الأمم الإفريقية، باعتباره البلد المضيف، وضمت المجموعة الكونغو الديمقراطية وزيمبابوي وأوغندا. ويخوض