محمد عوض.. نجم «ساعة لقلبك» الذي مثّل موته قبل رحيله
تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان الكوميدي محمد عوض، الذي ظل يحارب المرض على مدار 7 سنوات ويعافر ليكون وسط محبيه ويواصل فنه، لكن الوقت لم يسعفه ورحل.
تحرير:محمد عبد المنعم١٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٣٠ م
محمد عوض
محمد عوض فنان من طراز مختلف، وكوميديان نفتقده على الشاشة، حلمَ من الصغر أن يصبح فنانا مشهورا، وتتبع خطوات حلمه بدايةً من الجامعة، فعلى الرغم من كونه تمنى أن يلتحق بالكلية البحرية ليبقى بجوار مدينته الأحب إلى قلبه "الإسكندرية"، فإنه التحق بكلية الآداب قسم الفلسفة إرضاءً لرغبة والده قبل رحيله، ولكنه لم ينسَ حلمه الأول، وهو التمثيل، فقام بإنشاء فرقة مسرحية فى الجامعة، ودفعه حبه لمسرحيات نجيب الريحاني إلى تقديم عدة أعمال بالجامعة، ولم تنتهِ تلك الفترة من حياته إلا وهو عضو فى فرقة الريحاني المسرحية، لينطلق من هنا اسم محمد عوض.
وإليكم في السطور التالية أبرز المعلومات عن الراحل محمد عوض:
1- محمد عوض من مواليد 12 يونيو 1932، في حي العباسية بالقاهرة، وبعد حصوله على ليسانس الآداب بجامعة عين شمس عام 1957، حصل على دبلوم المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1962.
2- أول أجر تقاضاه محمد عوض من مسرح الريحاني كان 5 جنيهات، وبداية أعماله
وإليكم في السطور التالية أبرز المعلومات عن الراحل محمد عوض:
1- محمد عوض من مواليد 12 يونيو 1932، في حي العباسية بالقاهرة، وبعد حصوله على ليسانس الآداب بجامعة عين شمس عام 1957، حصل على دبلوم المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1962.
2- أول أجر تقاضاه محمد عوض من مسرح الريحاني كان 5 جنيهات، وبداية أعماله المسرحية فى الفرقة كانت من خلال مسرحية "جلفدان هانم" وأدى بعدها العديد من الأدوار الثانوية في فرقة الريحاني، وتدرج إلى أن جاءت الفرصة عندما تعرض الفنان عادل خيري لوعكة صحية اضطر خلالها محمد عوض إلى أن يلعب أدوار خيري، بترشيح من الفنانة الكبيرة ماري منيب.
3- كان عوض أحد مؤسسي برنامج "ساعة لقلبك" الذي بدأ في فترة الخمسينيات في عام 1953، واستمر حتى بداية فترة الستينيات، ويعد هذا البرنامج من أهم العلامات في تاريخ الإذاعة المصرية، وضم العديد من نجوم وكتاب الكوميديا والفكاهة في مصر، فمن الكُتاب الراحل يوسف عوف وأحمد طاهر وأمين الهنيدي وأنور عبد الله ومحمد يوسف، كما شارك في كتابته أيضا القدير عبد المنعم مدبولي، وضم كوكبة من النجوم بجانب "عوض"، منهم الفنان فؤاد المهندس وأمين الهنيدي وخيرية أحمد وجمالات زايد ومحمد أحمد المصري المشهور بـ"أبو لمعة" وفؤاد راتب المشهور بالخواجة بيجو ونبيلة السيد وأحمد الحداد.
4- عند افتتاح مسارح التليفزيون، انتقل إليها محمد عوض في بداية الستينيات، وقدّم العديد من أشهر المسرحيات، مثل "الطرطور" و"نمرة 2 يكسب" و"مطرب العواطف" التي عدلت من حالته المادية.
5- كوّن محمد عوض مع صديقه وجاره فؤاد المهندس "فرقة الكوميدي المصرية"، وقام الثنائي باستئجار "مسرح الزمالك"، وتقاسما عليه المواسم المسرحية بأن يكون موسم لمحمد عوض، والآخر لفؤاد المهندس، وذلك على مدار 20 عامًا إلى أن انتهت مدة الإيجار.
6- عرض محمد عوض على خشبة المسرح أكثر من 50 عملا مسرحيا، مثل "مقالب سكابان مولير" من الأدب العالمي، و"طبيب رغم أنفه" و"مركب بلا صياد" و"حب ورشوة ودلع" و"الأراجوز"، وغيرها.
7- بعد نجاحه فى المسرح فتحت له السينما أبوابها، وقدم محمد عوض نحو 80 فيلمًا، كان أولها فيلم "شجرة العائلة" بطولة عبد السلام النابلسي وماري منيب، وآخر أدواره هو "أي أي" الذي صوّر فيه مشهد موته وكيف سيحدث، وشاركته البطولة ليلى علوي، وأشرف عبد الباقي.
8- "احترسي من الرجال يا ماما" الذي أنتج عام 1975، كان هو العمل الوحيد الذي خاض محمد عوض من خلاله تجربة الإنتاج.
9- قدّم محمد عوض العديد من المسلسلات المهمة، منها: "البراري والحامول" و"بنت الحتة" و"أهلا يا جدو العزيز" و"برج الحظ" وغيرها.
10- تزوج محمد عوض زميلة الدراسة قوت القلوب مازن، وأنجب منها ثلاثة أولاد، دخلوا جميعهم مجال الفن، وهم مصمم الاستعراضات عاطف عوض، والممثل علاء عوض، والمخرج عادل عوض والد الفنانة الشابة جميلة عوض.
11- كان يردد دائمًا جملة شهيرة له وهي "الضحك للضحك هدف عظيم، وإضحاك الجماهير في حد ذاته عمل عظيم أيضًا، والأعظم أن يمزج الممثل بين الضحك والمواقف الإنسانية المؤثرة".
12- رحل عوض عن عالمنا في 27 فبراير 1997 عن عمر ناهز الـ64 عاما بعد صراع طويل مع المرض استمر لمدة سبع سنوات دخل خلالها المستشفى أكثر من مرة.