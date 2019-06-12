صدمة.. فرصة استمرار رمضان صبحي مع الأهلي معدومة

١٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٣٩ م

رمضان صبحي

كشف نادر شوقي، وكيل أعمال رمضان صبحي، نجم المنتخب الوطني ونادي هيدرسفيلد الإنجليزي المعار لصفوف النادي الأهلي، أن رمضان يرغب في الاستمرار مع المارد الأحمر، لكنه ألمح إلى صعوبة موقف القلعة الحمراء في التفاوض لتجديد إعارة اللاعب، وقال شوقي في تصريحات تليفزيونية: "بدأت التشاور مع مسؤولي الأهلي منذ يومين فقط، لأن عقد رمضان صبحي ينتهي في الأول من يوليو، والنادي الإنجليزي صمم على وجود اللاعب في إنجلترا اعتبارا من 2 يوليو، وفرصة استمرار رمضان مع الأهلي تكاد تهبط ولا تصعد، كنت أريد أن أقول لفظ معدومة ولكن لن أقوله".

وأوضح نادر شوقي: "رغبة رمضان هي الاستمرار لموسم مع الأهلي ليتوج بدوري أبطال إفريقيا، لأنه عنيد، رمضان صبحي موجود منذ يناير وحاليا فرصته قليلة في الوجود مع الأهلي مع تبقي 10 أيام فقط على انتهاء عقده". وواصل وكيل أعمال رمضان صبحي: "إدارة الأهلي شعرت أن الموضوع مضمون لكن مع تغير الإدارة في النادي الإنجليزي،