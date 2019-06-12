نادر شوقي: الأهلي لن يقدر على ثمن شراء رمضان صبحي
١٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٤٢ م
رمضان صبحي
أكد نادر شوقي، وكيل أعمال رمضان صبحي، نجم المنتخب الوطني ونادي هيدرسفيلد الإنجليزي المعار لصفوف النادي الأهلي، أن المارد الأحمر لن يقدر على ثمن شراء رمضان صبحي نهائيا، وقال شوقي في تصريحات تلفزيونية: "مع احترامي الشديد، فالأهلي لن يقدر على ثمن الشراء نهائيا، أما تجديد الإعارة يحتاج للتفاوض بطريقة ما، قبل شهرين كان التفاوض سهلا، لا أقول ذلك لأن اللاعب تلقى عرضا لأن لديه عرض من أول يوم، وبدوري أحاول تسهيل الأمور على النادي الأهلي نجاحي من عدمه لا يعني أنني لم أقم بدوري 100%".
وواصل وكيل أعمال رمضان صبحي: "لا يمكن الجزم أن رمضان صنع الفارق بنسبة 100% لاختلاف الآراء في هذا الشأن، ولكن رأيي الشخصي أنه صنع الفارق جدا حتى على مستوى الشخصية، والجهاز الفني مقتنع به للغاية لذا يشارك في المباريات".
وأوضح نادر شوقي: "بدأت التشاور مع مسؤولي الأهلي منذ يومين فقط، لأن عقد رمضان صبحي
وواصل وكيل أعمال رمضان صبحي
: "لا يمكن الجزم أن رمضان صنع الفارق بنسبة 100% لاختلاف الآراء في هذا الشأن، ولكن رأيي الشخصي أنه صنع الفارق جدا حتى على مستوى الشخصية، والجهاز الفني مقتنع به للغاية لذا يشارك في المباريات".
وأوضح نادر شوقي: "بدأت التشاور مع مسؤولي الأهلي
منذ يومين فقط، لأن عقد رمضان صبحي ينتهي في الأول من يوليو، والنادي الإنجليزي صمم على تواجد اللاعب في إنجلترا اعتبارا من 2 يوليو، وفرصة استمرار رمضان مع الأهلي تكاد تكون تهبط ولا تصعد، كنت أريد أقول لفظ معدومة ولكن لن أقوله".
وأتم وكيل أعمال رمضان صبحي: "رغبة رمضان هي الاستمرار لموسم مع الأهلي ليتوج ببطولة دوري أبطال إفريقيا
، لأنه عنيد، رمضان صبحي متواجد منذ يناير وحاليا فرصته قليلة في التواجد مع الأهلي مع تبقي 10 أيام فقط على انتهاء عقده".