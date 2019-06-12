رسميا.. طلعت يوسف مديرا فنيا للاتحاد السكندري

تحرير:هاني العوضي ١٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:١٧ م

طلعت يوسف

أعلن مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري، برئاسة محمد مصيلحي، اتفاقه مع طلعت يوسف، لتولي القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم خلال الموسم الجديد (2019- 2020)، حيث عقد رئيس النادي جلسة مع المدير الفني الجديد، بحضور حازم الرجال أمين الصندوق، للاتفاق على كل التفاصيل الخاصة بقيادة "يوسف" لفريق الكرة، الموسم الجديد، إذ كان قد تم الاتفاق بين الطرفين على تولي القيادة الفنية لزعيم الثغر في آخر مباريات الفريق في بطولة الدوري هذا الموسم أمام نادي سموحة فقط.

ويملك طلعت يوسف سجلا تدريبيا حافلا، وهو أحد اللاعبين البارزين في تاريخ نادي الاتحاد السكندري، وسبقت له قيادة العديد من الأندية في الدوري الممتاز، وحقق العديد من الإنجازات مع هذه الفرق. كما قاد نادي أهلي طرابلس الليبي وقام بتحقيق إنجاز كبير بالحصول على لقب بطولة الدوري الليبي، كما قاده للوصول إلى دور