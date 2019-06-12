مؤلف «شقة فيصل» يعتذر بسبب هذا المشهد ويعد بحذفه
تحرير:كريم محجوب
١٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٤٠ م
شقة فيصل
اعتذر السيناريست محمد صلاح العزب، مؤلف مسلسل "شقة فيصل"، لمرضى التوحد من الأطفال، وذلك بعد ما واجه المسلسل من اتهامات بالإساءة لهم، وكتب العزب في منشور له على "فيسبوك": "اعتذار واجب، ورد بالحلقة 21 في مسلسل شقة فيصل على لسان أحد أبطال العمل عبارة فُهم منها أنها ضد أطفال التوحد، لذا يجب التوضيح أن العبارة غير مكتوبة في السيناريو، وأنها وردت بشكل عفوي على لسان الممثل، وهذا خطأ جسيم لا ينفيه ولا يقلل منه كونه غير مقصود، لهذا يجب الاعتذار التام لكل أطفالنا وتاج رؤوسنا أطفال التوحد وأهاليهم، مع تعهد واضح بحذف الجملة من المشهد في أي إعادة للمسلسل".
وقبل أيام، طالب مجلس إدارة جمعية التقدم للأشخاص ذوي الإعاقة والتوحد، من أبطال وفريق عمل مسلسل "شقة فيصل" ومجموعة قنوات "MBC مصر"، بتقديم اعتذار واضح للأشخاص ذوي التوحد وأسرهم، وحذف مشاهد من المسلسل ورد فيها إساءة واضحة من إحدى شخصيات المسلسل للأشخاص ذوي التوحد، بذكره التوحد كأنه سبة أو عيب.
وكانت مها
وقبل أيام، طالب مجلس إدارة جمعية التقدم للأشخاص ذوي الإعاقة والتوحد، من أبطال وفريق عمل مسلسل "شقة فيصل" ومجموعة قنوات "MBC مصر"، بتقديم اعتذار واضح للأشخاص ذوي التوحد وأسرهم، وحذف مشاهد من المسلسل ورد فيها إساءة واضحة من إحدى شخصيات المسلسل للأشخاص ذوي التوحد، بذكره التوحد كأنه سبة أو عيب.
وكانت مها هلالي، رئيس مجلس إدارة الجمعية، قالت في بيان صحفي، إن بعض مشاهد المسلسل تسببت في تشويه صورة الأشخاص ذوي التوحد، وأساءت إليهم وإلى أسرهم، وحرضت المجتمع على عدم تقبلهم ونبذهم، لأنها قدمتهم بصورة مغايرة للواقع بوصفهم عدوانيين خطرين على من حولهم.
"شقة فيصل" من تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل، وبطولة كريم محمود عبدالعزيز، وائل نور، آيتن عامر، نسرين أمين، صلاح عبدالله، أحمد فتحي.