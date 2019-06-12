محمد عوض.. نجم «ساعة لقلبك» الذي مثّل موته قبل رحيله

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان الكوميدي محمد عوض، الذي ظل يحارب المرض على مدار 7 سنوات ويعافر ليكون وسط محبيه ويواصل فنه، لكن الوقت لم يسعفه ورحل.

تحرير:محمد عبد المنعم ١٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٣٠ م

محمد عوض

محمد عوض فنان من طراز مختلف، وكوميديان نفتقده على الشاشة، حلمَ من الصغر أن يصبح فنانا مشهورا، وتتبع خطوات حلمه بدايةً من الجامعة، فعلى الرغم من كونه تمنى أن يلتحق بالكلية البحرية ليبقى بجوار مدينته الأحب إلى قلبه "الإسكندرية"، فإنه التحق بكلية الآداب قسم الفلسفة إرضاءً لرغبة والده قبل رحيله، ولكنه لم ينسَ حلمه الأول، وهو التمثيل، فقام بإنشاء فرقة مسرحية فى الجامعة، ودفعه حبه لمسرحيات نجيب الريحاني إلى تقديم عدة أعمال بالجامعة، ولم تنتهِ تلك الفترة من حياته إلا وهو عضو فى فرقة الريحاني المسرحية، لينطلق من هنا اسم محمد عوض.

وإليكم في السطور التالية أبرز المعلومات عن الراحل محمد عوض: 1- محمد عوض من مواليد 12 يونيو 1932، في حي العباسية بالقاهرة، وبعد حصوله على ليسانس الآداب بجامعة عين شمس عام 1957، حصل على دبلوم المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1962. 2- أول أجر تقاضاه محمد عوض من مسرح الريحاني كان 5 جنيهات، وبداية أعماله