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«الداخلية»: 6 ملايين حساب وهمي تروج للأكاذيب

تحرير:محمد عبد الجليل ١٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٢٦ م
الحلقة النقاشية
الحلقة النقاشية
أكد اللواء دكتور على حسني وكيل الإدارة العامة للإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية، أن هناك ملايين الصفحات على فيسبوك تروج للشائعات في مصر من الداخل والخارج. وكشف وكيل الإدارة في كلمة له بحلقة نقاشية عن ترويج الشائعات وخطورتها بمركز بحوث الشرطة، اليوم الأربعاء، أنه يوجد ما بين 4 إلى 6 ملايين صفحة وهمية على فيسبوك بمصر ومعظمها يروج الشائعات، ولا يتوقف الأمر على داخل مصر ولكن هناك من يطلقها من الخارج، بقصد إحداث البلبلة أو لأغراض تضر بمصالح الدولة المصرية وتماسك شعبها.
ولفت «حسني» أنه مؤخرا انتشرت شائعة عن اختطاف فتاة بالبحيرة، وبالتحري والفحص تبين أنها هاربة من أسرتها بسبب امتحانات الثانويه العامة، موضحا أن الإدارة العامة للإعلام لديها القدرة السريعة على الرد على الشائعات، وقال إن «شخصا أطلق شائعة عن تولي اسم معين لحقيبة وزارة النقل وتناقلت الخبر
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سامح-شكرى (1)

مصر تدين استهداف مليشيات الحوثي لمطار أبها السعودي

أصدرت وزارة الخارجية، بيانا أكدت فيه إدانة مصر -بأشد العبارات- استهداف مليشيات الحوثي في اليمن لمطار أبها الدولي جنوب المملكة العربية السعودية بمقذوف صباح اليوم، ما أسفر عن إصابة 26 شخصا من جنسيات مختلفة. وجاء في بيان الخارجية، أن مصر تقف حكومةً وشعباً مع حكومة وشعب المملكة العربية السعودية الشقيقة في مواجهة أي محاولة لاستهداف أمنها واستقرارها، مشددةً على ضرورة الوقف الفوري لأي استهداف للأراضي السعودية. وأعرب البيان عن تمنيات مصر بسرعة الشفاء للمصابين.
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غضب من تسريب امتحان الإنجليزي للثانوية.. وشكاوى من الأسئلة

سيطر الحزن على طلاب الثانوية العامة بسبب صعوبة أسئلة امتحان اللغة الإنجليزية، وتحديدا سؤال الترجمة من "إنجليزي لعربي" وسؤال المحادثة والاختيار من متعدد، الذي يتضمن 30 نقطة صعبة وغير مباشرة، وأوضح الطلاب أن سؤال المحادثة جاء عن الحياة الطلابية في الجامعات، وسؤال الترجمة عن البيئة، فيما طالب أولياء أمور الطلاب من مصححي مادة اللغة الإنجليزية، مراعاة شكاوى الطلاب أثناء عملية تصحيح كراسات الإجابة، مبدين غضبهم أيضا من تسريب الامتحان عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
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إغماء وهبوط لـ5 طالبات في امتحان الثانوية ببني سويف

تعرضت 5 طالبات بالثانوية العامة لحالة إغماء وهبوط حاد بالدورة الدموية، أثناء تأدية امتحان اللغة الإنجليزية بمدارس مراكز ببا وبني سويف والواسطى والفشن، ونقلت 5 سيارات إسعاف متمركزة أمام اللجان الطالبات، وهن "نورهان.ن.م - 19 سنة"، بعد تعرضها لحالة إغماء بمدرسة فاطمة الزهراء الثانوية بنات، إلى قسم الاستقبال بمستشفى ببا المركزي، والطالبة "هبه.ر.م - 18 سنة" بعد تعرضها لحالة إغماء أثناء تأدية الامتحان بمدرسة السيدة عائشة بمدينة بني سويف إلى قسم الاستقبال بمستشفى بنى سويف التخصصي.
سكر (3)

التموين: احتياطي مصر من السكر يكفي 8 أشهر

اجتمعت اللجنة العليا للسكر برئاسة الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الخارجية، اليوم الأربعاء، بحضور رؤساء شركات الإنتاج، وممثلي وزارتي الصناعة والتجارة، والزراعة، ومصلحه الجمارك، والاتحاد العام للغرف التجارية، وكبريات الشركات التجارية المتخصصة وأكدت وزارة التموين في بيان رسمي، أصدرته عقب الاجتماع، أن احتياطي السكر يغطي احتياجات المصريين لمدة 8 أشهر، أشارت الوزارة إلى أن متوسط الاستهلاك الشهري يتراوح ما بين 230 ألف طن إلى 240 ألفا شهريًا.
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قوات الشرطة - أرشيفية

لقطات حية لتعامل الشرطة مع منفذي حادث كمين العريش

عرضت فضائية «إكسترا نيوز» لقطات مصورة تظهر تعامل الأجهزة الأمنية مع منفذى هجوم كمين العريش، وهو ما أسفر عن مصرع 14 إرهابيا. وأعلنت وزارة الداخلية، فى بيان لها، أنه فى إطار ملاحقة العناصر الإرهابية المتورطة فى مهاجمة أحد الأكمنة الأمنية جنوب العريش، فجر الأربعاء، فقد أسفر تتبع مسار هروب العناصر المنفذة للحادث عن تحديد مكان مجموعة من العناصر الإرهابية، حال تواجدهم داخل أحد المنازل المهجورة بقطعة أرض فضاء فى حى المساعيد، بدائرة قسم شرطة ثالث العريش.
الشهيد-عمر-القاضى

سلاحنا كتير ورجالتنا أكتر.. رسالة صديق الشهيد عمر القاضي

أكد أحد أصدقاء الملازم أول عمر القاضى، الذى استشهد في أثناء أدائه واجبه الوطنى بشمال سيناء، صباح الأربعاء، أنه ليس حزينا على صديقه، لأنه مات شهيدا. وكتب محمد عامر، وهو ضابط شرطة، عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»: «يا جدعان حاجة أخيرة، الناس اللى مكلمانى تعزينى، أنا مش زعلان، أخويا شهيد، يا بخته والله، محدش يزعل أو يتنكد، عيدوا وانبسطوا بجد، عمر مات وفيه ضباط وعساكر بتجهز دلوقتى عشان تستلم الكمين مكانه، ولو ماتوا، هيستلمه غيرهم وغيرهم، وممكن أخوك أو ابنك فى يوم يقف مكان عمر».
كمين-العريش

مقتل 14 إرهابيا.. «الداخلية» تثأر لشهداء العريش

ذكرت فضائية "إكسترا نيوز"، في خبر عاجل مساء الأربعاء، أن رجال الأمن بوزارة الداخلية، تتبعوا مسار منفذي حادث العريش، وحددوا أماكن تواجدهم في حي المساعيد، وتمكنوا من قتل 14 إرهابيا. وأعلنت وزارة الداخلية استشهاد 8 من رجال الشرطة في هجوم إرهابي استهدف كمينا أمنيا بمدينة العريش في محافظة شمال سيناء، في الساعات الأولى من صباح الأربعاء. وقالت الوزارة في بيان لها إن عددا من العناصر الإرهابية استهدفت فجر اليوم كمينا جنوب العريش، ما أسفر عن مقتل 5 إرهابيين واستشهاد ضابط وأمين شرطة و6 مجندين،
هشام-امنه-محافظ البحيرة

ننشر نتيجة الشهادة الإعدادية في البحيرة

ينشر «التحرير» نتيجة الصف الثالث الإعدادي لعام 2019، والتي اعتمدها منذ قليل اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بنسبة نجاح بلغت 69.89%، حيث بلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان 90861 طالبا وطالبة حضر منهم 89517، ونجح منهم عدد 62559 طالبا وطالبة. وصرح الدكتور محمد سعد وكيل وزارة التربية والتعليم، أن إدارة بندر دمنهور جاءت في المركز الأول بنسبة نجاح 86.87% ثم بندر كفر الدوار بنسبة 74.68% ثم إدارة كوم حمادة في المركز الثالث بنسبة 64.48% وإدارة الدلنجات في المركز الرابع بنسبة 64.81% وجاءت إدارة ايتاي البارود في المركز الخامس بنسبة 81.29%.
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