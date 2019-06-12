التموين: احتياطي مصر من السكر يكفي 8 أشهر

١٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٢٤ م

سكر

اجتمعت اللجنة العليا للسكر برئاسة الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الخارجية، اليوم الأربعاء، بحضور رؤساء شركات الإنتاج، وممثلي وزارتي الصناعة والتجارة، والزراعة، ومصلحه الجمارك، والاتحاد العام للغرف التجارية، وكبريات الشركات التجارية المتخصصة وأكدت وزارة التموين في بيان رسمي، أصدرته عقب الاجتماع، أن احتياطي السكر يغطي احتياجات المصريين لمدة 8 أشهر، أشارت الوزارة إلى أن متوسط الاستهلاك الشهري يتراوح ما بين 230 ألف طن إلى 240 ألفا شهريًا.

واستعرضت لجنة السكر، خلال الاجتماع، موقف أرصدة السكر بشركات إنتاج السكر، بمناسبة قرب انتهاء موسم إنتاج سكر البنجر، وأكدت وزارة التموين في بيانها، أن مصانع إنتاج سكر البنجر حققت زيادة في الإنتاج عن المستهدف المتوقع لهذا العام، مما قلل الفجوة ما بين الإنتاج والاستهلاك.وأشارت إلى أنه سوف يتم عقد اجتماع