طرح أفلام «منتدى شباب العالم» الوثائقية على WATCH IT
تحرير:التحرير
١٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ م
WATCH IT
أعلنت الصفحة الرسمية لمنتدى شباب العالم، عبر مقطع فيديو نشرته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن طرح أفلامها الوثائقية عبر قناتها في منصة "WATCH IT"، ودعت صفحة منتدى شباب العالم، الراغبين في مشاهدة الأفلام الوثائقية للمنتدى، إلى تحميل تطبيق "WATCH IT"، والاطلاع على قناتها في المنصة التي أنشأتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المالكة لمجموعتي "إعلام المصريين" و"دي ميديا" برئاسة تامر مرسي، بداية شهر رمضان الماضي، بهدف حماية حقوق الملكية الفكرية للمحتوى.
وعلّقت الصفحة الرسمية لمنتدى شباب العالم، على الفيديو الذي قامت بنشره اليوم الأربعاء، قائلة: "يمكنكم الآن مشاهدة جميع أفلامنا الوثائقية على قناة WATCH iT، قم بتنزيل التطبيق وابقوا معنا لمزيد من الأفلام الوثائقية القادمة".
وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد وقعت بروتوكول تعاون مع الهيئة الوطنية
وعلّقت الصفحة الرسمية لمنتدى شباب العالم، على الفيديو الذي قامت بنشره اليوم الأربعاء، قائلة: "يمكنكم الآن مشاهدة جميع أفلامنا الوثائقية على قناة WATCH iT، قم بتنزيل التطبيق وابقوا معنا لمزيد من الأفلام الوثائقية القادمة".
وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد وقعت بروتوكول تعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسين زين، وذلك في إطار الحفاظ على المحتوى الإعلامي المصري المنتج قديمًا وحديثًا من التليفزيون المصري، ويمتلك حقوقه الرقمية، ويتيح هذا البروتوكول تقديم المحتوي كاملا على المنصة الرقمية الجديدة Watch iT التابعة لمجموعة إعلام المصريين، انطلاقا مما تقوم به إدارة المنصة، بالحصول على حقوق محتوى مميز في مختلف المجالات، ويلائم مختلف الفئات.