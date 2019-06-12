رسميا.. طلعت يوسف مديرا فنيا للاتحاد السكندري
تحرير:هاني العوضي
١٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:١٧ م
طلعت يوسف
أعلن مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري، برئاسة محمد مصيلحي، اتفاقه مع طلعت يوسف، لتولي القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم خلال الموسم الجديد (2019- 2020)، حيث عقد رئيس النادي جلسة مع المدير الفني الجديد، بحضور حازم الرجال أمين الصندوق، للاتفاق على كل التفاصيل الخاصة بقيادة "يوسف" لفريق الكرة، الموسم الجديد، إذ كان قد تم الاتفاق بين الطرفين على تولي القيادة الفنية لزعيم الثغر في آخر مباريات الفريق في بطولة الدوري هذا الموسم أمام نادي سموحة فقط.
ويملك طلعت يوسف سجلا تدريبيا حافلا، وهو أحد اللاعبين البارزين في تاريخ نادي الاتحاد السكندري، وسبقت له قيادة العديد من الأندية في الدوري الممتاز، وحقق العديد من الإنجازات مع هذه الفرق.
كما قاد نادي أهلي طرابلس الليبي وقام بتحقيق إنجاز كبير بالحصول على لقب بطولة الدوري الليبي، كما قاده للوصول إلى دور
ويملك طلعت يوسف سجلا تدريبيا حافلا، وهو أحد اللاعبين البارزين في تاريخ نادي الاتحاد السكندري، وسبقت له قيادة العديد من الأندية في الدوري الممتاز، وحقق العديد من الإنجازات مع هذه الفرق.
كما قاد نادي أهلي طرابلس الليبي وقام بتحقيق إنجاز كبير بالحصول على لقب بطولة الدوري الليبي، كما قاده للوصول إلى دور الثمانية بالبطولة الإفريقية للأندية الأبطال لأول مرة بتاريخ النادي.
ومن المقرر أن يحسم المدير الفني الجديد لزعيم الثغر تشكيل الجهاز الفني والإداري المعاون خلال الفترة المقبلة والإعلان عنه قبل بدء فترة الإعداد للموسم الجديد.
وأشار محمد مصيلحي إلى أنه يثق تمامًا بالقدرات الفنية الكبيرة لطلعت يوسف، مؤكدًا أن أي إنجاز لن يتحقق إلا بتضافر جهود الجميع ووقوفهم صفا واحد وعلى قلب رجل واحد وفي مقدمتهم جماهير الفريق السكندري من أجل إعلاء شأن النادي.