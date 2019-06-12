إغماء وهبوط لـ5 طالبات في امتحان الثانوية ببني سويف
تحرير:محمد حفيظ
١٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٣٩ م
أولياء أمور طلاب الثانوية أثناء الامتحان
تعرضت 5 طالبات بالثانوية العامة لحالة إغماء وهبوط حاد بالدورة الدموية، أثناء تأدية امتحان اللغة الإنجليزية بمدارس مراكز ببا وبني سويف والواسطى والفشن، ونقلت 5 سيارات إسعاف متمركزة أمام اللجان الطالبات، وهن "نورهان.ن.م - 19 سنة"، بعد تعرضها لحالة إغماء بمدرسة فاطمة الزهراء الثانوية بنات، إلى قسم الاستقبال بمستشفى ببا المركزي، والطالبة "هبه.ر.م - 18 سنة" بعد تعرضها لحالة إغماء أثناء تأدية الامتحان بمدرسة السيدة عائشة بمدينة بني سويف إلى قسم الاستقبال بمستشفى بنى سويف التخصصي.
كما نقلت سيارات الإسعاف الطالبة "إسراء.ى.م - 18 سنة" أثناء تأدية الامتحان بمدرسة محمد جابر قصة بمدينة بنى سويف بعد تعرضها لحالة إغماء إلى قسم الاستقبال بمستشفى بنى سويف العام، والطالبة "سارة.س.م - 18 سنة" بعد تعرضها لهبوط حاد في الدورة الدموية أثناء تأدية الامتحان بمدرسة الواسطى الحديثة للبنات إلى
كما نقلت سيارات الإسعاف الطالبة "إسراء.ى.م - 18 سنة" أثناء تأدية الامتحان بمدرسة محمد جابر قصة بمدينة بنى سويف بعد تعرضها لحالة إغماء إلى قسم الاستقبال بمستشفى بنى سويف العام، والطالبة "سارة.س.م - 18 سنة" بعد تعرضها لهبوط حاد في الدورة الدموية أثناء تأدية الامتحان بمدرسة الواسطى الحديثة للبنات إلى قسم الاستقبال بمستشفى الواسطى المركزي، والطالبة "آية.ع.ع - 17 سنة"، أثناء تأدية الامتحان بمدرسة الإعدادية بالفشن بعد تعرضها لهبوط حاد بالدورة الدموي، وتم نقلها لقسم الاستقبال بمستشفى الفشن المركزى.
واطمأن المستشار هانى عبد الجابر محافظ بني سويف، على توافر التجهيزات بمقار اللجان وإعدادها لاستقبال الطلاب والمراقبين والملاحظين وتيسير أداء الطلاب للامتحانات بتوفير كل احتياجاتهم.