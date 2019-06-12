إغماء وهبوط لـ5 طالبات في امتحان الثانوية ببني سويف

تحرير:محمد حفيظ ١٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٣٩ م

أولياء أمور طلاب الثانوية أثناء الامتحان

تعرضت 5 طالبات بالثانوية العامة لحالة إغماء وهبوط حاد بالدورة الدموية، أثناء تأدية امتحان اللغة الإنجليزية بمدارس مراكز ببا وبني سويف والواسطى والفشن، ونقلت 5 سيارات إسعاف متمركزة أمام اللجان الطالبات، وهن "نورهان.ن.م - 19 سنة"، بعد تعرضها لحالة إغماء بمدرسة فاطمة الزهراء الثانوية بنات، إلى قسم الاستقبال بمستشفى ببا المركزي، والطالبة "هبه.ر.م - 18 سنة" بعد تعرضها لحالة إغماء أثناء تأدية الامتحان بمدرسة السيدة عائشة بمدينة بني سويف إلى قسم الاستقبال بمستشفى بنى سويف التخصصي.

كما نقلت سيارات الإسعاف الطالبة "إسراء.ى.م - 18 سنة" أثناء تأدية الامتحان بمدرسة محمد جابر قصة بمدينة بنى سويف بعد تعرضها لحالة إغماء إلى قسم الاستقبال بمستشفى بنى سويف العام، والطالبة "سارة.س.م - 18 سنة" بعد تعرضها لهبوط حاد في الدورة الدموية أثناء تأدية الامتحان بمدرسة الواسطى الحديثة للبنات إلى