نادر شوقي: الأهلي لن يقدر على ثمن شراء رمضان صبحي

١٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٤٢ م

رمضان صبحي

أكد نادر شوقي، وكيل أعمال رمضان صبحي، نجم المنتخب الوطني ونادي هيدرسفيلد الإنجليزي المعار لصفوف النادي الأهلي، أن المارد الأحمر لن يقدر على ثمن شراء رمضان صبحي نهائيا، وقال شوقي في تصريحات تلفزيونية: "مع احترامي الشديد، فالأهلي لن يقدر على ثمن الشراء نهائيا، أما تجديد الإعارة يحتاج للتفاوض بطريقة ما، قبل شهرين كان التفاوض سهلا، لا أقول ذلك لأن اللاعب تلقى عرضا لأن لديه عرض من أول يوم، وبدوري أحاول تسهيل الأمور على النادي الأهلي نجاحي من عدمه لا يعني أنني لم أقم بدوري 100%".

وواصل وكيل أعمال رمضان صبحي: "لا يمكن الجزم أن رمضان صنع الفارق بنسبة 100% لاختلاف الآراء في هذا الشأن، ولكن رأيي الشخصي أنه صنع الفارق جدا حتى على مستوى الشخصية، والجهاز الفني مقتنع به للغاية لذا يشارك في المباريات". وأوضح نادر شوقي: "بدأت التشاور مع مسؤولي الأهلي منذ يومين فقط، لأن عقد رمضان صبحي