طرح أفلام «منتدى شباب العالم» الوثائقية على WATCH IT

تحرير:التحرير ١٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ م

WATCH IT

أعلنت الصفحة الرسمية لمنتدى شباب العالم، عبر مقطع فيديو نشرته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن طرح أفلامها الوثائقية عبر قناتها في منصة "WATCH IT"، ودعت صفحة منتدى شباب العالم، الراغبين في مشاهدة الأفلام الوثائقية للمنتدى، إلى تحميل تطبيق "WATCH IT"، والاطلاع على قناتها في المنصة التي أنشأتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المالكة لمجموعتي "إعلام المصريين" و"دي ميديا" برئاسة تامر مرسي، بداية شهر رمضان الماضي، بهدف حماية حقوق الملكية الفكرية للمحتوى.

وعلّقت الصفحة الرسمية لمنتدى شباب العالم، على الفيديو الذي قامت بنشره اليوم الأربعاء، قائلة: "يمكنكم الآن مشاهدة جميع أفلامنا الوثائقية على قناة WATCH iT، قم بتنزيل التطبيق وابقوا معنا لمزيد من الأفلام الوثائقية القادمة". وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد وقعت بروتوكول تعاون مع الهيئة الوطنية