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ارتفاع عجز الميزان التجاري لمصر إلى 4 مليارات دولار

١٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٣٧ م
الصادرات
الصادرات
أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع العجز في الميزان التجاري خلال شهر مارس 2019 بنسبة 10.1% على أساس سنوي، لتبلغ قيمة العجز نحو 4.15 مليار دولار، مقابل 3.77 مليار دولار في مارس 2018. وأشار جهاز الإحصاء إلى انخفاض قيمة الصادرات بنسبة 3.9% لتبلغ 2.58 مليار دولار خلال مارس الماضي، مقابل 2.68 مليار دولار خلال نفس الشهر من العام السابق 2018، حيث تراجعت قيمة صادرات بعض السلع وأهمها ملابس جاهزة بنسبة 0.4%، والبترول الخام بنسبة 7.3%، وبرتقال طازج بنسبة 55.4%، وبطاطس بنسبة 1.1%.
بينما ارتفعت قيمة صادرات بعض السلع خلال مارس مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق، وأهمها منتجات البترول بنسبة 201.5%، ولدائن بأشكالها الأولية "بلاستيك" بنسبة 45.5%، وأسمدة بنسبة 2.7%، ومنتجات ألبان بنسبة 2.7%. وبالنسبة للواردات، ارتفعت قيمتها بنسبة 4.3%، حيث بلغت 6.73 مليار دولار خلال مارس الماضي،
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تميمة-امم -افريقيا

هل استعدت مصر لاستغلال بطولة إفريقيا سياحيا؟

باقٍ من الزمن 9 أيام فقط لبداية العرس الكروي الأهم في قارة إفريقيا. إنها الأميرة الإفريقية التي تعود إلى مصر بعد 13 عاما بمشاركة 24 منتخبا، ويعد تنظيم بطولة لكرة القدم الحدث الأبرز خلال 2019، والذي يعول عليه العاملون بالقطاع السياحي كي يكون بوابة انتعاش للقطاع الذي عانى كثيرًا خلال السنوات الأخيرة الماضية، فكيف استعدت وزارة السياحة لاستغلال أحداث البطولة بالشكل الأمثل للترويج لمصر؟ وهل تناسب هذه الاستعدادات هذا الحدث الكبير؟ وهل فاتنا شيء أم لا؟ وهل يمكن تداركه؟
عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب

بدء التعامل برقم التسجيل الضريبي الموحد يونيو الجاري

أعلنت مصلحة الضرائب المصرية، اليوم الأربعاء، أنه بداية من أول يونيو 2019 تم التعامل من خلال رقم التسجيل الضريبي الموحد وليس من خلال رقم الملف، وتم استبدال جميع أرقام الملفات الضريبية برقم التسجيل الضريبي الموحد، وذلك للتعامل به في جميع المأموريات الضريبية ولكافة أنواع الضرائب، سواء كانت ضرائب دخل أو قيمة مضافة أو غيرها. ويأتي ذلك في إطار تنفيذ قرار وزير المالية رقم 729 لسنة 2018، بهدف تحديث البيانات الضريبية، والاعتماد على رقم التسجيل الضريبي، بحسب مصلحة الضرائب.
جمارك

بعد الإعلان عن إنشائه لأول مرة.. ما الميناء الجاف؟

تستعد الحكومة ممثلة في وزارتي المالية والنقل، للبدء في مشروع إنشاء أول ميناء جاف في مصر، حيث أعلنت وزارة المالية عن فوز ثلاثة تحالفات دولية بتنفيذ هذا المشروع، ومن المقرر أن تتلقى وزارة النقل والوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص "p.p.p" التابعة لوزارة المالية، العطاءات الفنية والمالية الخاصة بإنشاء أول ميناء جاف بمصر، اعتبارًا من 11 يوليو المقبل، والمقرر إقامته بالمنطقة الصناعية بمدينة السادس من أكتوبر. ومن المقرر أن يعقب تنفيذ هذا المشروع، طرح إنشاء مركز لوجيستى على مساحة 300 فدان للتكامل مع الميناء الجاف.
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تجار: قرار حظر بيع الدواجن الحية خارج نطاق التنفيذ

قبل حلول شهر رمضان بنحو 10 أيام أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى من خلال اللجنة المشكلة لتطبيق قرار حظر تداول الدواجن الحية وشعبة الثروة الداجنة باتحاد الغرف التجارية، عن إرجاء تنفيذ قرار حظر بيع الدواجن الحية لحين انتهاء شهر رمضان المبارك، وبعد انتهاء الشهر وجد التجار أنفسهم حائرين هل عليهم الانتهاء من تنفيذ إجراءات تحويل النشاط، أم أن الوضع سيستمر على ما هو عليه ولن يتم منع البيع أو اتخاذ إجراء عقابي تجاه المخالفين؟ وهو ما سيتضح تفصيلا فى التقرير التالى.
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بعد صعود التضخم.. اتجاه قوي لتثبيت سعر الفائدة

أجمع العديد من المحللين وبنوك الاستثمار على قيام البنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية الشهر المقبل، وتأتى هذه التوقعات عقب صعود معدل التضخم خلال شهر مايو الماضي مسجلا مستوى 13.2%، في مقابل نحو 12.5% خلال أبريل 2019، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. كما ارتفع معدل التضخم السنوي العام بالمدن إلى 14.1% في مايو من 13% في أبريل الماضي، بحسب بيانات البنك المركزي، وارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 15.1% بنهاية شهر مايو الماضي، مقارنة بنحو 13% خلال شهر أبريل 2019.
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منها الليمون والدواجن.. 8 سلع رفعت التضخم خلال مايو

ارتفع معدل التضخم الشهري في مصر خلال شهر مايو الماضي بنسبة بلغت نحو 1%، ليسجل الرقم القياسي لأسعار المستهلكين نحو 311.1 نقطة، في مقابل نحو 308.1 نقطة خلال شهر أبريل 2019، وبالمقارنة بنحو 307 نقاط خلال شهر مارس السابق عليه، حسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وعلى أساس سنوي، ارتفع معدل التضخم السنوي خلال شهر مايو الماضي ليسجل نحو 13.2%، في مقابل نحو 12.5% خلال شهر أبريل السابق عليه، وبالمقارنة بنحو 11.5% خلال شهر أبريل من العام الماضي 2018.
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الإحصاء: ارتفاع معدل التضخم السنوي في مصر إلى 13.2%

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم، الإثنين، ارتفاع معدل التضخم السنوي في مصر ليسجل نحو 13.2% خلال شهر مايو الماضي، في مقابل نحو 12.5% خلال شهر أبريل السابق عليه، وبالمقارنة بنحو 11.5% خلال شهر أبريل من العام الماضي 2018. فيما بلغ الرقم القياسي لأسعار المستهلكين نحو 311.1 نقطة خلال شهر مايو 2019، ليرتفع معدل التضخم الشهري بنسبة 1%، بالمقارنة بشهر أبريل 2019. وتستهدف خطة الحكومة خفض معدل التضخم العام إلى 8.2% خلال العام المالي المقبل 2019-2020، في مقابل نحو 13.8% خلال العام المالي الماضي 2017-2018.
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توقعات بانخفاض معدل التضخم بدعم قوة الجنيه المصري

يعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء غدا، الإثنين، بيانات التضخم خلال شهر مايو الماضي، وسط توقعات باستمرار تراجعها للشهر الثاني على التوالي مدعومة بقوة الجنيه المصري. وانخفض معدل التضخم خلال شهر أبريل الماضي، مسجلا نحو 12.5%، في مقابل نحو 12.9% خلال نفس الشهر من العام الماضي 2018. ويقاس معدل التضخم من قبل جهاز الإحصاء، باحتساب نسبة التغير على أسعار 1000 سلعة وخدمة استهلاكية شهرياً من 15 ألف مصدر بالجمهورية، موزعة على 8 مناطق جغرافية بالجمهورية، ويتم جمع أسعار تلك الخدمات من المناطق الحضرية والريفية خلال الفترة من 1-28 من كل شهر.
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