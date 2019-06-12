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مؤلف «شقة فيصل» يعتذر بسبب هذا المشهد ويعد بحذفه

تحرير:كريم محجوب ١٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٤٠ م
شقة فيصل
شقة فيصل
اعتذر السيناريست محمد صلاح العزب، مؤلف مسلسل "شقة فيصل"، لمرضى التوحد من الأطفال، وذلك بعد ما واجه المسلسل من اتهامات بالإساءة لهم، وكتب العزب في منشور له على "فيسبوك": "اعتذار واجب، ورد بالحلقة 21 في مسلسل شقة فيصل على لسان أحد أبطال العمل عبارة فُهم منها أنها ضد أطفال التوحد، لذا يجب التوضيح أن العبارة غير مكتوبة في السيناريو، وأنها وردت بشكل عفوي على لسان الممثل، وهذا خطأ جسيم لا ينفيه ولا يقلل منه كونه غير مقصود، لهذا يجب الاعتذار التام لكل أطفالنا وتاج رؤوسنا أطفال التوحد وأهاليهم، مع تعهد واضح بحذف الجملة من المشهد في أي إعادة للمسلسل".
وقبل أيام، طالب مجلس إدارة جمعية التقدم للأشخاص ذوي الإعاقة والتوحد، من أبطال وفريق عمل مسلسل "شقة فيصل" ومجموعة قنوات "MBC مصر"، بتقديم اعتذار واضح للأشخاص ذوي التوحد وأسرهم، وحذف مشاهد من المسلسل ورد فيها إساءة واضحة من إحدى شخصيات المسلسل للأشخاص ذوي التوحد، بذكره التوحد كأنه سبة أو عيب. وكانت مها
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تبلغ100 ألف| يوسف زيدان يعلن عن المرشحين لنيل جائزته

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كريم محمود عبدالعزيز.. والده الذي علمه السحر

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أحمد فهيم: «ولد الغلابة» أرهقني..والعمل مع السقا شرف

"عبد القادر".. اسم الشخصية التى يجسدها الفنان أحمد فهيم فى مسلسل «ولد الغلابة»، والتى نال عنها ردود فعل مميزة، خاصة أن الدور أحد أعمدة المسلسل، وهو محور تصاعد الأحداث فى العمل. كما أن أحمد فهيم موجود هذا العام أيضا بمسلسل «هوجان» مع الفنان محمد إمام، من خلال شخصية "رمضان الوردانى" على نقيض ما يقدمه فى «ولد الغلابة»، كما يشارك كذلك فى مسلسل "شقة فيصل" مع الفنان كريم محمود عبد العزيز. وبالأدوار الثلاثة، استطاع أحمد فهيم أن يُظهر موهبته الفنية على الساحة، ويصبح اسمه بين أهم الفنانين الذين أعادوا اكتشاف أنفسهم خلال الموسم الحالى.
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هل تنجح آيتن عامر في مساعدة «ميزو» بـ«شقة فيصل»؟

يستمر «ميزو» يجسده كريم محمود عبد العزيز، في محاولته للوصول للأغاني التي سجلها داخل الاستوديو، والتي سرقها «حمادة زعبولة» يجسده ريكو منه، ويبدو أن كل المحاولات باءت بالفشل؛ ما جعله يشعر بالاكتئاب والفشل، كونه وضع كل ما يملك فى تسجيل هاتين الأغنيتين، ولكن «سكر» تجسدها آيتن عامر، قررت أن تساعد «ميزو» من باب حبها الشديد له، فذهبت إلى الاستوديو الذى سجل فيه، وأعطت لأحد الشباب الذين يعملون هناك فلاشة وطلبت منه أن يضع الأغنيتين عليها مقابل 500 جنيه، لتنتهي الحلقة بوصول «حمادة زعبولة» فهل تنجح فى الهروب منه وتساعد «ميزو» فى حال مشكلته أم يحدث العكس؟
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شقة فيصل حلقة (13).. زغللة يبيع بيت زوجته ويطرد أمه

تبدأ أحداث الحلقة الثالثة عشرة من مسلسل "شقة فيصل"، حيث يطلب زغللة من زوجته أن تبيع ميراثها من والدها؛ ويأخذ أموالها من أجل تجارة المخدرات، وبينما ترفض زوجته اقتراحه يعايرها بإدمانها الهيروين، وهو من تسبب في إدمانها، ثم تنتقل الكاميرا إلى المقهى حيث يقابل زغللة الحاج هريدي الذي يريد شراء البيت، ويتفقان على المبلغ المطلوب. يصطحب زغللة المعلم هريدي إلى الشقة التي تسكنها أمه، التي تصدم مما يفعله، فيخبر زغللة المعلم هريدي أنها أمه لكن لديها مشاكل عقلية، ويخبرها أن غادة هي التي تريد أن تبيع ورثها.
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