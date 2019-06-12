ارتفاع عجز الميزان التجاري لمصر إلى 4 مليارات دولار
١٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٣٧ م
الصادرات
أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع العجز في الميزان التجاري خلال شهر مارس 2019 بنسبة 10.1% على أساس سنوي، لتبلغ قيمة العجز نحو 4.15 مليار دولار، مقابل 3.77 مليار دولار في مارس 2018.
وأشار جهاز الإحصاء إلى انخفاض قيمة الصادرات بنسبة 3.9% لتبلغ 2.58 مليار دولار خلال مارس الماضي، مقابل 2.68 مليار دولار خلال نفس الشهر من العام السابق 2018، حيث تراجعت قيمة صادرات بعض السلع وأهمها ملابس جاهزة بنسبة 0.4%، والبترول الخام بنسبة 7.3%، وبرتقال طازج بنسبة 55.4%، وبطاطس بنسبة 1.1%.
بينما ارتفعت قيمة صادرات بعض السلع خلال مارس مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق، وأهمها منتجات البترول بنسبة 201.5%، ولدائن بأشكالها الأولية "بلاستيك" بنسبة 45.5%، وأسمدة بنسبة 2.7%، ومنتجات ألبان بنسبة 2.7%.
وبالنسبة للواردات، ارتفعت قيمتها بنسبة 4.3%، حيث بلغت 6.73 مليار دولار خلال مارس الماضي،
بينما ارتفعت قيمة صادرات بعض السلع خلال مارس مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق، وأهمها منتجات البترول بنسبة 201.5%، ولدائن بأشكالها الأولية "بلاستيك" بنسبة 45.5%، وأسمدة بنسبة 2.7%، ومنتجات ألبان بنسبة 2.7%.
وبالنسبة للواردات، ارتفعت قيمتها بنسبة 4.3%، حيث بلغت 6.73 مليار دولار خلال مارس الماضي، في مقابل 6.45 مليار دولار خلال نفس الشهر من العام السابق 2018.
ورجع الإحصاء أسباب الارتفاع إلى زيادة قيمة واردات بعض السلع وأهمها: لدائن بأشكالها الأولية "بلاستيك" بنسبة 14.3%، ومواد كيماوية عضوية وغير عضوية بنسبة 29.8%، وقمح بنسبة 18.7%، ولحوم بنسبة 5.0%.
بينما انخفضت قيمة واردات بعض السلع خلال مارس، وأهمها منتجات البترول بنسبة 3.1%، ومواد أولية من حديد أو صلب بنسبة 8.1%، وسيارات ركوب بنسبة 5.1%، وأدوية ومحضرات صيدلة بنسبة 1.3%.