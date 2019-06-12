رياضة

صدمة.. فرصة استمرار رمضان صبحي مع الأهلي معدومة

١٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٣٩ م
رمضان صبحي
رمضان صبحي
كشف نادر شوقي، وكيل أعمال رمضان صبحي، نجم المنتخب الوطني ونادي هيدرسفيلد الإنجليزي المعار لصفوف النادي الأهلي، أن رمضان يرغب في الاستمرار مع المارد الأحمر، لكنه ألمح إلى صعوبة موقف القلعة الحمراء في التفاوض لتجديد إعارة اللاعب، وقال شوقي في تصريحات تليفزيونية: "بدأت التشاور مع مسؤولي الأهلي منذ يومين فقط، لأن عقد رمضان صبحي ينتهي في الأول من يوليو، والنادي الإنجليزي صمم على وجود اللاعب في إنجلترا اعتبارا من 2 يوليو، وفرصة استمرار رمضان مع الأهلي تكاد تهبط ولا تصعد، كنت أريد أن أقول لفظ معدومة ولكن لن أقوله".
وأوضح نادر شوقي: "رغبة رمضان هي الاستمرار لموسم مع الأهلي ليتوج بدوري أبطال إفريقيا، لأنه عنيد، رمضان صبحي موجود منذ يناير وحاليا فرصته قليلة في الوجود مع الأهلي مع تبقي 10 أيام فقط على انتهاء عقده". وواصل وكيل أعمال رمضان صبحي: "إدارة الأهلي شعرت أن الموضوع مضمون لكن مع تغير الإدارة في النادي الإنجليزي،
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تميمة-امم -افريقيا

تعرف على القنوات المجانية لنقل مباريات أمم إفريقيا

قبل أيام من استقبال الحدث الأكبر في قارة إفريقيا، وبداية بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 19 يونيو الجاري وحتى 21 من يوليو المقبل، والتي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا بعد أن كان يقام العرس القاري في السابق بمشاركة 16 منتخبًا، يقوم الكثير من عشاق كرة القدم حول العالم، بالبحث عن ترددات القنوات المجانية التي ستعرض مباريات البطولة عبر الأقمار الصناعية المختلفة، بعدما أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن عدد من القنوات الناقلة لمباريات البطولة.
رمضان-صبحى

نادر شوقي: الأهلي لن يقدر على ثمن شراء رمضان صبحي

أكد نادر شوقي، وكيل أعمال رمضان صبحي، نجم المنتخب الوطني ونادي هيدرسفيلد الإنجليزي المعار لصفوف النادي الأهلي، أن المارد الأحمر لن يقدر على ثمن شراء رمضان صبحي نهائيا، وقال شوقي في تصريحات تلفزيونية: "مع احترامي الشديد، فالأهلي لن يقدر على ثمن الشراء نهائيا، أما تجديد الإعارة يحتاج للتفاوض بطريقة ما، قبل شهرين كان التفاوض سهلا، لا أقول ذلك لأن اللاعب تلقى عرضا لأن لديه عرض من أول يوم، وبدوري أحاول تسهيل الأمور على النادي الأهلي نجاحي من عدمه لا يعني أنني لم أقم بدوري 100%".
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رسميا.. طلعت يوسف مديرا فنيا للاتحاد السكندري

أعلن مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري، برئاسة محمد مصيلحي، اتفاقه مع طلعت يوسف، لتولي القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم خلال الموسم الجديد (2019- 2020)، حيث عقد رئيس النادي جلسة مع المدير الفني الجديد، بحضور حازم الرجال أمين الصندوق، للاتفاق على كل التفاصيل الخاصة بقيادة "يوسف" لفريق الكرة، الموسم الجديد، إذ كان قد تم الاتفاق بين الطرفين على تولي القيادة الفنية لزعيم الثغر في آخر مباريات الفريق في بطولة الدوري هذا الموسم أمام نادي سموحة فقط.
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رمضان-صبحى

نادر شوقي: الأهلي لن يقدر على ثمن شراء رمضان صبحي

أكد نادر شوقي، وكيل أعمال رمضان صبحي، نجم المنتخب الوطني ونادي هيدرسفيلد الإنجليزي المعار لصفوف النادي الأهلي، أن المارد الأحمر لن يقدر على ثمن شراء رمضان صبحي نهائيا، وقال شوقي في تصريحات تلفزيونية: "مع احترامي الشديد، فالأهلي لن يقدر على ثمن الشراء نهائيا، أما تجديد الإعارة يحتاج للتفاوض بطريقة ما، قبل شهرين كان التفاوض سهلا، لا أقول ذلك لأن اللاعب تلقى عرضا لأن لديه عرض من أول يوم، وبدوري أحاول تسهيل الأمور على النادي الأهلي نجاحي من عدمه لا يعني أنني لم أقم بدوري 100%".
رمضان-صبحى

الأهلي يتقدم بعرض لهيدرسفيلد لشراء رمضان صبحي

كشف سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، أن النادي سيتقدم بعرض رسمي خلال الأيام المقبلة لنادي هيدرسفيلد تاون الإنجليزي، من أجل شراء رمضان صبحي أو تجديد استعارته، وقال عبد الحفيظ في تصريحات خاصة لـ«التحرير»: «مهتمون باستمرار رمضان صبحي معنا في الفريق الأول وهناك اقتناع تام بضرورة وجوده خلال الفترة المقبلة، لذلك سنأخذ المبادرة خلال ساعات وسنخاطب هيدرسفيلد بشأنه، وسنحسم أولًا إذا كنا سنقدم عرض شراء أو استعارة، ثم سنشرع في سلك القنوات الرسمية مع النادي الإنجليزي حول اللاعب».
رمضان-صبحى

وكيل رمضان صبحي يفجر مفاجأة عن عرض الأهلي

كشف نادر شوقي مدير أعمال رمضان صبحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي حقيقة ما تردد عن تقدم الأهلي بعرض رسمي لشراء اللاعب نهائيًا من هيدرسفيلد الإنجليزي، حيث نفى شوقي التوصل لأي اتفاق من أي نوع يسمح باستمرار اللاعب مع القلعة الحمراء عقب انتهاء إعارته في الأول من يوليو المقبل، كان اللاعب قد انتقل إلى صفوف الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر مقابل 850 ألف جنيه إسترليني يحصل عليها نادي هيدرسفيلد، بالإضافة إلى راتب اللاعب.
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وكيل رمضان صبحي يفجر مفاجأة عن موقفه في الأهلي

كشف نادر شوقي وكيل رمضان صبحي جناح الأهلي أن إدارة الأخير لم تدخل في أي مفاوضات معه حتى اللحظة بخصوص استمرار اللاعب في صفوف القلعة الحمراء، جاء ذلك في تصريحات خاصة لـ «التحرير»، قائلًا: ""حتى الآن إدارة النادي الأهلي لم تدخل في مفاوضات معي بخصوص استمرار رمضان صبحي، الذي ينتهي عقده مع الأهلي في الأول من شهر يوليو المقبل، وهو تاريخ نهاية الإعارة، بعدها سيعود اللاعب إلى صفوف هدرسفيلد ولن يكون بمقدوره الاستمرار مع الأهلي بعد هذا التاريخ، إذا لم يجد جديد".
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