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طرح أفلام «منتدى شباب العالم» الوثائقية على WATCH IT

تحرير:التحرير ١٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ م
WATCH IT
WATCH IT
أعلنت الصفحة الرسمية لمنتدى شباب العالم، عبر مقطع فيديو نشرته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن طرح أفلامها الوثائقية عبر قناتها في منصة "WATCH IT"، ودعت صفحة منتدى شباب العالم، الراغبين في مشاهدة الأفلام الوثائقية للمنتدى، إلى تحميل تطبيق "WATCH IT"، والاطلاع على قناتها في المنصة التي أنشأتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المالكة لمجموعتي "إعلام المصريين" و"دي ميديا" برئاسة تامر مرسي، بداية شهر رمضان الماضي، بهدف حماية حقوق الملكية الفكرية للمحتوى.
وعلّقت الصفحة الرسمية لمنتدى شباب العالم، على الفيديو الذي قامت بنشره اليوم الأربعاء، قائلة: "يمكنكم الآن مشاهدة جميع أفلامنا الوثائقية على قناة WATCH iT، قم بتنزيل التطبيق وابقوا معنا لمزيد من الأفلام الوثائقية القادمة". وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد وقعت بروتوكول تعاون مع الهيئة الوطنية
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محمد إمام يتعاقد على فيلم جديد: مفاجأة مع مخرج عملاق

أعلن النجم محمد إمام، عن تحضيره لفيلم سينمائي جديد، مع الموزع يوسف الطاهر، والمنتج أحمد بدوي، مشيرًا إلى أن الفيلم سيكون تجربة مختلفة تمامًا بالنسبة له، مشوقًا جمهوره للعمل، ونشر صورة له مع الثنائي، وكتب عبر حسابه بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": "إن شاء الله وبإذن الله فيلم مفاجأة مع مخرج عملاق، في حدوتة ماتعملش زيها قبل كده، مع المنتج والموزع الكبير الأستاذ يوسف الطاهر، وشريك رحلة النجاح أخويا أحمد بدوي، إن شاء الله هقدملكم حاجة جامدة ومختلفة تليق بيكم.. دعواتكم.. توكلنا على الله.. اللي جاي ماجاش زيه".
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رسالة أمير طعيمة لصناع «الفيل الأزرق 2»: روعة وإبداع

أشاد الشاعر الغنائي أمير طعيمة بالإعلان الرسمي الأول لفيلم "الفيل الأزرق 2" بعد طرحه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مساء أمس الثلاثاء، مهنئا جميع أبطال الفيلم مقدمًا وقبل طرح الفيلم في دور العرض، إذ من المقرر أن يشارك في سباق موسم أفلام عيد الأضحى المبارك. وكتب أمير طعيمة، عبر "تويتر": "شكرًا مقدما لأحمد مراد، ومروان حامد، وكريم عبد العزيز، وهند صبري، وإياد نصار، ونيللي كريم، وفريق عمل الفيل الأزرق2، على الاختلاف والروعة والإبداع الواضح من التريلر. تعليق مبكر بس الجواب بيبان من عنوانه، واضح إن السينما المصرية ماشية في الاتجاه الصحيح".
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أفلام العيد| إيراد سبع البرمبة أقل من مليون لأول مرة

يتواصل عرض أفلام موسم عيد الفطر، في السينمات، وتتنافس 5 أفلام، هي "كازابلانكا" للفنان أمير كرارة، و"الممر" للفنان أحمد عز، و"سبع البرمبة" للفنان رامز جلال، و"حملة فرعون" للفنان عمرو سعد، و"محمد حسين" للفنان محمد سعد، وجاءت إيرادات الثلاثاء 11 يونيو، في صالح "كازابلانكا" الذي يحتل المركز الأول بفارق كبير عن منافسيه منذ طرحه في دور العرض، وحقق إيرادًا بالأمس بلغت 2 مليون و148 ألفا و548 جنيها، بالإضافة إلى الأرقام التي يحققها الفيلم على مستوى إيرادات السينما العربية والخليجية.
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WATCH IT

6 قرارات جديدة لشركة watch it: نحفظ حقوق الجميع

أعلنت شركة watch it أول وأكبر منصة ديجيتال مملوكة للدولة المصرية، أنه فى إطار جهودها فى حماية حقوق المبدعين والمنتجين والتراث الفنى المصرى ومستقبل صناعة الدراما والسينما، وقعت اتفاقية مع مدينة الإنتاج الإعلامى لتسخير جميع الأعمال الإنتاجية الكبيرة داخل المدينة للعرض على منصة watch it أولا بأول ووفق الحقوق التى حصلت عليها الشركة، بل وحماية لحقوق جهات الإنتاج المختلفة. وقال الشركة: لن نسمح بمزيد من الإهدار أو السطو أو القرصنة على أى من المواد الفنية أو المحتوى الإبداعى الذى يملكه التلفزيون المصرى أو يتم تسجيله وتصويره بمدينة الإنتاج الإعلامى.
مسلسل قمر هادي

«قمر هادي» الحلقة 28.. انهيار هاني سلامة ومقتل عارف

شهدت أحداث الحلقة 28 من مسلسل قمر هادى، الذي يقوم ببطولته الفنان هاني سلامة، والمذاع على فضائية "On E" العديد من المفاجآت، إذ دخلت فيروز ابنة هادي أبو المكارم "هاني سلامة" المستشفى لعلاجها من سرطان الدم، ما جعل هادي في حالة نفسية سيئة جدا بسبب الصدمة، وتتوالى الصدمات في المسلسل، إذ يكشف هادى لشقيقه عصام أن "عارف" شقيقهما من والدهما، وبعد ساعات قليلة تم اختطاف عارف وعصام من قبَل فليب "تامر فرج" وقتل عارف، وذلك لإجبار عصام على الإفصاح عن تركيبة المخدر "حباية قمر".
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سينرجي تعلن عرض «فلانتينو» لعادل إمام في رمضان 2020

أعلنت شركة "سينرجي" للإنتاج والتوزيع، عن عرض مسلسل "فلانتينو" للزعيم عادل إمام في شهر رمضان المقبل 2020، حيث نشر رجل الأعمال تامر مرسي، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للإعلام، المالكة لمجموعتي "إعلام المصريين" و"دي ميديا"، عبر حسابه بـ"فيسبوك"، مساء اليوم الأحد، صورة للزعيم عادل إمام معلّقًا عليها: "هكذا نحتفل بعيد ميلاد الزعيم.. رمضان 2020 إن شاء الله"، مع الإشارة في بوستر مبدئي للعمل، إلى عرضه بمصر على القنوات الأربع المملوكة للشركة، وهي: "الحياة، dmc، cbc، one"، بالإضافة إلى منصة "watch it" الإلكترونية.
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يوسف الشريف مع تامر مرسي في رمضان 2020

أعلنت شركة "سينرجي" للإنتاج الفني والتوزيع، عن تعاقدها مع النجم يوسف الشريف على بطولة مسلسل جديد، من المقرر عرضه في رمضان المقبل 2020، ولم يتم الاستقرار على المؤلف والمخرج حتى الآن، حيث يعد هذا المسلسل ثاني تعاقدت شركة "سينرجي" بعد تعاقدها مع النجم محمد رمضان منذ أيام قليلة. ونشر رجل الأعمال تامر مرسي، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للإعلام، المالكة لمجموعتي "إعلام المصريين" و"دي ميديا"، اليوم السبت، صورة تجمعه مع النجم يوسف الشريف معلقًا: "رمضان 2020 إن شاء الله".
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