«الداخلية»: 6 ملايين حساب وهمي تروج للأكاذيب

تحرير:محمد عبد الجليل ١٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٢٦ م

الحلقة النقاشية

أكد اللواء دكتور على حسني وكيل الإدارة العامة للإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية، أن هناك ملايين الصفحات على فيسبوك تروج للشائعات في مصر من الداخل والخارج. وكشف وكيل الإدارة في كلمة له بحلقة نقاشية عن ترويج الشائعات وخطورتها بمركز بحوث الشرطة، اليوم الأربعاء، أنه يوجد ما بين 4 إلى 6 ملايين صفحة وهمية على فيسبوك بمصر ومعظمها يروج الشائعات، ولا يتوقف الأمر على داخل مصر ولكن هناك من يطلقها من الخارج، بقصد إحداث البلبلة أو لأغراض تضر بمصالح الدولة المصرية وتماسك شعبها.

ولفت «حسني» أنه مؤخرا انتشرت شائعة عن اختطاف فتاة بالبحيرة، وبالتحري والفحص تبين أنها هاربة من أسرتها بسبب امتحانات الثانويه العامة، موضحا أن الإدارة العامة للإعلام لديها القدرة السريعة على الرد على الشائعات، وقال إن «شخصا أطلق شائعة عن تولي اسم معين لحقيبة وزارة النقل وتناقلت الخبر