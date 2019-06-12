ارتفاع عجز الميزان التجاري لمصر إلى 4 مليارات دولار

١٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٣٧ م

الصادرات

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع العجز في الميزان التجاري خلال شهر مارس 2019 بنسبة 10.1% على أساس سنوي، لتبلغ قيمة العجز نحو 4.15 مليار دولار، مقابل 3.77 مليار دولار في مارس 2018. وأشار جهاز الإحصاء إلى انخفاض قيمة الصادرات بنسبة 3.9% لتبلغ 2.58 مليار دولار خلال مارس الماضي، مقابل 2.68 مليار دولار خلال نفس الشهر من العام السابق 2018، حيث تراجعت قيمة صادرات بعض السلع وأهمها ملابس جاهزة بنسبة 0.4%، والبترول الخام بنسبة 7.3%، وبرتقال طازج بنسبة 55.4%، وبطاطس بنسبة 1.1%.

بينما ارتفعت قيمة صادرات بعض السلع خلال مارس مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق، وأهمها منتجات البترول بنسبة 201.5%، ولدائن بأشكالها الأولية "بلاستيك" بنسبة 45.5%، وأسمدة بنسبة 2.7%، ومنتجات ألبان بنسبة 2.7%. وبالنسبة للواردات، ارتفعت قيمتها بنسبة 4.3%، حيث بلغت 6.73 مليار دولار خلال مارس الماضي،