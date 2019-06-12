مؤلف «شقة فيصل» يعتذر بسبب هذا المشهد ويعد بحذفه

تحرير:كريم محجوب ١٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٤٠ م

شقة فيصل

اعتذر السيناريست محمد صلاح العزب، مؤلف مسلسل "شقة فيصل"، لمرضى التوحد من الأطفال، وذلك بعد ما واجه المسلسل من اتهامات بالإساءة لهم، وكتب العزب في منشور له على "فيسبوك": "اعتذار واجب، ورد بالحلقة 21 في مسلسل شقة فيصل على لسان أحد أبطال العمل عبارة فُهم منها أنها ضد أطفال التوحد، لذا يجب التوضيح أن العبارة غير مكتوبة في السيناريو، وأنها وردت بشكل عفوي على لسان الممثل، وهذا خطأ جسيم لا ينفيه ولا يقلل منه كونه غير مقصود، لهذا يجب الاعتذار التام لكل أطفالنا وتاج رؤوسنا أطفال التوحد وأهاليهم، مع تعهد واضح بحذف الجملة من المشهد في أي إعادة للمسلسل".

وقبل أيام، طالب مجلس إدارة جمعية التقدم للأشخاص ذوي الإعاقة والتوحد، من أبطال وفريق عمل مسلسل "شقة فيصل" ومجموعة قنوات "MBC مصر"، بتقديم اعتذار واضح للأشخاص ذوي التوحد وأسرهم، وحذف مشاهد من المسلسل ورد فيها إساءة واضحة من إحدى شخصيات المسلسل للأشخاص ذوي التوحد، بذكره التوحد كأنه سبة أو عيب. وكانت مها