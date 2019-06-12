المؤبد لـ32 وأحكام بالمشدد في «محاولة اغتيال السيسي»

تحرير:تهامى البندارى ١٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٣٤ م

المحكمة العسكرية

قضت المحكمة العسكرية، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأربعاء، بالسجن المؤبد لـ 32 متهمًا، والمشدد 15 سنة لـ 29 آخرين، كما عاقبت 81 متهما آخرين بالسجن المشدد 5 سنوات، والمشدد 3 سنوات لـ 117 آخرين، والمشدد 10 سنوات لـ 36 آخرين، والسجن المشدد 7 سنوات لمتهم، وبراءة اثنين آخرين، وانقضاء الدعوى الجنائية لمتهم لوفاته، وعدم اختصاص لمتهم قاصر، وذلك لإدانتهم بمحاولة اغتيال رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، وولى عهد السعودية السابق، محمد بن نايف، والتحريض على تنفيذ عمليات عدائية ضد البلاد، في القضية المقيدة برقم 148 عسكرية.

سبق لنيابة أمن الدولة العليا أن باشرت تحقيقاتها مع المتهمين، قبل أن تقرر إحالتهم إلى النيابة العسكرية لاستكمال التحقيق معهم في الاتهامات الموجهة إليهم، وإعداد أمر بإحالتهم أمام القضاء العسكري مجددا، وجاء بأمر الإحالة أن المتهمين ارتكبوا جرائم رصد واستهداف الكتيبة 101 بشمال سيناء بقذائف الهاون عدة مرات. كما